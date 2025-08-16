தீர்த்தகிரி சுப்பிரமணியர் கோயிலில் களைகட்டிய ஆடி கிருத்திகை உற்சவம்.. - TIRTHAGIRI SUBRAMANIAR TEMPLE RAIN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2025 at 8:16 PM IST

Updated : August 16, 2025 at 8:58 PM IST

1 Min Read

வேலூர்:  வேலூர் மாவட்டம் புதுவசூர் அருகே தீர்த்தகிரி சுப்பிரமணியர் திருக்கோயில் பீடத்தில் 92 அடி உயர முருகன் சிலை அமைந்துள்ளது. இந்த கோயிலில் ஆண்டுதோறும் ஆடி கிருத்திகை வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில், இன்று ஆடி கிருத்திகையை முன்னிட்டு அதிகாலை முதலே திரளான பக்தர்கள் முருகனை தரிசித்து வருகின்றனர். 

இன்று மாலை மழை பெய்த நிலையிலும், பக்தர்கள் உற்சாகத்துடன் சாமி தரிசனம் செய்தனர். மேலும்,  “அரோகரா அரோகரா” என முழக்கமிட்டபடி முருகன் சிலையை சுற்றி வந்தனர். 

தொடர்ந்து பக்தர்கள் சிலைக்கு முன் நின்று செல்பி எடுத்து மகிழ்ந்தனர். இதுகுறித்து, பேசிய திருவண்ணாமலையை சேர்ந்த பக்தர் ஒருவர், “உலகின் மூன்றாவது மிக உயரமான முருகன் சிலையை பார்த்ததில் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. மழை வந்தாலும் முருகனை தரிசனம் செய்வதற்கு எங்களுக்கு எந்த தடையும் இல்லை. முருகன் தரிசனம் கிடைத்ததில் ஆனந்தமாக இருக்கிறோம்” என்றார்.

ஆடி கிருத்திகை முன்னிட்டு போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர். மேலும், பக்தர்களுக்கு தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் கோயில் நிர்வாகமும், மாவட்ட நிர்வாகமும் செய்து கொடுத்துள்ளனர்.

Last Updated : August 16, 2025 at 8:58 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

வேலூர் புதுவசூர் முருகன்தீர்த்தகிரி சுப்பிரமணியர் கோயில்வேலூர்TIRTHAGIRI SUBRAMANIAR TEMPLETIRTHAGIRI SUBRAMANIAR TEMPLE RAIN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

வள்ளிமலை முருகன் கோயிலுக்கு காவடி சுமந்து செல்லும் பக்தர்கள்

ஆடி கிருத்திகை: வள்ளிமலை முருகன் கோயிலில் குவிந்த பக்தர்கள்.. விண்ணை முட்டிய ‘அரோகரா’ கோஷம்

August 16, 2025 at 6:35 PM IST
கொடைக்கானலில் இரண்டாவது நாளாக அணிவகுத்து நிற்கும் வாகனங்களின் படம்

கொடைக்கானலில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள்... அணிவகுத்து நின்ற வாகனங்கள்!

August 16, 2025 at 6:00 PM IST
குச்சனூர் சனீஸ்வரர்

ஆடி கடைசி சனிக்கிழமை: குச்சனூர் சனீஸ்வரரை காண குவிந்த பக்தர்கள்!

August 16, 2025 at 5:37 PM IST
கும்பகோணம் கீழவாசல் வேணுகோபால சுவாமி கோயில் சிறப்பு பூஜை

கும்பகோணம்: வேணுகோபால சுவாமி கோயிலில் களைகட்டிய கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழா!

August 16, 2025 at 5:07 PM IST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.