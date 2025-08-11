சூரபத்மனை வதம் செய்ய முருகனுக்கு வேல் கொடுத்த வெயிலுகந்த அம்மன்: களைகட்டிய திருத்தேரோட்டம்! - VEILUGANTHA AMMAN THIRUTHEROTTAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2025 at 11:54 AM IST

1 Min Read

தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் வெயிலுகந்த அம்மன் திருக்கோயில் ஆவணி உற்சவத்தின் முக்கிய நிகழ்வாக திருத்தேரோட்டம் இன்று வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது.  

திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் அருகே வெயிலுகந்த அம்மன் திருக்கோயில் அமைந்துள்ளது. இந்த கோயில் சூரபத்மனை வதம் செய்த கந்தனுக்கு அன்னை பார்வதி காட்சி கொடுத்த தலம். சூரசம்ஹாரம் நடைபெறும் நாளுக்கு முந்தைய நாள் இரவு முருகப் பெருமான், சூட்சும உருவில் இக்கோயிலுக்கு வந்து அன்னைக்கு பூஜை செய்து, அருளாசி பெற்று வேல் வாங்கிச் சென்றதாகவும் ஐதீகம் உள்ளது.

ஆகையால் வேல் ஈந்த அம்மன் என்ற சொல் ‘வேலீந்த அம்மன்’ என்றாகி. பின் ‘வெயிலுகந்த அம்மன்’ என மாறியதாக கூறப்படுகிறது. தனது அன்னைக்கு நித்திய பூஜை செய்வதற்காக பாரசைவர்களை சுப்பிரமணிய சுவாமியே நியமித்ததாக வரலாறு உள்ளது. அன்று முதல் அம்பாளுக்கு பாரம்பரியமாக யாமள ஆகம முறைப்படி பாரசைவர்கள் நித்திய பூஜை செய்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் திருச்செந்தூர் முருகனுக்கு ஆவணி மற்றும் மாசி மாதத்தில் நடைபெறும் திருவிழாக்களுக்கு முன் வெயிலுகந்த அம்மனுக்கு 10 நாள் உற்சவம் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுவது வழக்கம். அந்தவகையில் இந்த ஆண்டு ஆவணி உற்சவம் ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய நிலையில் இன்று விழாவின் சிகர நிகழ்வான திருத்தேரோட்டம் வெகு விமரிசையாக நடந்தது. 

இதற்காக அதிகாலையில் கோயில் நடை திறக்கப்பட்டு, வெயிலுகந்த அம்மனுக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு சிறப்பு அலங்காரத்தில் அம்மன் காட்சியளித்தார். அவருக்கு தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. தொடர்ந்து காலை 6.30 மணிக்கு அம்மன் திருத்தேரில் எழுந்தருளினார். அதன் பின்னர் பக்தர்கள் கோஷம் முழங்க திருத்தேரை வடம் பிடித்து இழுத்தனர். நான்குரத வீதிகளிலும் திருத்தேர் பவனி வந்தது. இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

வெயிலுகந்த அம்மன்திருச்செந்தூர்வெயிலுகந்த அம்மன் திருத்தேரோட்டம்VEILUGANTHA AMMAN TEMPLEVEILUGANTHA AMMAN THIRUTHEROTTAM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

சட்ட விரோதமாக கடத்தப்பட்ட புளிய மர பட்டைகள்

சட்ட விரோதமாக புளிய மர பட்டை கடத்தல்: மடக்கி பிடித்த வனத்துறை அதிகாரிகள்!

August 10, 2025 at 11:37 AM IST
பூக்கள் மற்றும் முளைப்பாரி கொண்டுச்சென்ற பக்தர்கள்

புன்னைநல்லூர் கோயிலில் பூச்சொரிதல் திருவிழா! 4.5 டன் பூக்களால் சிறப்பு அபிஷேகம்!

August 9, 2025 at 2:58 PM IST
பட்டமளிப்பு விழாவில் ஆடிப்பாடி மகிழ்ந்த நெல்லை மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்கள்

திருநெல்வேலி அல்வாடா! படித்து முடித்த மகிழ்ச்சியில் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மருத்துவர்கள்!

August 8, 2025 at 5:28 PM IST
திருச்செந்தூர் கோயில் வளாகத்தில் தோகை விரித்து அடிய மயில்

திருச்செந்தூர் கோயில் வளாகத்தில் தோகை விரித்து ஆடிய மயில்; வைரலாகும் காட்சி!

August 8, 2025 at 5:27 PM IST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.