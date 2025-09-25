தஞ்சை பெரிய கோயில் நவராத்திரி விழா: சிறப்பு அலங்காரத்தில் பெரியநாயகி அம்மன்! - NAVRATRI SPECIAL PERIYANAYAKI AMMAN

தஞ்சாவூர்: தஞ்சை பெரிய கோயில் என்று அழைக்கப்படும் பெரியநாயகி அம்மன் உடனாகிய பெருவுடையார் ஆலயம் உலக பிரசித்தி பெற்று விளங்குகிறது. இக்கோயிலில் நவராத்திரி விழா கடந்த 22ஆம் தேதி தொடங்கியது. தொடர்ந்து முதல் நாளில் ஸ்ரீ பெரியநாயகி அம்மனுக்கு மனோன்மணி அலங்காரமும், இரண்டாவது நாளான 23ஆம் தேதி மீனாட்சி அலங்காரமும் நடைபெற்றது.

இதையடுத்து மூன்றாம் நாளான நேற்று (செப் 24) அம்மனுக்கு சதஸ் (மகாராணி) அலங்காரம் செய்யப்பட்டு சிறப்பு தீபாரதனை காட்டப்பட்டது. இந்த நிகழ்வின்போது ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். தொடர்ந்து பக்தர்களுக்கு பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட்டன. இதையடுத்து நந்தி மண்டபம் முன்பு பரத நாட்டிய கலைஞர்களின் பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சி சிறப்பாக நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏராளமானோர் கலந்துகொண்டு நாட்டிய கலைஞர்களின் நடனத்தை கண்டு ரசித்தனர். இதேபோல் தஞ்சையின் பிரசித்தி பெற்ற கோயில்களான காளிகா பரமேஸ்வரி ஆலயத்தில் அம்மனுக்கு சதஸ் அலங்காரமும், உற்சவ சோடியம்மன் ஆலயத்தில் ஸ்ரீ கமலாம்பாள் அலங்காரமும், திரெளபதியம்மன் கோயிலில் கருமாரியம்மன் அலங்காரமும் செய்யப்பட்டு சிறப்பு தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. 

