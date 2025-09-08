Live: நிறைவுற்ற ஐரோப்பிய பயணம் - சென்னைக்கு வந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்! - MK STALIN IN CHENNAI

சென்னை: தொழில் முதலீடுகளுக்காக ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு தொழில்முறை சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டிருந்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தற்போது சென்னை திரும்பிள்ளார்.தமிழ்நாட்டிற்கு வெளிநாட்டு தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வகையில், கடந்த 30ஆம் தேதி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு 7 நாட்கள் அரசு முறை சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டார்.அங்கு பல்வேறு முதலீட்டார்களைச் சந்தித்து பேசிய நிலையில், தமிழ்நாட்டிற்கு ரூ. 15 ஆயிரத்து 516 கோடி முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டதாகவும், 33 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்திருந்தார். மேலும், இதன்மூலம் தமிழ்நாட்டில் 17 ஆயிரத்து 613 இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாகும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார்.இரு நாடுகளுக்கு சென்ற முதலமைச்சர் வெளிநாடு வாழ் தமிழர்களை சந்தித்து அவர்களுடன் கலந்துரையாடினார். முக்கியமாக ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் பெரியாரின் உருவப்படத்தை திறந்து வைத்தார். தொடர்ந்து, ஜி.யு. போப்பின் கல்லறை மற்றும் லண்டனில் அம்பேத்கர் தங்கியிருந்த இல்லம் போன்ற இடங்களுக்குச் சென்று மரியாதை செலுத்தினார்.இந்த நிலையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தனது ஐரோப்பிய பயணத்தை முடித்துகொண்டு தற்போது லண்டனில் இருந்து சென்னை வந்துள்ளார். சென்னையில் செய்தியாளர்களைச் சந்திக்கும் அவர், ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து நாட்டில் ஈர்க்கப்பட்ட தொழில் முதலீட்டு விவரங்களை பட்டியலிடுகிறார்.
