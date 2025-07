Updated : July 13, 2025 at 11:04 AM IST

Published : July 13, 2025 at 10:37 AM IST

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனம் காவல் நிலையத்தில் அஜித்குமார் என்ற இளைஞர் போலீசார் தாக்கியதால் உயிரிழந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவத்திற்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தனர். மேலும் உயிரிழந்த அஜித்குமாரின் குடும்பத்தினரையும் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்து வருகிறார்கள். அந்த வகையில் போலீசார் தாக்கியதில் உயிரிழந்த அஜித்குமாரின் இல்லத்திற்கு தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் நேரடியாக சென்று அவரின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்து, நிதி உதவி வழங்கினார். இந்நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் தலைமையில் திருப்புவனம் காவல் நிலைய லாக்அப் மரணத்தை கண்டித்தும், கொலைக்கு நீதி வேண்டியும் இன்று சென்னையில் அவர் தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. முன்னதாக, நேற்று கடந்த 4 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் லாக்கப் டெத்தில் இறந்த 21 நபர்களின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார். சென்னையில் நடைபெற்று வரும் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான தவெக தொண்டர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர். சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனம் காவல் நிலையத்தில் அஜித்குமார் என்ற இளைஞர் போலீசார் தாக்கியதால் உயிரிழந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இந்த சம்பவத்திற்கு தமிழ்நாட்டில் உள்ள பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தனர். மேலும் உயிரிழந்த அஜித்குமாரின் குடும்பத்தினரையும் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்து வருகிறார்கள். அந்த வகையில் போலீசார் தாக்கியதில் உயிரிழந்த அஜித்குமாரின் இல்லத்திற்கு தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் நேரடியாக சென்று அவரின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்து, நிதி உதவி வழங்கினார். இந்நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் தலைமையில் திருப்புவனம் காவல் நிலைய லாக்அப் மரணத்தை கண்டித்தும், கொலைக்கு நீதி வேண்டியும் இன்று சென்னையில் அவர் தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. முன்னதாக, நேற்று கடந்த 4 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் லாக்கப் டெத்தில் இறந்த 21 நபர்களின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்தார். சென்னையில் நடைபெற்று வரும் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஆயிரக்கணக்கான தவெக தொண்டர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர்.

