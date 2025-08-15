79வது சுதந்திர தினம்: செங்கோட்டையில் தேசியக் கொடி ஏற்றுகிறார் பிரதமர் மோடி! - PM MODI HOIST THE NATIONAL FLAG
Published : August 15, 2025 at 7:30 AM IST|
Updated : August 15, 2025 at 9:21 AM IST
1 Min Read
டெல்லி: இந்தியாவின் 79-வது சுதந்திர தினத்தையொட்டி, பிரதமர் நரேந்திர மோடி டெல்லியில் இன்று தேசியக் கொடி ஏற்றி வைத்து நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றவுள்ளார்.டெல்லி செங்கோட்டையில் நடைபெறும் இந்த கொடியேற்ற நிகழ்ச்சியில் சுமார் 5000-க்கும் மேற்பட்டோர் பங்கேற்கின்றனர். இதற்காக டெல்லி முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. சுதந்திர தின நிகழ்ச்சிகளுக்காக செங்கோட்டையே விழாக்கோலம் பூண்டுள்ளது.பிரதமர், மத்திய அமைச்சர்கள், எதிர்க்கட்சி தலைவர் என பல முக்கிய தலைவர்கள் இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கவுள்ளதால் ராணுவம், துணை ராணுவம், போலீசார் என பல அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, செங்கோட்டை முழுவதும் ராணுவத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.பெஹல்காம் தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக, இந்திய ராணுவம் நடத்திய ஆபரேஷன் சிந்தூரை கொண்டாடும் விதமாக, இன்றைய சுதந்திரக் கொண்டாட்டங்கள் அமைகின்றன. 2014-ல் பிரதமராக பொறுப்பேற்ற பிறகு, மோடி தொடர்ந்து 12-வது முறையாக சுதந்திர தினத்தன்று தேசிய கொடியை ஏற்றி வைக்கிறார். அப்போது தேசிய கீதம் பாடப்பட்டு, 21 குண்டுகள் முழங்க அரசு மரியாதை செலுத்தப்படும். இதையடுத்து, இந்திய முப்படைகளின் அணிவகுப்பு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். காலை 7.30 மணிக்கு பிரதமர் மோடி தேசியக் கொடி ஏற்றி வைக்கிறார்.
