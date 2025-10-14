ETV Bharat / Videos

வேலூரில் வீடுகளுக்குள் புகுந்த ஏரி நீர்: பொதுமக்கள் அவதி! - LAKE WATER ENTERS RESIDENTIAL AREAS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 14, 2025 at 5:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

வேலூர்: தொடர் கனமழையால் அக்ராவரம் பகுதியில் உள்ள ஏரி நிரம்பி, தண்ணீர் செல்ல வழி இல்லாததால் சாலைகள் வழியாக குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்குள் புகுந்ததால், பொதுமக்கள் கடும் அவதியடைந்துள்ளனர்.

கடந்த சில நாட்களாக நீடித்த மழையால், குடியாத்தம் அருகே உள்ள மோர்தனா அணை நிரம்பி தண்ணீர் வெளியேறி வருகிறது. அணையிலிருந்து நாள்தோறும் சுமார் 4000 கனஅடி தண்ணீர் வெளியேறி, கவுண்டன்ய மகாநதி ஆற்றின் வழியாக நெல்லூர் பேட்டை, அக்ராவரம், எர்த்தாங்கல், பாக்கம் உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட ஏரிகளை நிரப்பியுள்ளது. இந்த நிலையில், அக்ராவரம் பகுதியில் உள்ள ஏரி நிரம்பி, உபரி நீர் செல்ல வேண்டிய பாசன கால்வாய் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளதால், தண்ணீர் செல்லும் வழி தடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

இதனால், அதிகப்படியான தண்ணீர் விவசாய நிலங்கள், சாலைகள் வழியாக குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்குள் புகுந்தது. இதனால், அக்ராவரம் மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் குடியிருக்கும் பொதுமக்கள் மிகுந்த சிரமங்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்ததால், சிலர் தங்களது வீடுகளைத் தற்காலிகமாக விட்டு வெளியேற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

நிலைமையின் தீவிரத்தை உணர்ந்த அக்ராவரம் ஊராட்சி மன்றத் தலைவர், உடனடியாக கனரக இயந்திரம் மூலம் பாசன கால்வாய்களை தூர்வாரும் பணிகளைத் தொடங்கியுள்ளார். மேலும், தண்ணீர் வழிமாறி செல்லும் பாதைகளை சீரமைக்கும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.

வேலூர்: தொடர் கனமழையால் அக்ராவரம் பகுதியில் உள்ள ஏரி நிரம்பி, தண்ணீர் செல்ல வழி இல்லாததால் சாலைகள் வழியாக குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்குள் புகுந்ததால், பொதுமக்கள் கடும் அவதியடைந்துள்ளனர்.

கடந்த சில நாட்களாக நீடித்த மழையால், குடியாத்தம் அருகே உள்ள மோர்தனா அணை நிரம்பி தண்ணீர் வெளியேறி வருகிறது. அணையிலிருந்து நாள்தோறும் சுமார் 4000 கனஅடி தண்ணீர் வெளியேறி, கவுண்டன்ய மகாநதி ஆற்றின் வழியாக நெல்லூர் பேட்டை, அக்ராவரம், எர்த்தாங்கல், பாக்கம் உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட ஏரிகளை நிரப்பியுள்ளது. இந்த நிலையில், அக்ராவரம் பகுதியில் உள்ள ஏரி நிரம்பி, உபரி நீர் செல்ல வேண்டிய பாசன கால்வாய் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளதால், தண்ணீர் செல்லும் வழி தடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

இதனால், அதிகப்படியான தண்ணீர் விவசாய நிலங்கள், சாலைகள் வழியாக குடியிருப்புப் பகுதிகளுக்குள் புகுந்தது. இதனால், அக்ராவரம் மற்றும் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் குடியிருக்கும் பொதுமக்கள் மிகுந்த சிரமங்களுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்ததால், சிலர் தங்களது வீடுகளைத் தற்காலிகமாக விட்டு வெளியேற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

நிலைமையின் தீவிரத்தை உணர்ந்த அக்ராவரம் ஊராட்சி மன்றத் தலைவர், உடனடியாக கனரக இயந்திரம் மூலம் பாசன கால்வாய்களை தூர்வாரும் பணிகளைத் தொடங்கியுள்ளார். மேலும், தண்ணீர் வழிமாறி செல்லும் பாதைகளை சீரமைக்கும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.

For All Latest Updates

TAGGED:

WATER ENTERS RESIDENTIAL AREAS
CONTINUOUS RAIN IN VELLORE
RAIN WATER ENTERS RESIDENTIAL AREAS
வேலூர்
LAKE WATER ENTERS RESIDENTIAL AREAS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

குப்பையில் கொட்டப்பட்ட தக்காளி

என்னது கிலோ 10 ரூபாயா? தக்காளியை குப்பையில் கொட்டி சென்ற விவசாயிகள்!

October 14, 2025 at 4:41 PM IST
சோத்துப்பாறை அணை

சோத்துப்பாறை அணை நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் 10 அடி உயர்வு! விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி!

October 14, 2025 at 4:30 PM IST
சுருளி மற்றும் கும்பக்கரை அருவியில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க தடை

கனமழையால் சுருளி மற்றும் கும்பக்கரை அருவிகளில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை!

October 14, 2025 at 2:36 PM IST
குடிநீர் குழாய் உடைப்பால் சாலையில் பெருக்கெடுத்து ஓடிய நீர்

குடிநீர் குழாய் உடைப்பு... சாலையில் பெருக்கெடுத்து ஓடிய நீரால் வாகன ஓட்டிகள் அவதி!

October 14, 2025 at 1:50 PM IST

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.