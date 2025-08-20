போட்டி போட்டு செல்வதில் தகராறு! தனியார் பேருந்து ஓட்டுநர்களிடையே அடிதடி! - BUS DRIVERS FIGHTS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2025 at 5:24 PM IST

1 Min Read

தஞ்சாவூர்: தனியார் பேருந்து ஓட்டுநர்கள் இடையே யார் முன்னே செல்வது என்று தகராறு ஏற்பட்டு ஒருவரையொருவர் தாக்கிக் கொண்டதால் பயணிகள் அச்சமடைந்தனர். 

தனியார் பேருந்து ஓட்டுநர்கள் இடையே யார் முன்னே செல்வது என்று போட்டி போட்டுக் கொண்டு செல்வது என்று வழக்கமாகி விட்டது. இந்த நிலையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 20) கும்பகோணத்தில் இருந்து தஞ்சை நோக்கி சென்று கொண்டிரந்த இரண்டு தனியார் பேருந்துகள் இடையே முன்னும் பின்னும் செல்லும் போது அவர்களுக்குள் போட்டி ஏற்பட்டுள்ளது.

அதனைத் தொடர்ந்து, தஞ்சை சரபோஜி கல்லூரி பகுதியில் தனியார் மருத்துவமனை அருகில் செல்லும் போது அந்த இரு தனியார் பேருந்து ஓட்டுநர்கள் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு பஸ்சை நடுவழியிலேயே நிறுத்தி விட்டு ஒருவருக்கொருவர் தாக்கி கொண்டனர். பின்னர், அக்கம்பக்கத்தினர் வந்து அவர்களை சமாதானப்படுத்தியதும் பேருந்தை எடுத்துச் சென்றனர்.

இந்த சம்பவத்தால் பேருந்துகளில் இருந்த பயணிகள் அச்சமடைந்தனர். பேருந்து ஓட்டுநர்கள் தாக்கிக் கொள்ளும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. இது குறித்து காவல் துறையினர் மற்றும் போக்குவரத்து துறையினர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

TN TNJதஞ்சாவூர்PASSENGERS FEARBUS DRIVERS FIGHTSBUS DRIVERS FIGHTS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

புதுப்பிக்கப்பட்ட ரோப் கார் சேவைகள்

பழனி கோயிலில் மீண்டும் ரோப் கார் சேவை!

August 20, 2025 at 12:16 PM IST
ஜி. பி. முத்து கோப்பு படம்

பெரிய காம்பவுண்ட் கட்டி அதுல நாய் வளருங்க... ஜி.பி.முத்து ஆவேசம்!

August 19, 2025 at 5:39 PM IST
கொஞ்சி குலாவும் இரண்டு காட்டு யானைகள்

கொஞ்சி குலாவும் காட்டு யானைகள்! வைரலாகும் வீடியோ!

August 18, 2025 at 4:23 PM IST
தென்னங்கன்றை எடுத்து செல்லும் காட்டு யானை

விளை நிலத்திற்குள் புகுந்த காட்டு யானை... பீதியடைந்த விவசாயிகள்!

August 18, 2025 at 12:37 PM IST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? உங்களுக்காக காத்திருக்கும் பரிசு நீரிழிவு நோய் - வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.