தேனியில் தனியார் கல்லூரியில் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்ட ஓணம் பண்டிகை! - ONAM CELEBRATIONS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 4, 2025 at 5:15 PM IST

1 Min Read

தேனி: தமிழ்நாடு, கேரள எல்லையை இணைக்கும் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் பகுதியில் உள்ள தனியார் கலை அறிவியல் கல்லூரியில் ஓணம் பண்டிகை கொண்டாடப்பட்டது. ஓணம் பண்டிகையின் சிறப்பம்சங்களின் ஒன்றான வண்ண வண்ண பூக்களால் வடிவமைக்கப்பட்ட கோலத்தின் நடுவில் மாவேலி மன்னனின் உருவமும் மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு சிறப்பு சேர்க்கப்பட்டிருந்தது.

மேலும் கல்லூரி மாணவிகள் கேரள பாரம்பரிய "முண்டு சேலை" அணிந்து கொண்டு விழாவில் பங்கேற்றனர். கேரள பண்பாட்டை பிரதிபலிக்கும் "செண்டை மேளங்கள்" முழங்க, கேரள கலாச்சாரத்தை வெளிப்படுத்தும் வண்ண வண்ண முகப்பூச்சுடன் அபிநயங்கள் கலந்த கதகளியும், நடுவில் குத்துவிளக்கு ஏற்றி வைத்து சுற்றிலும் கை கொட்டி ஆடும் "திருவாதிரை களி" நடனமும் ஆடி மாணவியர் அசத்தினர்.

மாணவியரில் பெரும்பாலானோர் மாவேலி மன்னன் வேடமணிந்து பங்கேற்றனர். மாவேலி மன்னனை வெண்கொற்றக் குடையின் கீழ் மேளதாளம் முழங்க ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டத்துடன் மாணவியர் அழைத்து வந்தனர். மேலும் மாணவிகளுக்கு அத்தை பூ கோலமிட்டு, உரியடித்தல் போட்டி, கயிறு இழுத்தல் உள்ளிட்ட போட்டிகள் நடைபெற்றது. ஓணம் பண்டிகை கொண்டாட்டத்தில் பங்கேற்று சிறப்பு செய்த மாணவியருக்கு பரிசுகள் வழங்கி கவுரவிக்கப்பட்டதுடன் விழா நிறைவடைந்தது. 

For All Latest Updates

TAGGED:

THENI ONAM CELEBRATIONSTAMILNADU ONAM CELEBRATIONஓணம் பண்டிகை கொண்டாட்டம்கல்லூரி ஓணம் கொண்டாட்டம்ONAM CELEBRATIONS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.