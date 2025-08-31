விநாயகர் சதுர்த்தி: கடலில் கரைக்கப்படும் விநாயகர் சிலைகள்! - VINAYAGAR CHATURTHI STATUE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 31, 2025 at 6:00 PM IST

1 Min Read

சென்னை: நாடு முழுவதும் கடந்த புதன்கிழமை விநாயகர் சதுர்த்தி விழா கொண்டாடப்பட்டது. இந்த விழாவை முன்னிட்டு வட சென்னை பகுதியில் புத்தக விநாயகர், தாழம்பூ தட்டு விநாயகர், மளிகைப் பொருள் விநாயகர், வெள்ளி விநாயகர் என சுமார் 644 விநாயகர் சிலைகள் வைக்கப்பட்டன. 

இதில் மளிகை பொருட்கள் விநாயகர் மட்டும் கடந்த வெள்ளி கிழமையன்று எடுக்கப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு மளிகை பொருட்கள் விநியோகம் செய்யப்பட்டன. அதேபோல், புத்தக விநாயகர், தட்டு விநாயகர் சிலைகள் பிரித்து பொதுமக்கள் வழங்கப்பட உள்ள நிலையில், பிற விநாயகர் சிலைகள் ஊர்வலமாக எடுத்து வரப்பட்டு கடலில் கரைக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இதற்காக வட சென்னையில் 3 இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு சிலைகளை கரைப்பதற்கான பிரத்யேக ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. 

இதில் காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் சுமார் 250 சிலைகளும், திருவொற்றியூர் ராமகிருஷ்ணா நகர் பகுதியில் சென்னையை சேர்ந்த 45 சிலைகளும், மாதவரம், புழல் பகுதியை சேர்ந்த 15 சிலைகளும் என தனித்தனியாக பிரிக்கப்பட்டு சிலைகளானது கரைக்கப்பட்டு வருகின்றது.

சிலை கரைக்கப்படும் இடங்களில் பொதுமக்கள் வந்து செல்வதற்கு இடையூறு இல்லாத வகையிலும் தடுப்புகள் போடப்பட்டு, 2 ராட்சச கிரேன்கள் உதவியுடன் டிராலி மூலமாகவும் சிலைகளை கரைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. வட சென்னை மற்றும் சென்னையை சேர்ந்த காவல் துறை இணை ஆணையாளர்கள் மற்றும் துணை ஆணையாளர்கள் இந்த சிலை கரைக்கும் பணிகளை கண்காணித்து வருகின்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

NORTH CHENNAI VINAYAGAR STATUEவிநாயகர் சதுர்த்திவிநாயகர் சிலை கரைப்புவிநாயகர் சிலைVINAYAGAR CHATURTHI STATUE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

சாலையில் தொங்கியபடி கரும்பு தேடிய யானை

வாகனத்தில் தொங்கியபடி கரும்பை தேடிய யானை: வைரலாகும் வீடியோ!

August 31, 2025 at 7:13 PM IST
திருச்செந்தூரில் பாசி படிந்த பாறைகள்

நள்ளிரவில் 80 அடி உள்வாங்கிய கடல்... வெளியே தெரிந்த பாறைகள்: விடாமல் செல்பி எடுத்த பக்தர்கள்!

August 31, 2025 at 4:32 PM IST
கரைக்கப்பட்ட வண்ண வண்ண விநாயகர் சிலைகள்

விநாயகர் சதுர்த்தி: அடுத்தடுத்து கரைக்கப்பட்ட வண்ண வண்ண விநாயகர் சிலைகள்!

August 31, 2025 at 4:00 PM IST
அம்பத்தூர் சாலையில் பைக் வீலிங் இளைஞர்கள்

சாலையில் பைக் வீலிங்... அட்டகாசம் செய்த இளைஞர்கள்: வைரலாகும் வீடியோ!

August 31, 2025 at 3:38 PM IST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.