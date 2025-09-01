போதைக்காக வலி நிவாரணி மாத்திரைகள் கடத்தல்: மடக்கி பிடித்த க்யூ பிரிவு போலீசார்! - NARCOTIC PAINKILLERS SEIZED
Published : September 1, 2025 at 12:13 PM IST
தூத்துக்குடி: இலங்கைக்கு கடல் வழியாக கடத்தப்பட இருந்த சுமார் ரூ.3.5 கோடி மதிப்பிலான வலி நிவாரணி மாத்திரைகள், பீடி இலைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
தூத்துக்குடி மாவட்ட கடற்பகுதி வழியாக இலங்கைக்கு அதிக அளவில் கஞ்சா, பீடி இலைகள், மஞ்சள், வலி நிவாரணி மாத்திரைகள், அழகு சாதன பொருட்கள் உள்ளிட்டவை எவ்வித ஆவணங்களும் இல்லாமல் படகுகள் மூலம் கடத்தப்படுவது வாடிக்கையாக உள்ளது. இதை தடுப்பதற்காக கடலோர காவல் நிலைய போலீசார் மற்றும் க்யூ பிரிவு போலீசார் தீவிரமாக ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், தூத்துக்குடி வெள்ளப்பட்டி - தருவை குளம் கடற்கரை சாலை பகுதி வழியாக படகு மூலம் இலங்கைக்கு பீடி இலைகள் கடத்தப்படுவதாக க்யூ பிரிவு காவல் ஆய்வாளர் பேச்சிமுத்துவிற்கு தகவல் கிடைத்ததது. இதை தொடர்ந்து பேச்சிமுத்து தலைமையிலான காவல் துறையினர் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது அங்கே நின்று கொண்டிருந்த ஒரு சரக்கு வாகனத்தை சோதனை செய்ததில் அதில் 9 பண்டல்களில் சுமார் மூன்று கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வலி நிவாரணி மாத்திரைகள் மற்றும் 50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான 2,500 கிலோ பீடி இலைகள் இலங்கைக்கு கடத்தப்பட இருப்பது தெரிய வந்தது.
இதைத் தொடர்ந்து கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட வாகனம், வலி நிவாரண மாத்திரைகள் மற்றும் பீடி இலைகளை பறிமுதல் செய்த கடலோர காவல் நிலைய போலீசார், சுங்க இலாகா அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனர். மேலும், இந்த கடத்தலில் தொடர்புடைய நபர்கள் குறித்தும் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள்.