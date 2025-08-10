Essay Contest 2025

சட்ட விரோதமாக புளிய மர பட்டை கடத்தல்: மடக்கி பிடித்த வனத்துறை அதிகாரிகள்! - SMUGGLING OF TAMARIND BARK

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2025 at 11:37 AM IST

1 Min Read

வேலூர்: புளிய மர பட்டைகளை சட்ட விரோதமாக ஆந்திர மாநிலத்திற்கு கடத்த முயன்ற இருவரை வனத்துறையினர் மடக்கி பிடித்து அபராதம் விதித்தனர்.

ஆந்திர - தமிழக எல்லை பகுதியான மோர்தானா வனப்பகுதியில் சிலர் சட்ட விரோதமாக நடமாடுவதாக குடியாத்தம் வனத்துறையினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இந்த தகவலின் அடிப்படையில் வனத்துறையினர் அந்தப் பகுதியில் தீவிர கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். 

அப்போது, வனப்பகுதியில் உள்ள புளிய மரங்களில் இருந்து பட்டைகளை எடுத்து, ஆந்திர பதிவு எண் கொண்ட ஒரு ஆட்டோவில் ஏற்றிய இருவரை பிடித்த போலீசார், அவர்களிடம் இது தொடர்பாக விசாரணை செய்தனர். அந்த விசாரணையில், அவர்கள் ஆந்திர மாநிலம் பலமனேர் பகுதியைச் சேர்ந்த மதன் (27) மற்றும் வெங்கைய்யா (27) என தெரியவந்தது.

மேலும், அவர்கள் சுண்ணாம்பு காய்ச்சும் பணிக்காக புளிய மர பட்டையை ஆந்திராவுக்கு எடுத்து செல்ல திட்டமிட்டு இருந்ததாகவும் வனத்துறையினரிடம் கூறினர். இதையடுத்து, புளியம்பட்டையும் பறிமுதல் செய்த வனத்துறை அதிகாரிகள், இருவருக்கும் ரூ.25,000 அபராதம் விதித்தனர். 

For All Latest Updates

TAGGED:

LLEGAL SMUGGLING OF TAMARIND BARKMORDHANA FORESTFOREST DEPARTMENTவேலூர்SMUGGLING OF TAMARIND BARK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

பூக்கள் மற்றும் முளைப்பாரி கொண்டுச்சென்ற பக்தர்கள்

புன்னைநல்லூர் கோயிலில் பூச்சொரிதல் திருவிழா! 4.5 டன் பூக்களால் சிறப்பு அபிஷேகம்!

August 9, 2025 at 2:58 PM IST
பட்டமளிப்பு விழாவில் ஆடிப்பாடி மகிழ்ந்த நெல்லை மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்கள்

திருநெல்வேலி அல்வாடா! படித்து முடித்த மகிழ்ச்சியில் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மருத்துவர்கள்!

August 8, 2025 at 5:28 PM IST
திருச்செந்தூர் கோயில் வளாகத்தில் தோகை விரித்து அடிய மயில்

திருச்செந்தூர் கோயில் வளாகத்தில் தோகை விரித்து ஆடிய மயில்; வைரலாகும் காட்சி!

August 8, 2025 at 5:27 PM IST
சிலிண்டர் வெடித்ததில் தரைமட்டமான வீடு

சிலிண்டர் வெடித்து தரைமட்டமான வீடு!

August 8, 2025 at 1:56 PM IST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.