அருகம்புல்லால் வரையப்பட்ட 'இலை வடிவ விநாயகர்' ஓவியம்! - LEAF VINAYAGAR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2025 at 8:40 PM IST

1 Min Read

காஞ்சிபுரம்: ஒரு ரூபாய் நாணய அளவில் அருகம் புல்லால் வரையப்பட்ட இலை வடிவ விநாயகர் ஓவியம் தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பார்வையாளர்களை கவர்ந்து வருகிறது.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் வாலாஜாபாத் ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட அய்யம்பேட்டை பகுதியில் வசித்து வருபவர் ஓவியர் பா.சங்கர். உலகம் முழுவதும் விநாயகர் சதுர்த்தி நாளை கொண்டாடப்படும் நிலையில், விநாயகர் ஓவியத்தை வித்தியாசமான முறையில் வரைய வேண்டும் என்று விரும்பினார். அதன் வெளிப்பாடு தான் இலை வடிவ விநாயகர் ஓவியம். 

இந்த இலை வடிவ விநாயகர் ஓவியத்தை வரைய, விநாயகப் பெருமானுக்கு உகந்த அருகம் புல்லை மட்டுமே ஓவியர் சங்கர் பயன்படுத்தியுள்ளார். அருகம் புல்லைக் கொண்டு அரச இலை வடிவில், ஒரு ரூபாய் நாணய அளவில் விநாயகரை தத்ரூபமாக வரைந்துள்ளார்.

மேலும், அந்த விநாயகருக்கு இலை வடிவ விநாயகர் என பெயரிட்டதோடு மட்டுமல்லாமல், ஓவியம் வரைவதற்கு பிரஷ் பயன்படுத்தாமல் அருகம் புல்லைக் கொண்டே வரைந்து வர்ணம் தீட்டியுள்ளார். அவர் வரைந்த இந்த இலை வடிவ விநாயகர் ஓவியம் சமுக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

For All Latest Updates

TAGGED:

KANCHEEPURAMVINAYAGARLEAF VINAYAGAR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

விநாயகர் உருவத்தை கண்முன் கொண்டு வந்த மாணவர்கள்

விநாயகர் உருவத்தை உருவாக்கிய மாணவர்கள்!

August 26, 2025 at 6:57 PM IST
சினிமா பாணியில் நடைபெற்ற திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி

காஞ்சிபுரத்தில் சினிமா பாணியில் நடந்த திருமண வரவேற்பு நிகழ்ச்சி!

August 26, 2025 at 2:06 PM IST
நடிகர் விஷால் செய்தியாளர் சந்திப்பு

விஜயகாந்த் இருந்திருந்தால் 2026 தேர்தல் வேற மாதிரி... நடிகர் விஷால் பேச்சு!

August 25, 2025 at 8:49 PM IST
ஸ்ரீசித்திபுத்தி விநாயகர் திருக்கல்யாண வைபவம்

ஸ்ரீ சித்தி புத்தி தட்சணாமூர்த்தி விநாயகர் ஆலயத்தில் திருக்கல்யாண வைபவம்!

August 25, 2025 at 2:18 PM IST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.