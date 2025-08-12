பூம்புகார் அரசு விற்பனை நிலையத்தில் 'கிருஷ்ண தரிசன கண்காட்சி'! - KRISHNA DARSHAN EXHIBITION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2025 at 3:22 PM IST

1 Min Read

தஞ்சாவூர்: கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டு வரும் 16-ம் தேதி வரை பூம்புகார் அரசு விற்பனை நிலையத்தில் 'கிருஷ்ண தரிசன கண்காட்சி' நடைபெறுகிறது.

இது குறித்து பூம்புகார் விற்பனை நிலைய மேலாளர் சக்திதேவி கூறுகையில், "இந்துக்களின் மிக முக்கியமான பண்டிகைகளில் ஒன்றான கிருஷ்ண ஜெயந்தி வருகிற ஆகஸ்ட் 16 ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நிலையில் தமிழக அரசின் கைத்திறன் தொழில் வளர்ச்சிக் கழகத்தின் சார்பில் பூம்புகார் விற்பனை நிலையத்தில் ஆண்டுதோறும் 'கிருஷ்ண தரிசனக் கண்காட்சி” நடைபெரும். அதன்படி இந்த ஆண்டும் தஞ்சை பூம்புகார் விற்பனை நிலையத்தில் வருகிற 16- ஆம் தேதி வரை கிருஷ்ண தரிசன கண்காட்சி நடைபெறுகிறது.

இந்த கண்காட்சியில் களிமண், காகிதக்கூழ், பளிங்குத்தூள், மரம், கருங்கல், ரேடியம், கொல்கத்தா களிமண் போன்ற பொருட்களில் வைத்து தயாரிக்கப்பட்ட கிருஷ்ணர் பொம்மைகள், பல வகை கைவினைப் பொருட்கள் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், இந்த கண்காட்சி காலை 10 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை நடைபெற உள்ளது. அனைத்து கிருஷ்ணர் பொம்மைகளுக்கும் 10 சதவீத தள்ளுபடியும் வழங்கப்படுகிறது.

இந்த கண்காட்சி வாயிலாக ரூ.6 லட்சம் விற்பனை இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, கைவினை கலைஞர்கள் பயன்பெறும் வகையில் அவர்களுடைய பொருட்களுக்கு சந்தை வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தித் தரவும், வாடிக்கையாளர்கள் கிருஷ்ண ஜெயந்தி விழாவினை சிறப்பாக கொண்டாடப் பல வித கிருஷ்ணர் பொம்மைகள் வரவழைத்து ஒரே இடத்தில் கண்காட்சிக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளது" என தெரிவித்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

POOMPUHAR GOVERNMENT SALES OFFICEKRISHNA JAYANTIKRISHNA IDOLSதஞ்சாவூர்KRISHNA DARSHAN EXHIBITION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

நத்தம் அருகே ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற வினோத திருவிழா

ஆண்கள் மட்டுமே பங்கேற்ற வினோத திருவிழா: நள்ளிரவில் நடந்த கிடாக்கறி விருந்து!

August 12, 2025 at 10:23 AM IST
தஞ்சாவூரில் சீதா நந்தீஸ்வரர் ரிஷப வாகன திருக்கூட்டம்

ஆடி தீர்த்தவாரி - தஞ்சாவூரில் களைகட்டிய ரிஷப வாகன காட்சி!

August 11, 2025 at 6:08 PM IST
சம்பவத்தின் சிசிடிவி காட்சி

திடீரென நடைமேடையில் ஏறிய பேருந்து! விபத்தில் சிக்கிய பயணிகள்!

August 11, 2025 at 4:16 PM IST
தஞ்சை பெரிய கோயிலில் ஒளிபரப்பப்பட்டுள்ள மூவர்ணக் கொடி மின்விளக்கு

79-வது சுதந்திர தின விழா! தஞ்சை பெரிய கோயிலில் மின் விளக்குகளில் ஒளிரும் தேசிய கொடி!

August 11, 2025 at 1:26 PM IST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.