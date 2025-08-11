திடீரென நடைமேடையில் ஏறிய பேருந்து! விபத்தில் சிக்கிய பயணிகள்! - KERALA BUS HITS PLATFORM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2025 at 4:16 PM IST

1 Min Read

கேரளா: கேரள மாநிலம் இடுக்கி அருகே கட்டப்பனையில் புதிய பேருந்து நிலையம் உள்ளது. இந்த பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து 100க்கும் மேற்பட்ட அரசு மற்றும் தனியார் பேருந்துகள் புறப்படுவது வழக்கம். இந்நிலையில், நேற்று மாலை தனியார் பேருந்து ஒன்று பேருந்து நிலையத்திற்க்குள் வந்தது. அப்போது ஓட்டுநர் பேருந்தை நிறுத்துவதற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள இடத்தை நோக்கி பேருந்தை இயக்கி உள்ளார். 

அப்போது திடீரென கட்டுப்பாட்டை இழந்த பேருந்து நடைமேடை மீது ஏறி அங்கு அமர்ந்திருந்தவர்கள் மீது மோதியது. இதைப் பார்த்த பேருந்து ஓட்டுநர் உடனடியாக பேருந்தை பின்னோக்கி இயக்கினார். இதையடுத்து நடைமேடை இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தவாறு விபத்தில் சிக்கி காயமடைந்த 2-க்கும் மேற்பட்டவர்களை அங்கிருந்தவர்கள் மீட்டனர். அவர்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சைகள் வழங்கப்பட்ட நிலையில் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் சேதம் ஏதும் ஏற்படவில்லை. இந்த சம்பவத்தில் பேருந்து நிலையத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது. 

இந்த சம்பவம் குறித்து அறிந்து வந்த கட்டப்பனை போலீசார் முதற்கட்ட விசாரணையாக சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றியுள்ளனர். பேருந்து பிரேக் பிடிக்காமல் விபத்து ஏற்பட்டதா? அல்லது ஓட்டுநரின் கவனக்குறைவால் விபத்து ஏற்பட்டதா? என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

பேருந்து விபத்துகேரளாவிபத்துACCIDENTKERALA BUS HITS PLATFORM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

தஞ்சை பெரிய கோயிலில் ஒளிபரப்பப்பட்டுள்ள மூவர்ணக் கொடி மின்விளக்கு

79-வது சுதந்திர தின விழா! தஞ்சை பெரிய கோயிலில் மின் விளக்குகளில் ஒளிரும் தேசிய கொடி!

August 11, 2025 at 1:26 PM IST
திருத்தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து சென்ற பக்தர்கள்

சூரபத்மனை வதம் செய்ய முருகனுக்கு வேல் கொடுத்த வெயிலுகந்த அம்மன்! களைகட்டிய திருத்தேரோட்டம்!

August 11, 2025 at 11:54 AM IST
சட்ட விரோதமாக கடத்தப்பட்ட புளிய மர பட்டைகள்

சட்ட விரோதமாக புளிய மர பட்டை கடத்தல்: மடக்கி பிடித்த வனத்துறை அதிகாரிகள்!

August 10, 2025 at 11:37 AM IST
பூக்கள் மற்றும் முளைப்பாரி கொண்டுச்சென்ற பக்தர்கள்

புன்னைநல்லூர் கோயிலில் பூச்சொரிதல் திருவிழா! 4.5 டன் பூக்களால் சிறப்பு அபிஷேகம்!

August 9, 2025 at 2:58 PM IST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.