Essay Contest 2025

புன்னைநல்லூர் கோயிலில் பூச்சொரிதல் திருவிழா! 4.5 டன் பூக்களால் சிறப்பு அபிஷேகம்! - PUNNAINALLUR TEMPLE FESTIVAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 2:58 PM IST

1 Min Read

தஞ்சாவூர்: புன்னைநல்லூர் மாரியம்மன் கோயிலில் பூச்சொரிதல் திருவிழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இதில், திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு பூத்தட்டுகளை ஏந்தி ஊர்வலமாக வந்து வழிபாடு செய்தனர்.

தஞ்சையை அடுத்த புன்னைநல்லூரில் உள்ள மாரியம்மன் கோயில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றதாகும். இந்த கோயிலில் உள்ள அம்மன் புற்றுமண்ணால் ஆனதால் அபிஷேகம் செய்யப்படுவதில்லை. 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை தைலக்காப்பு அபிஷேகம் மட்டுமே செய்யப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், இந்த கோயிலில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை மற்றும் அரண்மனை தேவஸ்தானம் சார்பில் பூச்சொரிதல் விழா கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இதில், திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு மல்லிகை, முல்லை, ஜாதி மல்லி, நந்தியாவர்த்தம், பன்னீர் பூ, பவளமல்லி, வெள்ளை அல்லி, வெண்தாமரை, சம்பங்கி, சாமந்தி, வெண்காந்தள், ஆம்பல், சிவப்பு அரளி, ரோஜா, செம்பருத்தி, வெட்சிப் பூ, செந்தாமரை உள்ளிட்ட 50-க்கும் மேற்பட்ட பூத்தட்டுகளை ஏந்தி ஊர்வலமாக வந்தனர்.

இதனையடுத்து, அம்மனுக்கு குங்கும அலங்காரமும், பூச்சொரிதல் விழாவும் நடைபெற்றது. இதில் அம்மனுக்கு 4.5 டன் பூக்களால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு, மகா தீபாரதனை நடைபெற்றது. இவ்விழாவில், சுற்றுவட்டார பகுதிகளை சேர்ந்த ஏராளமானோர் கலந்துகொண்டு முளைப்பாரி எடுத்து வந்து அம்மனை தரிசனம் செய்தனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

புன்னை நல்லூர் மாரியம்மன் கோயில்பூச்சொரிதல் திருவிழாFLOWER FESTIVALPUNNAINALLUR TEMPLEPUNNAINALLUR TEMPLE FESTIVAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

பட்டமளிப்பு விழாவில் ஆடிப்பாடி மகிழ்ந்த நெல்லை மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்கள்

திருநெல்வேலி அல்வாடா! படித்து முடித்த மகிழ்ச்சியில் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்ட மருத்துவர்கள்!

August 8, 2025 at 5:28 PM IST
திருச்செந்தூர் கோயில் வளாகத்தில் தோகை விரித்து அடிய மயில்

திருச்செந்தூர் கோயில் வளாகத்தில் தோகை விரித்து ஆடிய மயில்; வைரலாகும் காட்சி!

August 8, 2025 at 5:27 PM IST
சிலிண்டர் வெடித்ததில் தரைமட்டமான வீடு

சிலிண்டர் வெடித்து தரைமட்டமான வீடு!

August 8, 2025 at 1:56 PM IST
மாணவரின் கையில் இருந்து மோதிரத்தை அகற்றிய தீயணைப்பு துறையினர்

சிறுவனின் கை விரலை இறுக்கிய மோதிரம்... சாதுர்யமாக அகற்றிய தீயணைப்பு துறையினர்!

August 7, 2025 at 4:54 PM IST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.