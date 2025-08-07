Essay Contest 2025

சிறுவனின் கை விரலை இறுக்கிய மோதிரம்... சாதுர்யமாக அகற்றிய தீயணைப்பு துறையினர்! - TIRUNELVELI BOY FINGER RING STUCK

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2025 at 4:54 PM IST

1 Min Read

திருநெல்வேலி:  நெல்லை பாளையங்கோட்டையில் உள்ள புனித யோவான் பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர் ஒருவர் நேற்று முன்தினம் கடையில் கிடைக்கும் சாதாரண மோதிரத்தை வாங்கி கை விரலில் அணிந்துள்ளார். இந்நிலையில், இரண்டு நாட்கள் கழித்து இன்று காலை மாணவர் மோதிரம் அணிந்திருந்த கை விரலில் வீக்கம் ஏற்பட்டதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார். 

மேலும், அந்த மோதரத்தை கை விரலில் இருந்து அகற்றுவதற்காக முயற்சி செய்துள்ளார். ஆனால், விரலில் அதிக வலி ஏற்பட்ட நிலையில் பெற்றோர்கள் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கும் மோதிரத்தை கழற்ற முடியாததால் மருத்துவர்கள் பெற்றோரை தீயணைப்புத் துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கும்படி கூறியுள்ளனர்.

இதையடுத்து பெற்றோர் மாணவரை பாளையங்கோட்டை தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர். அங்கு தீயணைப்பு துறையினர் இரும்பு கம்பிகளை அறுப்பதற்கு பயன்படுத்தும் கிரைண்டிங் இயந்திரம் மூலம் விரலில் மாட்டிக் கொண்டிருந்த மோதிரத்தை பாதுகாப்பாக வெட்டி எடுத்தனர். தொடர்ந்து இது போன்று விரலுக்குப் பொருந்தாத மோதிரங்களை அணிய வேண்டாம் எனவும் அதிகாரிகள் மாணவனுக்கு அறிவுரை வழங்கினர். இதையடுத்து, விரலில் மாட்டிக் கொண்ட மோதிரத்தை அகற்ற முடியாமல் இரண்டு நாட்களாக தவித்து வந்த மாணவனுக்கு உதவிய தீயணைப்பு வீரர்களுக்குப் பெற்றோர் நன்றி கூறினர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

தீயணைப்பு துறையினர்மோதிரம் அகற்றம்FIREFIGHTERSRING STUCK ON BOYS FINGERTIRUNELVELI BOY FINGER RING STUCK

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

தேநீர் கடையில் சிதறி கிடந்த தின்பண்டங்கள்

தேநீர் கடையில் அடாவடியில் ஈடுபட்ட இளைஞர்! வைரலாகும் வீடியோ!

August 7, 2025 at 1:25 PM IST
தர்மராஜா திரௌபதி அம்மன் திருக்கோயிலில் ஆடி மாத திருநடன உற்சவம்

தர்மராஜா திரௌபதி அம்மன் திருக்கோயிலில் கோலாகலமாக நடைபெற்ற ஆடி மாத திருநடன உற்சவம்!

August 6, 2025 at 3:21 PM IST
காட்டாற்று வெள்ளத்தில் தப்பித்த நபர்

உத்தரகாண்ட் காட்டாற்று வெள்ளம்: இடிபாடுகளில் இருந்து உயிருடன் தப்பித்த அதிசய மனிதர்!

August 6, 2025 at 2:37 PM IST
சின்ன சுருளி அருவி

சுருளியில் வெள்ளப் பெருக்கு; சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை!

August 5, 2025 at 12:54 PM IST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

EXCLUSIVE: என் நடிப்பு எந்த விதத்தில் குறைந்து விட்டது? நடிகை ஊர்வசி ஆதங்கம்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.