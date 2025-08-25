ஜாலி! கரும்பு வருது, கரும்பு வருது... லாரியை நிறுத்தி சோதனை செய்த காட்டு யானை! - WILD ELEPHANT BLOCKS LORRY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2025 at 10:42 AM IST

1 Min Read

ஈரோடு: சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பக வனப்பகுதியில் சத்தியமங்கலம் - மைசூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைந்துள்ளது. அந்த சாலை வழியாக காய்கறிகள் மற்றும் கரும்புகளை ஏற்றிக் கொண்டு சரக்கு லாரிகள் அவ்வப்போது வருவது வழக்கம். அவ்வாறு வரும் வாகனங்கள் சாலையோரத்தில் காய்கறிகளை வீசி செல்கின்றனர். அதனை தின்பதற்காக காட்டு யானைகள் அப்பகுதிக்கு வந்தபடி உள்ளன. 

இந்நிலையில், இன்று காலை தாளவாடி மலைப்பகுதியில் இருந்து கரும்புகளை ஏற்றிக் கொண்டு கும்டாபுரம் சாலை வழியாக சென்று கொண்டிருந்த லாரியை ஒற்றை காட்டு யானை வழிமறித்து, தனது தும்பிக்கையால் சோதனை செய்தது. பின்னர், அந்த லாரியில் இருந்து கரும்புத் துண்டுகளை தும்பிக்கையால் எடுக்க யானை முயற்சி செய்தது. அப்போது யானையிடமிருந்து தப்பித்து செல்ல, லாரியை ஓட்டுநர் மெதுவாக இயக்கினார். அப்போது, யானை லாரியில் உள்ள கரும்பு துண்டுகளை லாவகமாக கீழே எடுத்து போட்டது. இதேபோல், தொடர்ந்து இரண்டு லாரிகளையும் நிறுத்தி அவற்றில் இருந்த கரும்பு துண்டுகளை சாலை எடுத்துக் போட்டுக்கொண்டு இறுதியாக அனைத்து கரும்புகளையும் தும்பிகையில் எடுத்துக்கொண்டு சுவைத்தபடி காட்டுக்குள் சென்றது. இந்த சம்பவத்தை பார்த்த வாகன ஓட்டி ஒருவர் வீடியோ எடுத்து இணையத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

WILD ELEPHANTWILD ELEPHANT STOPS SUGARCANE LORRYகாட்டு யானைELEPHANT ENTERS ROADWILD ELEPHANT BLOCKS LORRY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

சிவனடியார்கள் திருக்கூட்டம் நால்வர் வீதி உலா

தஞ்சாவூரில் சிவனடியார்கள் திருக்கூட்டம்: தேவாரம், திருவாசகத்தை தலையில் சுமந்து நால்வர் வீதி உலா!

August 24, 2025 at 1:40 PM IST
தஞ்சாவூரில் சைபர் குற்றங்கள் எதிராக மாரத்தான் ஓட்ட போட்டி

தஞ்சையில் காவல்துறை சார்பில் நடைபெற்ற மாரத்தான்: 1500 பேர் பங்கேற்பு!

August 24, 2025 at 1:34 PM IST
நீரில் இருசக்கர வாகனத்துடன் கவிழ்ந்த தம்பதியை மீட்கும் காட்சி

வெள்ளத்தில் சிக்கி இரு சக்கர வாகனத்துடன் கவிழ்ந்த தம்பதி... துரிதமாக மீட்ட பொதுமக்கள்!

August 24, 2025 at 10:04 AM IST
திருச்செந்தூர் கோயிலில் ஆவணி திருத்தேரோட்டம்

திருச்செந்தூர் கோயிலில் ஆவணி திருத்தேரோட்டம்! அரோகரா என்று கோஷம் எழுப்பிய பக்தர்கள்!

August 23, 2025 at 3:17 PM IST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: 'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் இதழ் ஆய்வில் வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.