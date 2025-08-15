தாமிரபரணி ஆற்றில் உற்சாக குளியல் போடும் யானைகள்: வைரலாகும் வீடியோ! - ELEPHANTS BATH THAMIRABARANI RIVER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2025 at 2:00 PM IST

1 Min Read

தூத்துக்குடி: ஆழ்வார்திருநகரி கோயில் யானைகள் தாமிரபரணி ஆற்றில் உற்சாக குளியல் போடும் காட்சிகள் தற்போது இனையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஸ்ரீவைகுண்டம் மற்றும் அதைச் சுற்றி 9 நவதிருப்பதி ஸ்தலங்கள் உள்ளது. அதில் ஆழ்வார்திருநகரி, இரட்டை திருப்பதி ஆகிய மூன்று ஸ்தலங்களிலும் உள்ள யானைகள் ஆழ்வார் திருநகரிக்கு அருகே உள்ள ஆழ்வார்தோப்பு பகுதியில் குடில் அமைக்கப்பட்டு அதில் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. குடிலுக்கு அருகே தாமிரபரணி ஆறு ஓடுவதால் தினந்தோறும் இங்கு பராமரிக்கப்படும் யானைகளை அதன் பாகன்கள் தாமிரபரணி ஆற்றுக்கு அழைத்து சென்று நீராட வைப்பார்கள்.

அதே போல இன்று மூன்று யானைகளையும் ஒரே நேரத்தில் குளிப்பதற்காக காலை நேரத்தில் தாமிரபரணி ஆற்றுக்கு கொண்டு சென்றனர். அதில் இரண்டு யானைகள் ஆற்று நீரில் படுத்துக்கொண்டு ஜாலியாக குளியல் போட்டு மகிழ்ந்தது. மற்றொரு யானை நின்றபடி தனது தும்பிக்கையால் தண்ணீரை தனது உடல் மேல் பீச்சி அடித்து கொண்டு குளித்தது.

தற்போது தொடர்ந்து வெயில் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்த மூன்று யானைகளும் சுமார் 1 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக குளியல் போட்டு மகிழ்ந்தன. 

For All Latest Updates

TAGGED:

ELEPHANTS BATHTHAMIRABARANI RIVER3 ELEPHANTS BATHING VIDEOதூத்துக்குடிELEPHANTS BATH THAMIRABARANI RIVER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

ஓ.பன்னீர்செல்வம் (கோப்புப்படம்)

"நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு முன்னின்று கடைமை ஆற்றுவோம்" - ஓ.பன்னீர்செல்வம்!

August 15, 2025 at 2:02 PM IST
கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாட்டம்

கிருஷ்ணர், ராதை வேடம் அணிந்து அசத்திய குழந்தைகள்!

August 14, 2025 at 4:29 PM IST
லாரியை வழிமறித்து கரும்பை சுவைத்த காட்டு யானைகள்

“அண்ணே.. அண்ணே வண்டிய நிறுத்துங்க” - லாரியை வழி மறித்து கரும்பை சுவைத்த யானைகள்!

August 14, 2025 at 1:50 PM IST
ஆம்புலன்சை வழிமறித்த காட்டு யானைகள்

நீலகிரி ஆம்புலன்சை வழிமறித்த காட்டு யானைகள்- வைரலாகும் வீடியோ!

August 13, 2025 at 5:32 PM IST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.