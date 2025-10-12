தருமபுரியில் போதைப்பொருள் விழிப்புணர்வு மாரத்தான் - 5000 பேர் பங்கேற்பு! - DRUG AWARENESS MARATHON

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 12, 2025 at 11:13 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தருமபுரி: மது மற்றும் போதைப்பொருள்கள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் மாரத்தான் போட்டி நடைபெற்றது. இதில் ஆண்கள், பெண்கள் என 5,000 பேர் பங்கேற்றனர்.

மது மற்றும் போதைப்பொருள்கள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், தருமபுரி ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் 3-வது வருடமாக ‘SAY NO TO DRUGS’ என்ற தலைப்பில் மாரத்தான் போட்டி இன்று காலை நடைபெற்றுது. ஆண்கள், பெண்கள் என தனித்தனியாக நடைபெற்ற இப்போட்டியை தருமபுரி டிஎஸ்பி சிவராமன் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்.

மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்தில் தொடங்கிய மாரத்தான் போட்டி நான்கு ரோடு, பாரதிபுரம் சென்று மீண்டும் விளையாட்டு மைதானம் என மொத்தம் 5.5 கி.மீ. வரை நடைபெற்றது. இதில் ஆண்கள், பெண்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் என 5,000 பேர் கலந்து கொண்டனர். இதில் பங்கேற்ற அனைவருக்கும் பதக்கம், பாராட்டு சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.

இப்போட்டியில், ஆண்கள் பிரிவில் லோகேஷ், சந்தோஷ்குமார், பூவரசன் ஆகியோர் முறையே முதல்  மூன்று இடங்களை பிடித்தனர். பெண்கள் பிரிவில் கௌரி, இளவரசி, கோகிலா ஆகியோர் முறையே முதல் மூன்று இடங்களை பெற்றனர்.  

இரு பிரிவினருக்கும் முதல் பரிசாக ரூ.5 ஆயிரம், இரண்டாம் பரிசு ரூ. 4 ஆயிரம், மூன்றாம் பரிசு ரூ.3 ஆயிரம் வழங்கப்பட்டது.

For All Latest Updates

TAGGED:

DHARMAPURI தருமபுரி எலைட் மாரத்தான்தருமபுரி ரோட்டரி சங்கம்SAY NO TO DRUGSDRUG AWARENESS MARATHON

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.