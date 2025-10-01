கரூர் சம்பவம்: தவெக விஜயின் குற்றச்சாட்டுக்கு செந்தில் பாலாஜியின் பதில் என்ன? - நேரலை காட்சிகள்! - SENTHIL BALAJI PRESS MEET
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : October 1, 2025 at 12:09 PM IST|
Updated : October 1, 2025 at 1:06 PM IST
கரூரில் கடந்த சனிக்கிழமை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்ட போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள், பெண்கள் என 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், கடந்த மூன்று நாட்களாக இதுகுறித்து பேசாமல் மௌனம் காத்து வந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் நேற்று மாலை வீடியோ பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டார்.
அதில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டபோது ஏற்படாத பிரச்சனை, கரூரில் மட்டும் எப்படி ஏற்பட்டது? என்று கேள்வி எழுப்பி இருந்தார். மேலும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பழிவாங்க வேண்டும் என்றால் என்னை பழி வாங்கி கொள்ளுங்கள், எனது தொண்டர்களை ஏதும் செய்ய வேண்டாம் என்றும் அவர் பகிரங்கமாக கூறியிருந்தார்.
விஜயின் இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு தமிழக அரசு தரப்பில் நேற்று விளக்கம் அளிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தவெக தலைவர் விஜயின் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அதன் நேரலை காட்சிகள்...