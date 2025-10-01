கரூர் சம்பவம்: தவெக விஜயின் குற்றச்சாட்டுக்கு செந்தில் பாலாஜியின் பதில் என்ன? - நேரலை காட்சிகள்! - SENTHIL BALAJI PRESS MEET

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2025 at 12:09 PM IST

Updated : October 1, 2025 at 1:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கரூரில் கடந்த சனிக்கிழமை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்ட போது ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள், பெண்கள் என 41 பேர் உயிரிழந்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், கடந்த மூன்று நாட்களாக இதுகுறித்து பேசாமல் மௌனம் காத்து வந்த தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் நேற்று மாலை வீடியோ பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டார்.

அதில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டபோது ஏற்படாத பிரச்சனை, கரூரில் மட்டும் எப்படி ஏற்பட்டது? என்று கேள்வி எழுப்பி இருந்தார். மேலும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பழிவாங்க வேண்டும் என்றால் என்னை பழி வாங்கி கொள்ளுங்கள், எனது தொண்டர்களை ஏதும் செய்ய வேண்டாம் என்றும் அவர் பகிரங்கமாக கூறியிருந்தார்.

விஜயின் இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு தமிழக அரசு தரப்பில்  நேற்று விளக்கம் அளிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி  தவெக தலைவர் விஜயின் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார். அதன் நேரலை காட்சிகள்...

Last Updated : October 1, 2025 at 1:06 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

KARUR INCIDENTTVK VIJAYMK STALINசெந்தில் பாலாஜிSENTHIL BALAJI PRESS MEET

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.