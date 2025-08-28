வேளாங்கண்ணி தேவாலயத்தில் நாளை கொடியேற்றம்! பாத யாத்திரையாக வரத் தொடங்கிய பக்தர்கள்! - VELANKANNICHURCH FLAG HOISTCEREMONY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 28, 2025 at 1:53 PM IST

1 Min Read

நாகப்பட்டினம்: பிரசித்தி பெற்ற வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய அன்னையின் பேராலயத்தில் ஆண்டு பெருவிழாவை முன்னிட்டு பாத யாத்திரையாக பக்தர்கள் வரத் தொடங்கியுள்ளனர். 

உலகப் புகழ் பெற்ற வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய அன்னை பேராலயம், இந்தியாவின் “லூர்து” என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆரோக்கியம், குழந்தை பாக்கியம், கல்வி, செல்வம் எனப் பல்வேறு வேண்டுதல்களை நிறைவேற்றும் வண்ணம் வேண்டுதலை முன்வைத்து ஆண்டுதோறும் உலகம் முழுவதிலுமிருந்து லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர்.  

இதையடுத்து நாளை 29 ஆம் தேதி  நடைபெறும் கொடியேற்றத்தில் கலந்து கொள்ள தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து திருச்சி, சென்னை, மதுரை, காஞ்சிபுரம், கன்னியாகுமரி, புதுக்கோட்டை, அரியலூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் பாத யாத்திரையாக வேளாங்கண்ணி நோக்கி வந்த வண்ணம் உள்ளனர். அதன்படி தஞ்சையிலிருந்து புறப்பட்ட பக்தர்கள் அம்மாபேட்டை, நீடாமங்கலம், கொரடாச்சேரி, திருவாருர் , நாகை வழியாக சுமார் 100 கி.மீட்டர் பயணம் செய்து வேளாங்கண்ணி ஆலயத்தை சென்றடைந்து மாதாவை வழிபடுகின்றனர். 

செல்லும் வழியெங்கும் 'மரியே வாழ்க மரியே வாழ்க' பக்தி பாடல்களை பாடிய படி அவர்கள் நடைபயணத்தை மேற்கொண்டனர். வழியில் களைப்பு தெரியாமல் இருக்க ஏதுவாக பாடல்கள் பாடிய படியும் கும்மி அடித்தும்,  மரத்தின் நிழலில் இளைப்பாரியும் வருகின்றனர். கொடி ஏற்றத்துடன் தொடங்கும் திருவிழா, 11 நாட்கள் நடைபெறும் நிலையில் திருப்பலிகள் உள்ளிட்டவற்றில் பக்தர்கள் பங்கு கொண்டு தங்களது நேர்த்தி கடன்களை நிறைவேற்றுவர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

VELANKANNI CHURCHFLAG HOIST CEREMONYதஞ்சாவூர்DEVOTEES VISIT VELANKANNI TEMPLEVELANKANNICHURCH FLAG HOISTCEREMONY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

விநாயகர் சிலையை செதுக்கும் நுண் சிற்பி

வியப்பை ஏற்படுத்திய 2 செ.மீ. விநாயகர் சிலை!

August 28, 2025 at 11:57 AM IST
அம்பாசமுத்திரம் பகுதியில் சுற்றி திரியும் கரடி

எம்மாடி எவ்வளவு பெரிய கரடி... அம்பாசமுத்திரம் அருகே கண்ட காட்சி - வைலாகும் வீடியோ!

August 28, 2025 at 10:59 AM IST
கோப்புப்படம்

வால்பாறை அருகே எஸ்டேட் தொழிலாளர்களின் வீடுகளை சூறையாடிய யானைகள்!

August 27, 2025 at 6:30 PM IST
பாத் டப்பில் குளிக்கும் விநாயகர் சிலை

‘விதவிதமாய் வித்தியாசமாய்’ பாத் டப்பில் குளிக்கும் விநாயகர்.. வேலூரில் விநோதம்!

August 27, 2025 at 6:17 PM IST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.