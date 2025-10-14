ETV Bharat / Videos

சோத்துப்பாறை அணை நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் 10 அடி உயர்வு! விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி! - SOTHUPPARAI DAM WATER INCREASE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 14, 2025 at 4:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தேனி: தொடர் மழையால் சோத்துப்பாறை அணையின் நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் 76 அடியில் இருந்து 86 அடியாக உயர்ந்துள்ளது. இதனால் பாசன விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். 

தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் பகுதிக்கு குடிநீர் மற்றும் விவசாய பாசனத்திற்கும் நீர் ஆதாரமாகவும் உள்ள சோத்துப்பாறை அணை நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கடந்த சில மாதங்களாக மழை இல்லாததால் நீர்மட்டம் 67 அடியாக குறைந்து காணப்பட்டது.

இந்த நிலையில், கடந்த 4 நாட்களாக அணையின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் அணையின் நீர்மட்டம் படிப்படியாக அதிகரித்து நேற்று காலை 76 அடியாக உயர்ந்தது. மேலும், நேற்று பகல் மற்றும் இரவு நேரத்தில் அணையில் நீர்ப் பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்த கன மழையால் அணைக்கு நீர் வரத்து அதிகரித்ததால் 76 அடியாக இருந்த அணையின் நீர்மட்டம் 86.42 அடியாக உயர்ந்துள்ளது.

இதனால், அணையின் நீர்மட்டம் ஒரே நாள் இரவில் 10 அடி உயர்ந்து உள்ளது. சோத்துப்பாறை அணையின் முழு கொள்ளளவான 126.28 அடியில் தற்பொழுது 86.42 அடியாக உள்ள நிலையில் அணைக்கு நீர் வரத்து 112 கன அடியாக உள்ளது. அணையில் இருந்து குடிநீருக்காக 3 கன அடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. மேலும் சோத்துப்பாறை அணையின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருவதால் பாசன விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

தேனி: தொடர் மழையால் சோத்துப்பாறை அணையின் நீர்மட்டம் ஒரே நாளில் 76 அடியில் இருந்து 86 அடியாக உயர்ந்துள்ளது. இதனால் பாசன விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். 

தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் பகுதிக்கு குடிநீர் மற்றும் விவசாய பாசனத்திற்கும் நீர் ஆதாரமாகவும் உள்ள சோத்துப்பாறை அணை நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கடந்த சில மாதங்களாக மழை இல்லாததால் நீர்மட்டம் 67 அடியாக குறைந்து காணப்பட்டது.

இந்த நிலையில், கடந்த 4 நாட்களாக அணையின் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் அணையின் நீர்மட்டம் படிப்படியாக அதிகரித்து நேற்று காலை 76 அடியாக உயர்ந்தது. மேலும், நேற்று பகல் மற்றும் இரவு நேரத்தில் அணையில் நீர்ப் பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்த கன மழையால் அணைக்கு நீர் வரத்து அதிகரித்ததால் 76 அடியாக இருந்த அணையின் நீர்மட்டம் 86.42 அடியாக உயர்ந்துள்ளது.

இதனால், அணையின் நீர்மட்டம் ஒரே நாள் இரவில் 10 அடி உயர்ந்து உள்ளது. சோத்துப்பாறை அணையின் முழு கொள்ளளவான 126.28 அடியில் தற்பொழுது 86.42 அடியாக உள்ள நிலையில் அணைக்கு நீர் வரத்து 112 கன அடியாக உள்ளது. அணையில் இருந்து குடிநீருக்காக 3 கன அடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது. மேலும் சோத்துப்பாறை அணையின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருவதால் பாசன விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

தேனி
SOTHUPPARAI DAM
CONTINUOUS RAIN IN THENI
சோத்துப்பாறை அணை
SOTHUPPARAI DAM WATER INCREASE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Tamil Nadu Team

...view details

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.