Choose ETV Bharat

சென்னை: புரட்டாசி மாதம் தொடங்கி நிலையில் மீன் வாங்க யாரும் ஆர்வம் காட்டாததால் ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று காசிமேடு மீன் மார்க்கெட் களையிழந்து காணப்பட்டது.

சென்னையில் மீன்கள் வாங்க மிகவும் பிரபலமாக பகுதி காசிமேடு மீன் மார்க்கெட். அங்கு விடியற்காலை முதல் மீன் விற்பனை அமோகமாக இருக்கும். அதுவும் வார விடுமுறைகளில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதும். ஆனால், இன்று ஞாயிற்றுகிழமை என்றாலும் புரட்டாசி மாதம் தொடக்கம் மற்றும் மகாளய அமாவாசையை முன்னிட்டு பொதுமக்கள் மீன்கள் வாங்க ஆர்வம் காட்டவில்லை. அதனால், காசிமேடு மீன் மார்க்கெட் இன்று காலை முதலே வெறிச்சோடி காணப்பட்டது. 

இருப்பினும் காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் முன் எப்போதும் இல்லாத அளவிற்கு இன்று மீன்வரத்து அதிகமாக இருந்தது. இருப்பினும், மீன்களை வாங்குவதற்கு பொதுமக்கள் அதிகளவில் வராத நிலையில், சில்லரை வியாபாரிகள், மொத்த வியாபாரிகள் மீன்களை குறைந்த விலைக்கு வாங்கி சென்றனர். புரட்டாசி மாதம் முழுவதும் மீன் வாங்க கூட்டம் குறைவாகவே இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

காசிமேடு மீன் விலை:

வரி.எண் மீன் வகை விலை (ரூ)
1.வஞ்சிரம்ரூ.800 முதல் ரூ.1000
2.கொடுவாரூ.800
3.தேங்காய் பாறைரூ.800
4.ஷீலாரூ.500
5.சங்கரா ரூ.400
6.பால் சுறா ரூ.500
7.பாறைரூ.400
8.இறால்ரூ.300
9.நண்டுரூ.300
10.நவரைரூ.300
11.பண்ணாரூ.300
12.காணங்கத்தை ரூ.300
13.கடுமா ரூ.300
14.நெத்திலி ரூ.200

