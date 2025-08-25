விஜயகாந்த் இருந்திருந்தால் 2026 தேர்தல் வேற மாதிரி... நடிகர் விஷால் பேச்சு! - ACTOR VISHAL ABOUT VIJAYAKANTH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2025 at 8:49 PM IST

1 Min Read

உதகை: விஜயகாந்த் உயிரோடு இருந்திருந்தால், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் வேற மாதிரி இருக்கும் என்று நடிகர் விஷால் தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகர் விஷாலின் 35-வது திரைப்படமான ‘மகுடம்’ படத்தின் படபிடிப்பு நீலகிரி மாவட்டம் உதகையில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், படப்பிடிப்பு தளத்தில் மறைந்த நடிகர் விஜயகாந்த் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, அவரின் உருவப் படத்திற்கு விஷால் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார். பின்னர், படக்குழுவினருக்கு மதிய உணவு வழங்கினார். 

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நடிகர் விஷால், “நடிகர் விஜயகாந்த் அனைவரையும் சரிசமமாக நடத்துவதில் முன்னுதாரணமாக இருந்து வந்தார். அவருடைய வழியில் நானும் இருக்க ஆசைபடுகிறேன். நடிகர் சங்க கட்டடம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் திறப்பு விழா நடத்தப்படும்” என தெரிவித்தார்.

மேலும் பேசிய அவர், “நடிகர் விஜய் தவெக என்ற கட்சியை தொடங்கி, இரண்டாவது மாநில மாநாட்டை கோலாகலமாக நடத்தியதற்கு வாழ்த்துகள். விஜய்யாக இருந்தாலும் சரி, யாராக இருந்தாலும் சரி மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என ஒரு வாக்காளராக கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

ஒருவேளை கேப்டன் விஜயகாந்த் இருந்திருந்தால், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் வேறு மாதிரி இருக்கும். நல்லது செய்வது தான் அரசியல் என்றால், நான் அரசியலுக்கு எப்போதோ வந்துவிட்டேன். நிறைய கொடிகளை பார்க்கும் போது வண்ணமயமாக இருக்கிறது. அதேசமயம் வேடிக்கையாகவும் உள்ளது.

சமூக சேவை செய்ய இத்தனை கொடிகள், இத்தனை கட்சிகள் இருந்தும் இங்கு எதுவும் கிடைக்கவில்லை. உதாரணமாக, தமிழ்நாட்டில் தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். அவர்கள் கேட்கும் பணி நிரந்தரம் மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை அரசு வழங்க வேண்டும். அது மட்டுமின்றி, அவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளையும் செய்து தர வேண்டும்,” என நடிகர் விஷால் கோரிக்கை வைத்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

MAGUDAM SHOOTING SPOTACTOR VISHALVIJAYAKANTH BIRTHDAYநடிகர் விஷால்ACTOR VISHAL ABOUT VIJAYAKANTH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

ஸ்ரீசித்திபுத்தி விநாயகர் திருக்கல்யாண வைபவம்

ஸ்ரீ சித்தி புத்தி தட்சணாமூர்த்தி விநாயகர் ஆலயத்தில் திருக்கல்யாண வைபவம்!

August 25, 2025 at 2:18 PM IST
லாரியை நிறுத்தி கரும்பு துண்டுகளை எடுத்த காட்டு யானை

ஹை ஜாலி! கரும்பு வருது, கரும்பு வருது... லாரியை நிறுத்தி சோதனையிட்ட யானை!

August 25, 2025 at 10:42 AM IST
சிவனடியார்கள் திருக்கூட்டம் நால்வர் வீதி உலா

தஞ்சாவூரில் சிவனடியார்கள் திருக்கூட்டம்: தேவாரம், திருவாசகத்தை தலையில் சுமந்து நால்வர் வீதி உலா!

August 24, 2025 at 1:40 PM IST
தஞ்சாவூரில் சைபர் குற்றங்கள் எதிராக மாரத்தான் ஓட்ட போட்டி

தஞ்சையில் காவல்துறை சார்பில் நடைபெற்ற மாரத்தான்: 1500 பேர் பங்கேற்பு!

August 24, 2025 at 1:34 PM IST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “எங்களை தனியாக கூப்பிடுவார்கள்” - கணியான் கூத்து கலைஞர்கள் யார்? அவர்கள் சந்திக்கும் சிரமங்கள் என்னென்ன?

EXCLUSIVE: 'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.