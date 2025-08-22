பாசிசம் என்றால் என்ன? என்பதே விஜய்க்கு தெரியாது!சரத்குமார் கடும் விமர்சனம்! - SARATHKUMAR ABOUT TVK VIJAY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 22, 2025 at 1:20 PM IST

1 Min Read

திருநெல்வேலி: நெல்லை தச்சநல்லூரில் இன்று பாஜக பூத் கமிட்டி மண்டல மாநாடு நடைபெறுகிறது. இந்த மாநாட்டில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சிறப்புரையாற்ற உள்ளார். இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக பாஜக மூத்த தலைவர்கள் திருநெல்வேலிக்கு வருகை தந்துள்ளனர். 

அந்த வகையில் நடிகரும், அண்மையில் பாஜகவில் இணைந்தவருமான சரத்குமார் சென்னையில் இருந்து விமானம் மூலம் தூத்துக்குடி வாகைகுளம் விமான நிலையத்துக்கு வருகை தந்தார். அங்கு அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் விஜய் மாநாடு குறித்து கேட்டதற்கு, “விஜய் பாஜகவை பாசிசம் என குறிப்பிடுகிறார். அவருக்கு முதலில் பாசிசம் என்றால் என்ன? என்பதே தெரியாது. வருகிற ஆகஸ்ட் 24 ஆம் தேதி கள்ளக்குறிச்சியில் நான் இது குறித்து விலாவாரியாக பேசுகிறேன்” என்றார்.

தொடர்ந்து அவரிடம் விஜய் பிரதமர் குறித்து பேசியது பற்றி கேட்டதற்கு, “நடிகர்கள் அரசியலுக்கு வருவதை நான் வரவேற்கிறேன். ஆனால், எதிலும் மரியாதை வேண்டும். பிரதமரை ’மிஸ்டர் ப்ரைம் மினிஸ்டர்’ என அழைக்கும் அளவுக்கு விஜய் அரசியலில் வளரவில்லை. விஜய் அரசியல் கற்றுக் கொண்டு எங்கு, எதை, யாரை பற்றி பேசுகிறோம் என அறிந்து கவனத்துடன் பேச வேண்டும்” என்றார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

ACTOR SARATHKUMARTVK VIJAYதவெக விஜய்நடிகர் சரத்குமார்SARATHKUMAR ABOUT TVK VIJAY

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

வலையில் சிக்கிய 150 கிலோ எடை கொண்ட கடல் ஆமை

வலையில் சிக்கிய 150 கிலோ கடல் ஆமை! மீண்டும் பாதுகாப்பாக கடலில் விட்ட மீனவர்!

August 22, 2025 at 3:35 PM IST
சாலை தடுப்பு சுவரில் அமர்ந்திருக்கும் சிறுத்தை

“தலைவரு அலப்பறை” ஹாய்யாக சாலை தடுப்பில் அமர்ந்திருந்த சிறுத்தை!

August 22, 2025 at 3:27 PM IST
பெட்ரோல் திருடும் இளைஞர்களின் சிசிடிவி காட்சி

நள்ளிரவில் பெட்ரோல் திருடும் இளைஞர்கள்! வைரலாகும் சிசிடிவி காட்சி!

August 22, 2025 at 10:24 AM IST
மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட கர்ப்பிணி திவ்யா

அதிமுக கூட்டத்திற்கு நடுவே கர்ப்பிணியை ஏற்றி வந்த ஆட்டோ! நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்திய தொண்டர்கள்!

August 22, 2025 at 9:40 AM IST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? உங்களுக்காக காத்திருக்கும் பரிசு நீரிழிவு நோய் - வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.