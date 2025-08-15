தூத்துக்குடியில் கோலாகலமாக நடைபெற்ற சுதந்திர தின விழா! - INDEPENDENCE DAY CELEBRATION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 15, 2025 at 3:43 PM IST

1 Min Read

தூத்துக்குடி: நாட்டின் 79வது சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் இளம் பகவத் தேசியக்கொடியை ஏற்றிவைத்து மரியாதை செலுத்தினார்.

79வது சுதந்திர தின விழா இன்று நாடு முழுவதும் கோலாகாலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, இன்று தூத்துக்குடி மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கில் சுதந்திர தின விழா நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் இளம் பகவத் கலந்துகொண்டு தேசியக் கொடியை ஏற்றி மரியாதை செலுத்தினார்.

தொடர்ந்து மூவர்ண பலூன்கள் மற்றும் சமாதான புறாக்களையும் பறக்க விட்டார். இதையடுத்து காவல் துறையின் அணிவகுப்பு மரியாதையையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டார்.

இதையும் படிங்க: திமுக கழக முன்னோடிகளை பார்த்தால் பொறாமையாக உள்ளது - உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு

அதனையடுத்து காவல்துறையில் சிறப்பாக பணியாற்றிய காவல்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் காவலர்கள் உள்ளிட்ட 69 பேருக்கு சான்றிதழ் மற்றும் பதக்கங்களையும் வழங்கினார். பின்னர் அனைத்து துறைகளின் சார்பில் 79 பயனாளிகளுக்கு சுமார் ரூ.2.45 கோடி மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளையும் வழங்கினார்.

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

THOOTHUKUDI COLLECTOR ELAMBAHAVATHINDEPENDENCE DAY CELEBRATIONசுதந்திர தின கொண்டாட்டம்தூத்துக்குடி ஆட்சியர் இளம் பகவத்INDEPENDENCE DAY CELEBRATION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்

ஓ.பன்னீர்செல்வம் (கோப்புப்படம்)

"நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு முன்னின்று கடைமை ஆற்றுவோம்" - ஓ.பன்னீர்செல்வம்!

August 15, 2025 at 2:02 PM IST
தாமிரபரணி ஆற்றில் உற்சாக குளியல் போடும் யானைகள்

தாமிரபரணி ஆற்றில் உற்சாக குளியல் போடும் யானைகள்: வைரலாகும் வீடியோ!

August 15, 2025 at 2:00 PM IST
கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாட்டம்

கிருஷ்ணர், ராதை வேடம் அணிந்து அசத்திய குழந்தைகள்!

August 14, 2025 at 4:29 PM IST
லாரியை வழிமறித்து கரும்பை சுவைத்த காட்டு யானைகள்

“அண்ணே.. அண்ணே வண்டிய நிறுத்துங்க” - லாரியை வழி மறித்து கரும்பை சுவைத்த யானைகள்!

August 14, 2025 at 1:50 PM IST

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.