யூடியூப் ஷார்ட்ஸ் உருவாக்க இனி வீடியோ எடிட்டர் தேவையில்ல!

ஷார்ட்ஸ் வீடியோக்களை வேகமாக உருவாக்க யூடியூப் ஏஐ எடிட்டிங் சேவையை பயனர்களுக்கு அறிமுகம் செய்துள்ளது.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 17, 2025 at 5:08 PM IST

ஹைதராபாத்: யூடியூபில் குறுகிய காணொளிகளாகக் கருதப்படும் ‘ஷார்ட்ஸ்’ பார்வையாளர்களை வெகுவாக ஈர்த்து வரும் நிலையில், அவற்றை ஆன்லைனிலேயே எளிதாக எடிட் செய்யும் புதிய டூல்களை கூகுள் அறிமுகம் செய்துள்ளது.

கூகுள் வெளியிட்டுள்ள இந்த இணைய கருவிகள் படைப்பாளர்களுக்கு எளிதாக வீடியோவை எடிட் செய்ய உதவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சாதாரணமாக ஒருவர் எடிட்டிங் தெரிந்திருந்தால் மட்டுமே காணொளிகளை எடிட் செய்து யூடியூபில் பதிவேற்ற முடியும். இதற்காக பயனருக்கு குறிப்பிட்ட எடிட்டிங் மென்பொருள்களின் அம்சங்களும் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

ஆனால், கூகுள் தற்போது அனைத்தையும் நிகழ் உலக தொழில்நுட்பத்திற்கு மாற்றி அமைத்துள்ளது. இது தொடர்பாக கூகுள் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி, செயற்கை நுண்ணறிவு வேலைகளை கையாளும் கூகுளின் டீப் மைண்டு உடன் இணைந்து, வியோ 3 (Veo 3) என்ற இணைய கருவியை நிறுவனம் ஷாட்ஸை உருவாக்குவதற்காக அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

இதன் உதவியுடன் 480 பிக்சல் தரத்தில், ஒலியுடன் கூடிய ஷார்ட்ஸை நாம் உருவாக்க முடியும். நாம் செய்ய வேண்டியது என்னவென்றால், எவ்விதமான காணொளி நமக்கு தேவை என்பதை ஒரு யோசனையாக வியோ 3-க்கு வழங்க வேண்டும். உடனடியாக செயற்கை நுண்ணறிவு உதவியுடன் காணொளியை வியோ 3 உருவாக்கித் தருகிறது.

யூடியூப் ஏஐ எடிட்டிங்
இந்த அம்சம் காணொளிகளை இணைத்து புதிய ஷார்ட்ஸை உருவாக்க நினைக்கும் பயனர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். தற்போது அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, கனடா, நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளில் மட்டுமே இந்த அம்சம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. சோதனை முயற்சியில் இருக்கும் இந்த அம்சத்தினை விரைவில் அனைத்து பயனர்களுக்கும் வழங்க யூடியூப் முடிவு செய்துள்ளது.

காணொளிகளில் புகைப்படங்களை இணைப்பது, தேவையில்லாத பகுதியை நீக்குவது, காணொளியைத் திருத்துவது, அவற்றிற்கு வேறு தோற்றத்தை அளிப்பது போன்ற பெருமபாலான எடிட்டிங் வேலைகளை கூகுளின் இந்த இணைய சேவை வாயிலாக நாம் செய்ய முடியும்.

ஸ்பீச் டூ சாங்
யூடியூப் 'Speech to Song' அதாவது பேச்சில் இருந்து பாடல் அம்சத்தினையும் அறிமுகம் செய்துள்ளது. இந்த அம்சத்தின் வாயிலாக எந்தவொரு உரையாடலையும் பயனர்கள் ஒலிப்பதிவாக எளிதில் மாற்ற முடியும். இந்த சேவை கூகுள் டீப் மைண்டின் ‘லைரியா 2’ மாடலால் ஒருங்கிணைக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

முக்கியமாக, கூகுள் வழங்கும் இந்த இணைய செயற்கை நுண்ணறிவு எடிட்டிங் சேவைகளைப் பயன்படுத்தி காணொளிகளை பதிவிறக்கம் செய்யும்போது, அது தொடர்பான வாட்டர்மார்க் ஒன்று திரையில் தோன்றும் என்பதையும் கூகுள் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

