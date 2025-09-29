ஹைப்பர்லூப்: மும்பை துறைமுகத்தில் சரக்கு போக்குவரத்து தண்டவாளம் - வேகமெடுக்கும் பணிகள்!

ஹைப்பர்லூப்: மும்பை துறைமுகத்தில் சரக்கு போக்குவரத்து தண்டவாளம் - வேகமெடுக்கும் பணிகள்!
மும்பை துறைமுகத்திலிருந்து 10 கி.மீ தூரத்திற்கு, ஹைப்பர்லூப்பில் மணிக்கு 200 கி.மீ வேகத்தில் சரக்குகள் எடுத்துச் செல்லப்படும் என சென்னை ஐஐடியின் ஆவிஷ்கார் ஹைப்பர்லூப் ஆலோசகர் சத்யா சக்ரவர்த்தி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 29, 2025 at 8:47 PM IST
By ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: மும்பை துறைமுகத்திலிருந்து சரக்குகளை அதிவேகமாக இயக்குவதற்கான ஹைப்பர்லூப் பணிகள் அடுத்த மாதம் தொடங்க உள்ளதாக சென்னை ஐஐடி அவிஷ்கார் ஹைப்பர்லூப் குழு (Avishkar Hyperloop Project) ஆலோசகர் பேராசிரியர் சத்யா சக்ரவர்த்தி தெரிவித்தார்.
முதல் கட்ட திட்டத்தில் மும்பை துறைமுகத்திலிருந்து சுமார் பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு சரக்குகளை மணிக்கு 200 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் கொண்டு செல்லும் பாதையை அமைப்பது தான் குறிக்கோளாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆரம்ப கட்ட பணிகள்
சென்னை ஐஐடி தையூர் வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டு சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட 410 மீட்டர் நீளத்துள்ள வெற்றிட டியூப் மற்றும் லேவிடேஷன் மாதிரிகள் சிறப்பாக செயல்பட்டன. குழு காந்த விசையின் அடிப்படையில் பாட் இயக்கத்திற்கான முறைமைகளையும் எலெக்ட்ரானிக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகளின் சோதனையும் நிறைவு பெற்றுள்ளன.
முக்கியமாக ஆரம்ப கட்டத்தில் முழு டியூப் இல்லாமல், வெற்றிடமற்ற முறையில் காந்தவிசையை மட்டும் பயன்படுத்தி, 200 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பாட் இயக்கி சோதனை செய்யப்படும். அதன்பின் முழு டியூப் கட்டமைப்பு நிறுவப்பட்ட பின்பு அதிவேக சோதனைகள் மற்றும் பாதுகாப்பு மதிப்பீடுகள் நடைபெறுமென சத்யா சக்ரவர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.
தற்போதைய திட்டக்கணிப்புகளின்படி, சரக்கு போக்குவரத்தை ஒரே ஆண்டுக்குள் நடைமுறைக்கு கொண்டு வர நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. முழுமையான சரக்கு போக்குவரத்தை உருவாக்குவதற்கு 3 முதல் 5 ஆண்டுகள் காலம் எடுக்கும் என்று சென்னை ஐஐடி குழு தெரிவித்துள்ளது. மனிதர்களை ஹைப்பர்லூப்பில் அனுப்புவதற்கான பாதுகாப்பு பரிசோதனைகள் மற்றும் சூழலியல் மதிப்பீடுகள் அனைத்தும் சரியான முறையில் நிறைவேற்றப்பட்ட பின்னரே அது சாத்தியப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. இதற்கான பத்தாண்டு திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது.
குறைந்த எடைத்திறன் கொண்ட கட்டமைப்பு
ஹைப்பர்லூப் பாட்-கள் செல்லும் டியூப் கட்டுமான செலவினை குறைப்பதற்கும், எடையை சீரமைப்பதற்கும் பல வகையான உற்பத்தி முறைகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. சில மாதிரிகளில் தடிமன் மற்றும் வலிமை தன்மைகளை மாறுபடுத்தி இரண்டு மில்லிமீட்டர் முதல் ஆறு மில்லிமீட்டர் வரையிலான மாதிரிகள் சோதிக்கப்பட்டுள்ளன.
பாட் வடிவமைப்பு விமான கேபின்களிலுள்ள வசதிகளுக்கு இணையானதாகவும் பயணிகளின் மற்றும் சரக்குகளின் பாதுகாப்புக்குரிய அடுக்குமுறைகளுடனும் தயாரிக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. டியூப் உருவாக்கத்தில் அலுமினியம் மட்டுமே அல்லாமல், குறைந்த செலவு மற்றும் குறைந்த எடையுள்ள பிறப் பொருட்களையும் பயன்படுத்தி செலவை குறைக்க முயற்சி நடைபெற்று வருகிறது.
பராமரிப்பு மையங்கள், கம்ப்ரெசர் பம்ப்கள், வாயு மேலாண்மை அமைப்புகள் மற்றும் கேட் வால்வுகள் போன்ற தொழில்நுட்பச் சிக்கல்களுக்கான தீர்வுகளும் இந்த திட்டத்தில் அடங்கும். அவசரநிலைகளில் வெளியேறுவதற்கான பாதுகாப்பு வழிகள் கொண்ட கட்டமைப்புடன் டியூப்கள் வடிவமைக்கப்படுவதால், அதன் பராமரிப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துரிதமாக நடைபெறலாம்.
பொது போக்குவரத்துடன் இணைக்கும் திட்டங்கள்
ஹைப்பர்லூப் அமைப்புகளை தற்போது நடைமுறையில் இருக்கும் மெட்ரோ அல்லது அதிவேக ரயில்களின் கட்டுமான செலவுகளோடு ஒப்பிடுகையில் குறைந்த முதலீட்டில் செயல்படுத்த முடியும் என்று ஐஐடி அவிஷ்கார் ஹைப்பர்லூப் குழு நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது. குறைந்த முதலீட்டில் வேகமான சரக்கு போக்குவரத்தை உருவாக்குவதால் நாட்டின் பொருளாதாரதிறன் உயரும் என்பது இந்த குழு மேற்கொள்ளும் முயற்சியின் நோக்கமாக இருக்கிறது.
இந்தத் திட்டம் வெற்றியடைந்தால் மத்திய அரசு, மாநில ரயில்வே மற்றும் துறைமுக நிர்வாகத்துடன் இணைந்து, அனைத்திற்குமான தொடர்புகள் உருவாக்கப்படும். இதற்காக பல்வேறு துறைகளுடன் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும். நடப்பில் இருக்கும் பேருந்து, ரயில், விமான போக்குவரத்துகளுக்கும், வர்த்தக நிலையங்களுக்கும் இடையில் மேற்கொள்ளப்படும் ஹைப்பர்லூப் இணைப்பு புதிய போட்டித் திறனை உருவக்கும் என்று சென்னை ஐஐடி குழு நம்புகிறது.
பயணிகள் பயன்பாட்டிற்காக ஆக்சிஜன் ஆதரவு, தீயணைப்பு முறைகள், பயணிகளுக்கான அடிப்படை வசதிகள் விமானத்திற்கான தரநிலைகளுடன் ஒப்பிட்டு செயல்படுத்தப்படுகிறது. பயணிகள் மற்றும் சரக்குகளின் பாதுகாப்பு சோதனைகள் முடிந்த பின்னரே, பயண சேவையை தொடங்க அனுமதிகள் கோரப்படும் என்று சத்யா சக்ரவர்த்தி கூறினார்.
ஹைப்பர்லூப் பயணிகள் சேவை எப்போது?
இந்த திட்டங்களை நடைமுறை படுத்துவதற்கான ஆரம்ப கட்ட சோதனைகள் அடுத்த மாதம் ஐஐடி தையூர் வளாகத்தில் வைத்து தொடங்கப்படுகிறது. அதனுடன் பல்வேறு சோதனைகளையும் மேற்கொள்ள ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன இத்தகைய முயற்சியால் நாட்டின் உள்நாட்டுப் போக்குவரத்து சரக்கு சேவைகளில் வேகமும் செயல்திறனும் அதிகரித்து, பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவுமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சுற்றுச்சூழலியல் பயன்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு குறைந்த எரிசக்தி திறன் மற்றும் குறைந்தளவு கார்பன் உமிழ்வுடன் பாதுகாப்பான போக்குவரத்தை வழங்கும் எண்ணத்தில் ஹைப்பர்லூப் வடிவமைக்கப்படுகிறது. முதலில் குறைந்த இடைவெளிகளில் பாட்-டை இயக்கி, அதிக போக்குவரத்து நேரங்களில் இரண்டு நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை பாட் ஓடுமாறு திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளன.
அத்துடன் இரண்டு டியூப்கள் மற்றும் வேறு மாற்று வழிகளைக் கொண்டு ஹைப்பர்லூப்பின் செயல்திறனை மேம்படுத்தவும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இத்தகைய புதிய தொழில்நுட்ப முயற்சிகள், உள்ளூர் உற்பத்தி மற்றும் ஊழியர் திறன்களை மேம்படுத்தும் வாய்ப்புக்களையும் வழங்கும்.
முழுமையான சரக்குப் போக்குவரத்தை நிறுவும் போது, அதில் வேலை செய்யும் ஊழியர்களுக்கு பாதுகாப்பு பயிற்சியும், பராமரிப்பு திறன் மேம்பாடும் வழங்க வேண்டியது அவசியமானதாகும். அதனுடன் மத்திய, மாநில அரசுகளின் ஆதரவு வேகமாக கிடைத்தால் தான், திட்டத்தை வேகமாக செயல்படுத்த முடியும் என்கின்றனர் ஆய்வாளர்கள்.
இந்த ஆரம்ப கட்ட முயற்சி தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் மற்றும் மேலதிக தகவல்களை தையூர் வளாகத்தில் நடைபெறும் அடுத்த பரிசோதனை முடிவுக்குப் பிறகு வெளியாகும் என்றும் பயணிகள் சேவையைத் தொடங்க சில ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டும் என்றும் சத்யா சக்ரவர்த்தி கூறினார்.