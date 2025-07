ETV Bharat / technology

எதுக்கு இந்த தேவையில்லாத ‘ஆணி’... நத்திங் போன் 3-இன் முதல் பார்வை இதுதான்! - NOTHING PHONE 3 FIRST LOOK

நத்திங் போன் 3 ஸ்மார்ட்போன் ( Nothing )