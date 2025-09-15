ஹைக்குக்கு பை பை! 13 ஆண்டுகளுக்கு பின் விடைபெற்ற வாட்ஸ்ஆப் போட்டியாளர்!

ETV Bharat / technology

இந்தியாவை விட அமெரிக்காவில் பணம் சார்ந்த ஆன்லைன் விளையாட்டு சந்தை சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதாக ஹைக் நிறுவனர் சுனில் பார்தி மிட்டல் தெரிவித்திருக்கிறார்.

கோப்புப் படம்
கோப்புப் படம் (Hike)
September 15, 2025

ஹைதராபாத்: இந்தியாவின் மெசஞ்சர் என்று அறியப்பட்ட ‘ஹைக்’ செயலியை மூடுவதாக அந்நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

ஆன்லைன் கேமிங்கை ஊக்குவித்தல் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்துதல் சட்டம், 2025 நிறைவேற்றப்பட்டதன் மூலம், உண்மையான பணத்தை மதிப்பாக வைத்து விளையாடும் ஆன்லைன் கேமிங் தளங்கள் பாதிக்கப்பட்டன. இதில் ‘ஹைக்’ (Hike) செயலியும் சிக்கி வெளியேறியுள்ளது.

சுமார் 13 வருடங்களுக்கு முன்னால் அமெரிக்க நிறுவனமான மெட்டாவின் வாட்ஸ்ஆப் மெசஞ்சருக்கு போட்டியாக ‘ஹைக்’ செயலி உருவாக்கப்பட்டது. இந்தியாவின் முதன்மையான தனியார் தொலைத்தொடர்பு நிறுவனமான ஏர்டெல்லை உருவாக்கிய சுனில் பார்தி மிட்டல் மகன் கவின் பார்தி மிட்டல் தான் இதன் நிறுவனர்.

ஹைக் நிறுவனர் கவின் பார்தி மிட்டல்
ஹைக் நிறுவனர் கவின் பார்தி மிட்டல் (Hike)

டைகர் குளோபல், சாப்ட் பேங்க், டென்சென்ட் போன்ற நிறுவனங்களும் இந்த தளத்தில் முதலீடு செய்திருந்தன. வாட்ஸ்ஆப் செயலிக்கு நிகராக வளர்ந்து வந்த ஹைக்கின் 2016 சந்தை மதிப்பு 12,300 கோடி ரூபாயாக இருந்தது. பின்னர் அடுத்தடுத்த சரிவுகளை சந்தித்த நிறுவனம், 2021 காலகட்டத்தில் மெசஞ்சர் செயலியை நிறுத்திவிட்டு, ‘ரஷ்’ (Rush) எனும் ஆன்லைன் பண விளையாட்டுத் தளத்தை உருவாக்கியது.

கேரம், லூடோ போன்ற விளையாட்டுகள் இதில் இடம்பெற்றிருந்தன. மேலும், போட்டியாளர்கள் பணத்தை வைத்து இதில் விளையாடி வெற்றிக்கான சன்மானங்களை பண மதிப்பில் பெற முடியும். ஹைக்கின் இந்த அதிரடி ‘ரஷ்’ விளையாட்டுத் தளம், சுமார் ஒரு கோடி பயனர்களை ஈர்த்தது.

ஹைக் விளையாட்டுத் தளத்தின் போஸ்டர்
ஹைக் விளையாட்டுத் தளத்தின் போஸ்டர் (Hike)
ஆன்லைன் கேம் மோகம் அதிகரித்திருந்த காலகட்டம் என்பதால், நிறுவனத்தின் மதிப்பும் வேகமாக உயர்ந்தது. இதன் மூலமாக சுமார் 4 ஆண்டுகளின் வருவாய் ரூ.4,400 கோடி என ஹைக் நிறுவனர் கவின் பார்தி மிட்டல் தெரிவித்திருந்தார்.

தற்போது, மூடுவிழா காணும் ‘ஹைக்’ தொடர்பாக பேசியிருக்கும் அவர், “பணம் சார்ந்த ஆன்லைன் விளையாட்டுகள் இந்தியாவை விட அமெரிக்காவில் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. இங்கு சட்டத்திட்டங்களால் இவ்விளையாட்டு சந்தையில் பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறது. அமெரிக்க ஆன்லைன் கேமிங் சந்தை சிறப்பாக செயல்படுகிறது,” என்று தெரிவித்திருக்கிறார்.

ஆன்லைன் கேமிங்கை ஊக்குவித்தல் மற்றும் ஒழுங்குபடுத்துதல் சட்டம் 2025 என்றால் என்ன?
ஆன்லைன் பண விளையாட்டுகளால் பொதுமக்களுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகளுக்கு தீர்வுகாண மத்திய அரசுக்கு தொடர்ந்து அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டது.

இதனையடுத்து, மத்திய அரசு அமல்படுத்திய ‘ஆன்லைன் கேமிங் ஊக்குவிப்பு மற்றும் ஒழுங்குமுறை சட்டம், 2025’, 23 பில்லியன் டாலர் (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ.1.90 லட்சம் கோடி) மதிப்பிலான ஆன்லைன் பண விளையாட்டுத் துறையை சுக்குநூறாகத் தகர்த்தது.

இதனைத் தொடர்ந்து டிரீம் ஸ்போர்ட்ஸ், மொபைல் பிரீமியர் லீக் (MPL) போன்ற பண விளையாட்டு நிறுவனங்கள், தங்கள் சேவைகளை நிறுத்தத் தொடங்கியுள்ளன. மறுபுறம், சிலர் நிதி சேவைகளை வழங்கும் நிறுவனங்களாக இவற்றை மாற்றி வருகின்றனர். வெகு சிலரே, சர்வதேச அரங்கில் தங்களை உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்க சந்தை ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

