Exclusive | லைட் வெளிச்சத்தில் இணைய சேவை - உலகை திரும்பி பார்க்க வைக்கும் 'LiFi' தொழில்நுட்பம்!

சாதாரண எல்இடி பல்ப் உதவியுடன், இணைய சேவையை அனுபவிக்கும் லைஃபை தொழில்நுட்பத்தின் சிறப்புகளை, இந்திய மொபைல் காங்கிரஸ் நிகழ்வில் பேராசிரியர் ஹரால்டு ஹாஸ் எடுத்துரைத்தார்.

எல்இடி பல்புகள் வெளியிடும் ஒளியைப் பயன்படுத்தி லைஃபை தரவை அனுப்புகிறது.
எல்இடி பல்புகள் வெளியிடும் ஒளியைப் பயன்படுத்தி லைஃபை தரவை அனுப்புகிறது. (Qi Yang / Getty Images)
Published : October 9, 2025 at 3:32 PM IST

-By சுரபி குப்தா

புதுடெல்லி: வைஃபை ரவுட்டர் இருந்தால் தான் இணைய சேவையை அனுபவிக்க முடியும் என்ற காலகட்டத்தில் இருக்கும் நமக்கு, லைட் வெளிச்சத்தில் இருந்து இணைய சேவையை அனுபவிக்க முடியும் என்ற தொழில்நுட்பம் வரப்பிரசாதமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

இது ஒரு புனையப்பட்ட கதை அல்ல. மாறாக இந்திய மொபைல் காங்கிரஸ் (India Mobile Congress) 2025 நிகழ்வில் எடுத்துரைக்கப்பட்ட LiFi (லைஃபை) தொழில்நுட்பத்தின் சிறப்புகள் இவை. பொதுவாக ரேடியோ கதிர்கள் உதவியுடன் நாம் இணைய சேவையை அணுகுகிறோம். ஆனால், லைஃபை தொழில்நுட்பம், லைட் வெளிச்சத்தை டேட்டா பரிமாற்றத்துக்காகப் பயன்படுத்துகிறது.

கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள லைஃபை ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு மையத்தின் இயக்குநரும், பைஃபை-யின் தந்தை என்று உலகளவில் அறியப்படுபவருமான பேராசிரியர் ஹரால்டு ஹாஸ், லைஃபை எவ்வாறு செயல்படுகிறது? அது எவ்வாறு தகவல்தொடர்பு எதிர்காலத்தை மாற்றி அமைக்கும்? என்பது குறித்து ஈடிவி பாரத்திற்கு விளக்கியுள்ளார்.

6ஜி தொழில்நுட்பம் - பிரதிநிதித்துவப் படம்
6ஜி தொழில்நுட்பம் - பிரதிநிதித்துவப் படம் (lvcandy / Getty Images)

நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தி வரும் ஏதேனும் ஒரு எல்இடி பல்புகளின் வெளிச்சத்தைக் கொண்டு அதிவேகமான இணைய சேவையை அனுபவிக்க முடியும் என்கிறார் ஹரால்டு ஹாஸ்.

சாதாரணமாக ரேடியோ அலைவரிசை மூலமாக வைஃபை ரவுட்டர்கள் செயல்படுகின்றன. ரவுட்டர்கள், உள்ளே வரும் டேட்டா பகிர்மான திறனை, ரேடியோ அலைவரிசை மூலமாக பிற கேட்ஜெட்டுகளுக்கு பகிர்ந்தளிக்கும். இதன் அடர்த்தி அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், வேகத்தில் தடை ஏற்படலாம்.

ஆனால், லைஃபை தொழில்நுட்பம் ஒளியின் வடிவில், நொடிக்கு பல லட்சம் முறை ஒளிக்கதிர்களை வெளியிடுகிறது. எனவே, இதன் வேகம் நொடிக்கு 200 ஜிபி-க்கு மேல் இருக்கும் என்கிறது லைஃபை ஆய்வுக்குழு.

லைஃபை எப்படி வேலை செய்கிறது?

லைஃபை தொழில்நுட்பத்துடன் வரும் எல்இடி பல்பை, ரவுட்டருடன் இணைக்க வேண்டும். பின்னர், அந்த லைஃபை எல்இடி பல்புகள், வெளியிடும் வெளிச்சத்தின் வாயிலாக சிக்னல்களை அனுப்பும். அதை கேட்ஜெட்டுகளில் நிறுவப்பட்டிருக்கும் சிறிய கேமரா லென்ஸ் போன்ற ஆப்டிகல் சென்சார்கள் பெற்று கொள்ளும்.

ரேடியோ அலைவரிசையை விட சுமார் 10,000 மடங்கு அதிகமாக இதன் சிக்னல் பரிமாற்றம் இருக்கும். வேகமான சிக்னல்களை ஆப்டிகல் சென்சார்கள் ஈர்த்து, வேகமான லைஃபை இணைய சேவையை இந்த தொழில்நுட்பம் பயனர்களுக்கு வழங்கும்.

மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளின் படி, லைஃபை இணைய சேவை உதவியுடன் நொடிக்கு 40 ஜிபி டேட்டா பகிர்வு நடந்துள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வேகத்தைக் கொண்டு ஒரு முழுநீள எச்டி திரைப்படத்தை, ஒரு நொடிக்கும் குறைவான நேரத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து விடலாம். லைஃபை-யின் வேகத்தை நொடிக்கு 224 ஜிபி வரை அதிகரிக்க முடியும் என்று இது தொடர்பான பல ஆய்வுகள் நம்பிக்கையை விதைத்துள்ளன.

லைஃபை விளக்கப்படம்
லைஃபை விளக்கப்படம் (LEOcrafts / Getty Images)

தனது ஆய்வுக் குழு, வெறும் ஒளியை மூலமாக வைத்து, நொடிக்கு டிபி (டெராபைட்) வேகத்தில் இணைய சேவையை வழங்கும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகிறது என்று பேராசிரியர் ஹரால்டு கூறியுள்ளார். இங்கிலாந்தை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்பட்டு வரும் இவரது pureLiFi (ப்யூர் லைஃபை) நிறுவனம், ஏற்கனவே மருத்துவமனைகள், பள்ளிகள், தொழிற்சாலைகள் போன்ற இடங்களில் லைஃபை தொழில்நுட்பத்தை சோதனை செய்து வருகிறது.

லைஃபை பாதுகாப்பானதா?

லைஃபை தகவல் பரிமாற்ற தொழில்நுட்பத்தின் முக்கிய அம்சமே, அதன் பாதுகாப்பு தான் என்கிறது ஆய்வுக் குழு. ஒளி எப்போதும் சுவர்களைக் கடந்து செல்லாது என்பதால், வெளியே இருக்கும் ஒருவரால் இதன் சிக்னல்களை ஹேக் செய்து தகவல்களை திருட முடியாது.

“வெளியில் உள்ள நபரால் லைஃபை சிக்னல்களை ஹேக் செய்வது சாத்தியமற்றது என்பதால், இது பாதுகாப்பு, அரசு, மருத்துவமனைகள், வங்கிகள் போன்ற இடங்களுக்கு தேவையானதாக மாறும். ஏனென்றால், மேற்குறிப்பிட்ட இடங்களில் தரவு பாதுகாப்பு மிக முக்கியமானது” என்று ஹரால்டு தான் கண்டுபிடித்த தொழில்நுட்பத்தின் நம்பகத்தன்மையை குறிப்பிடுகிறார்.

மேலும், லைஃபை மின்காந்த அலைகளின் குறிக்கீட்டையும் தவிர்ப்பதால், மருத்துவ மற்றும் விமான உபகரணங்களுக்கு சிக்கல் ஏற்படுத்தும் வைஃபை தொழில்நுட்பத்திற்கு மாற்றாக இது பார்க்கப்படுகிறது.

லைஃபை, வைஃபை வேறுபாடுகள் என்ன?

வைஃபை சேவையை விட 10,000 மடங்கு அதிக அலைவரிசையை கையாள, லைஃபை தொழில்நுட்பத்தால் முடியும். இதனால் இணைய சேவைகள் வேகமாகவும் நிலையானதாகவும் இருக்கும். மேலும், நாம் தற்போது பயன்படுத்தி வரும் இணைய அமைப்பை (ரவுட்டர், மோடம்) விட 10 மடங்கு மலிவானதாக இருக்கும்.

லைஃபை, ஒளியுடன் இணைய சேவை வழங்குவதால், மின்சார பயன்பாடும் குறைவாக இருக்கும். ஏனென்றால், இது நாம் ஏற்கனவே பயன்படுத்தும் எல்இடி விளக்குகள் மூலம் செயல்படுகிறது.

லைஃபை தொழில்நுட்பம் எதிர் வரும் 6ஜி நெட்வொர்க்குகளுடன் சீராக பொருந்தும் என்று ஹரால்டு கூறியுள்ளார். ஒருபக்கம் வேகமானதாகப் பார்க்கப்படும் லைஃபை, பசுமையானதும் கூட என்கிறார் ஹரால்டு. மேலும், கார்பன் உமிழ்வை குறைக்கும் நடவடிக்கைகளில் இந்த தொழில்நுட்பம் உதவியாக இருக்கும் என்பது லைஃபை ஆய்வுக்குழுவின் நம்பிக்கை.

லைஃபை முன்னால் இருக்கும் சவால்கள்

மொபைல் போனை எடுத்துக்காட்டாக வைத்துக் கொள்வோம். லைஃபை தொழில்நுட்பத்தை சீராகப் பயன்படுத்த அதன் ஒளி மொபைல் போனில் நிறுவப்பட்டிருக்கும் ஆப்டிகல் சென்சாரில் பட வேண்டும். அப்படி இல்லை என்றால், இணைய சேவையில் பிரச்சினை ஏற்படும். பொதுவாக நகரும் கேட்ஜெட்டுகளிலே இந்த பிரச்சினை பெரும்பாலும் வரும்.

இப்படி ஒரு பிரச்சினை எழுந்தால் என்ன செய்வது? என்பது குறித்து ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அதன் தொடர்ச்சியாக ஒளி தடுக்கப்பட்டாலும் அதன் இணைப்பைப் பராமரிக்கும் ஹைபிரிட் வைஃபை-லைஃபை அமைப்புகளை நிறுவ ஆய்வாளர்கள் ஆலோசித்து வருகின்றனர்.

“ஒவ்வொரு புதிய தொழில்நுட்பமும் அதற்கான சவால்களை எதிர்கொள்கிறது. வைஃபைக்கும் தொடக்கத்தில் சிலப் பிரச்சினைகள் இருந்தன. தற்போது அது மேம்படுத்தப்பட்டு சீர் செய்யப்பட்டுள்ளது. அது போலவே, லைஃபை விரைவில் அனைவரின் வாழ்க்கையிலும் ஒரு அங்கமாக மாறும்” என்று ஹரால்டு கருதுகிறார்.

பசுமையான எதிர்காலம்

ஏற்கனவே உள்ள எல்இடி விளக்குகளை லைஃபை சேவைக்கு பயன்படுத்துவதால், அதற்கு கூடுதல் ரவுட்டர்கள் அல்லது மின்சாரம் தேவைப்படாது. பாரம்பரிய வைஃபை-யால் கையாள முடியாத விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி, அல்ட்ரா-எச்டி வீடியோக்களின் ஸ்ட்ரீமிங் போன்ற அடுத்த தலைமுறை தொழில்நுட்பங்களுக்கு லைஃபை சக்தி அளிக்கும் தொழில்நுட்பம் என்று ஹரால்டு நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

உலகளவில், விமான நிலையங்கள், விமானங்கள், அலுவலகங்கள், நகரங்களில் லைஃபை சோதனை செய்யப்படுகிறது. அந்தவகையில், லைஃபை-யின் சந்தை மதிப்பு, 2028-ஆம் ஆண்டுக்குள் ரூ.3 லட்சம் கோடியை (36 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள்) தொடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது ஆண்டுக்கு 70 விழுக்காட்டுக்கும் அதிகமான விகிதத்தில் வளர்ச்சியை காணும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் லைஃபை-யின் எதிர்காலம்

இந்தியாவின் டிஜிட்டல் முன்னேற்றத்தை கண்டு ஆச்சரியப்படும் ஹரால்டு, ஐஐடி-க்கள் மற்றும் இந்திய ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களுடன் இணைந்து ஆய்வுப் பணிகளை மேற்கொள்ள ஆர்வமாக இருப்பதாகத் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியா மிகப்பெரிய ஆற்றலையும், தொழில்நுட்ப திறமையையும் கொண்டுள்ளது என்று குறிப்பிட்ட அவர், அதன் வளர்ந்து வரும் டிஜிட்டல் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பு, லைஃபை தொழில்நுட்பத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் என்ற நம்பிக்கை இருப்பதாகக் கூறியுள்ளார்.

இப்படி இந்திய மொபைல் காங்கிரஸ் 2025 நிகழ்வில் எடுத்துரைக்கப்பட்டு காட்சிப்படுத்தப்பட்ட எதிர்கால லைஃபை தொழில்நுட்பத்தின் சான்று பிரகாசமாகவே இருக்கிறது.

