இனி எக்ஸ்கேப் ஆவது கொஞ்சம் கடினம் - போக்குவரத்து காவல்துறை களமிறக்கும் பைக் இன்டர்செப்டார்!

புதிய பைக் இன்டர்செப்டார் அமைப்பில் ரேடார், ஜிபிஎஸ், கேமரா போன்ற சிறப்பம்சங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன.

பைக் இன்டர்செப்டார்
பைக் இன்டர்செப்டார் (ETV Bharat)
புது டெல்லி: போக்குவரத்து விதிமீறல்களை கண்காணித்து, தானியங்கி முறையில் வாகனங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கும் புதிய டிராஃபிக் இன்டர்செப்டார் பைக் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

டிராஃபிக் இன்டர்செப்டார் பைக் என்பது போக்குவரத்து காவலர்களால் பாதுகாப்புப் பணிகளுக்காக பயன்படுத்தும் வாகனம் ஆகும். சாதாரண மக்கள் வாங்கும் பிற பைக்குகளை விட இதில் சிறப்பம்சங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். தற்போதுள்ள போக்குவரத்து காவலர்கள் பைக்குகளில் நாம் சைரன், வாக்கி-டாக்கி போன்றவற்றை பார்திருப்போம்.

ஆனால், டெல்லியில் உள்ள பாரத் அரங்கில் நடைபெறும் டிராஃபில் இன்ஃப்ராடெக் நிகழ்வில், புதியத் தலைமுறை இன்டர்செப்டார் வாகனம் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தது. இது ராயல் என்ஃபீல்டு மீட்டியார் மாடலில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த புதிய மாடல் இன்டர்செப்டார் பைக்கினால், 10-க்கும் மேற்பட்ட போக்குவரத்து விதிமீறல்களை கண்காணித்து, தானாக வாகன ஓட்டிகளுக்கு அபராதம் விதிக்க முடியும்.

தவறான பாதையில் வாகனங்களை ஓட்டுதல், தலைக்கவசம் அணியாமல் செல்லுதல், வாகனம் ஓட்டும்போது இருக்கை பட்டை (சீட் பெல்ட்) அணியாதது, போன் பேசியபடியே வாகனம் ஓட்டுவது, அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட வேகமாக செல்வது போன்ற 10-க்கும் மேற்பட்ட விதிமீறல்களை டிராஃபிக் இன்டர்செப்டர் வாகனம் கண்டுபிடித்து அபராதம் விதிக்கிறது.

இதற்காக புதிய பைக் இன்டர்செப்டார் அமைப்பில் ரேடார், ஜிபிஎஸ், கேமரா போன்ற சிறப்பம்சங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. இதில் இருந்து பெறப்படும் தகவல்கள் போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு அறையுடன் நேரடியாக இணைக்கப்படுகிறது.

பைக் இன்டர்செப்டாரில் நிறுவப்பட்டிருக்கும் கேமரா
பைக் இன்டர்செப்டாரில் நிறுவப்பட்டிருக்கும் கேமரா (ETV Bharat)

பைக் இன்டர்செப்டரை உருவாக்கிய நிறுவனத்தின் முக்கிய பொறுப்பில் உள்ள ஷிவ்யா கார்த்திகேயா பேசுகையில், “சாலை பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதே எங்களது குறிக்கோள். அனைவரும் போக்குவரத்து விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கும் போது மட்டுமே இந்த இலக்கை அடைய முடியும். அதனால்தான் இந்த பைக் இன்டர்செப்டரை நாங்கள் உருவாக்கியுள்ளோம்.

டெல்லி உள்பட இந்தியா முழுவதும் உள்ள பிற முக்கிய நகரங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஒரு பரவலான பிரச்சினையாகும். மக்கள் பெரும்பாலும் அவசரமாக போக்குவரத்து விதிகளை மீறுகிறார்கள். குறிப்பாக வேலைக்குச் செல்லும் போது பெரும்பாலான மக்கள் போக்குவரத்து விதிகளை மதிப்பதில்லை.

அதே நேரத்தில் சிலர் போக்குவரத்து காவலர்களுக்கு முன்னால் மட்டுமே விதிகளை கடைபிடிக்கிறார்கள். பைக் இன்டர்செப்டர் வாகன ஓட்டிகள் விதிகளைப் பின்பற்றுவதை ஊக்குவிக்க முடியும். ஏனென்றால், ‘இந்த இடத்தில் கேமரா இருக்கும்; இந்த இடத்தில் காவலர்கள் இருப்பார்கள்’ என்ற கணிப்பில் வாகனங்களை ஓட்டுநர்கள் இயக்க முடியாது. பைக் இன்டர்செப்டர் எந்த இடத்தில் வேண்டும் என்றாலும் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கும்.

பைக் இன்டர்செப்டர், பாதுகாப்புக்காக அதிகபடியான காவலர்களை ஒரு நிர்வாகம் சார்ந்திருப்பதை தவிர்க்கிறது. இன்டர்செப்டர் விதிமீறல்களைப் பதிவுசெய்து, போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு புகைப்பட ஆதாரங்களுடன் தரவுகளை அனுப்புகிறது,” என்று தெரிவித்தார். மேலும், ஒரு பைக் இன்டர்செப்டர் அமைப்பை நிறுவ நான்கு முதல் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை செலவாகிறது என்று ஷிவ்யா கூறுகிறார்

இதனையடுத்து பேசிய டிராஃபிக் இன்ஃப்ராடெக் நிகழ்வின் அமைப்பாளர் மங்கள சந்திரன், “சாலை பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்காக போக்குவரத்து காவலர்களுக்கு அதிநவீன தொழில்நுட்பத்தை வழங்குவதே எங்கள் நோக்கம். இந்த வருடாந்திர கண்காட்சியை நடத்துவதன் மூலம், வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களின் டெவலப்பர்களையும், அதனால் பயனடையும் பயனர்களையும் ஒரே தளத்தில் ஒன்றிணைத்துள்ளோம்” என்று குறிப்பிட்டார்.

