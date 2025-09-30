ETV Bharat / technology

செவ்வாயில் உயிர்களின் தடம்! ‘பெர்செவரன்ஸ்’ ரோவர் படங்களை ஆராயும் நாசா!

செவ்வாய் கிரகத்தின் ‘சேயாவா நீர்வீழ்ச்சி’ பகுதியில் ‘பெர்செவரன்ஸ்’ ரோவர் எடுத்த படம்
செவ்வாய் கிரகத்தின் ‘சேயாவா நீர்வீழ்ச்சி’ பகுதியில் ‘பெர்செவரன்ஸ்’ ரோவர் எடுத்த படம் (NASA/JPL-Caltech/MSSS)
September 30, 2025

ஹைதராபாத்: இந்த மாதத்தின் தொடக்கத்தில் நாசா ஒரு ஆச்சரியமூட்டும் அறிவிப்பை வெளியிட்டது. அவர்களின் ‘பெர்செவரன்ஸ்’ ரோவர், செவ்வாய் கிரகத்தில் பண்டைய வாழ்க்கை முறையின் நுண்ணிய தடையங்களுக்கான சாத்தியக்கூறுகளைக் கண்டறிந்துள்ளது. ஒரு வரண்ட நதி அமைப்பில் இருந்த பாறைகளில் இந்த அடையாளங்கள் காணப்பட்டுள்ளன.

இந்த தடையங்களை பூமியில் ஆய்வுக்கு உட்படுத்திய பின்னர் கூடுதல் தகவல்கள் தெரியவரும் என அறிவியலாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். செவ்வாய் கிரகத்தில் உயிர்கள் வாழ்ந்ததற்கான சுவடுகளின் அருகில் ஆய்வுகள் இருப்பதாக நாசாவின் நிக்கி ஃபாக்ஸ் பிரமிப்புடன் கூறியுள்ளார்.

அறிவியல் ஆய்வுகள்

நேச்சர் இதழில் வெளியிடப்பட்ட ஒரு புதிய ஆய்வறிக்கை இந்த கண்டுபிடிப்புகளை விளக்குகிறது. இந்த ஆய்வறிக்கை "செவ்வாய் கிரகத்தின் ஜெசெரோ பள்ளத்தில் ரெடாக்ஸ் வேதியில் மாற்றங்களால் இயக்கப்படும் கனிம மற்றும் கரிம சங்கமங்கள்" (Redox-driven mineral and organic associations in Jezero Crater, Mars') என்று அழைக்கப்படுகிறது.

ரெடாக்ஸ் என்பது பொருட்கள் ஆக்சிஜனைப் பெறும் அல்லது இழக்கும் வேதியியல் எதிர்வினைகளைக் குறிக்கிறது. பூமியில், பல நுண்ணுயிரிகள் இந்த எதிர்வினைகளைப் பயன்படுத்தி வாழுகின்றன.

ஜெசெரோ பள்ளம் என்பது செவ்வாய் கிரகத்தில் உள்ள ஒரு பெரிய துளை ஆகும். பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் ஏற்பட்ட கிரக மோதல்களால் இது ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இது ஒரு காலத்தில் ஏரியாக இருந்திருக்கலாம் என்று ஆய்வாளர்கள் நம்புகின்றனர்.

ஏழு அளவுகோல்களால் குறிக்கப்பட்ட, உயிர் கண்டறிதலின் அவதானிப்புகள்
ஏழு அளவுகோல்களால் குறிக்கப்பட்ட, உயிர் கண்டறிதலின் அவதானிப்புகள் (NASA)

இந்த பகுதியில் மண் கற்களை (காலப்போக்கில் பாறையாக மாறிய சேறு) விஞ்ஞானிகள் கண்டறிந்துள்ளனர். இந்த பாறைகள் சிறிய வட்டப் புள்ளிகள், வேதியியல் அடுக்குகள், நீல இரும்பு-பாஸ்பேட் தாது, காந்த விசை அதிகமாக இருக்கும் இரும்பு-சல்பைட் தாது போன்றவற்றை கொண்டிருக்கிறது.

பூமியில், இந்த தாதுக்கள் பாக்டீரியாக்கள் வாழ்ந்த இடங்களில் தோன்றும். அதனால் தான் அவை செவ்வாயில் உயிர்கள் இருந்ததற்காக தடயங்களாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

இது செவ்வாயில் உயிர்கள் வாழ்ந்ததற்கான ஆதாரம் என்று நேரடியாக ஆய்வாளர்கள் கூறவில்லை என்றாலும், நுண்ணுயிர் தடங்களுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் பாறைகளில் ரசாயனங்கள் மற்றும் கனிம பொருட்கள் இருப்பதாக ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

‘பெர்செவரன்ஸ்’ ரோவர் செய்யும் வேலைகள்

முழுமையாக தானியங்கி முறையில் செயல்பட்டு வரும் ‘பெர்செவரன்ஸ்’ ரோவர் எனும் ரோபாட், செவ்வாயில் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் உயர்திறன் கொண்ட படக்கருவிகள், செவ்வாய் தளத்தின் தெளிவான புகைப்படங்களை எடுத்து அனுப்பும் வல்லமை பெற்றது.

‘பெர்செவரன்ஸ்’ ரோவரில் இருக்கும் ஸ்பெட்ரோமீட்டர்ஸ், செவ்வாயில் இருக்கும் பொருள்கள் மீது ஒளியை பாய்ச்சி அவற்றுள் இருக்கும் தாது மற்றும் கனிமங்கள் எவை என்பதை கண்டறியும். அதோடு நில்லாமல், அந்த பாறைகளை துளையிட்டு அவற்றின் மாதிரியை பகுப்பாய்வுக்காக எடுத்து வைத்திருக்கும்.

‘பெர்செவரன்ஸ்’ ரோவரின் படம்
‘பெர்செவரன்ஸ்’ ரோவரின் படம் (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

பூமியில் இருக்கும் ஆய்வாளர்கள் ரோவரின் கண்டுபிடிப்புகளை, பூமியில் இருக்கும் பாறைகளின் தாதுக்கள் மற்றும் கனிமங்களுடன் ஒன்றிணைத்து ஆய்வுகள் மேற்கொள்வர். அப்போது, பூமியில் இருக்கும் அதே தாதுக்களோ அல்லது கனிமங்களோ அல்லது வேதியல் தொடர்ச்சியோ அந்த மாதிரியில் தென்பட்டால், அது அடுத்தகட்ட ஆய்வுக்கான முக்கியமான பாதையாக மாறும்.

இவற்றை ரோவர்கள் தானாக துல்லியமாக செய்ய முடியாது. எனவே, அவை சேகரித்து வைத்திருக்கும் மாதிரிகளை பூமிக்கு எடுத்து வந்து சோதனை செய்தால் மட்டுமே, உண்மையான ஆய்வு முடிவும் வெளிவரும் என்று ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

‘பெர்செவரன்ஸ்’ ரோவர் திட்டம்

‘பெர்செவரன்ஸ்’ ரோவர் ஜூலை 30, 2020 அன்று விண்ணில் ஏவப்பட்டு, பிப்ரவரி 18, 2021 அன்று செவ்வாய் கிரகத்தில் தரையிறங்கியது. ஜெசெரோ பள்ளத்தை ஆராய்வதும், கடந்த கால நுண்ணுயிர் வாழ்வின் அறிகுறிகளைத் தேடுவதும் தான் இதன் முக்கியமான பணி.

சுமார் 3.5 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, இந்த இடம் ஏரியாக இருந்ததால் தான், மனித தடங்கள் இருக்குமா? என்ற விண்வெளி ஆய்வுக்காக ஜெசெரோ தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. ஒரு நதி (ஒரு நதி ஒரு ஏரியைச் சந்திக்கும் போது உருவாக்கப்பட்ட விசிறி வடிவ நிலம்) அங்கு களிமண் மற்றும் தாதுக்களைக் கொண்டு வந்தது. அத்தகைய இடங்கள் உயிரினங்கள் வாழ தகுதியான இடம் என்பதை நாம் அறிவோம்.

ரோவர் பாறைகளில் துளையிட்டு, மாதிரிகளை குழாய்களில் அடைத்து, அவற்றைச் சேமிக்கிறது. எதிர்கால நாசா-ஈஎஸ்ஏ (ஐரோப்பிய விண்வெளி நிறுவனம்) அவற்றை மீண்டும் பூமிக்குக் கொண்டுவர முயற்சிக்கும். ஒருவேளை 2030-க்குள் மாதிரிகள் ஆய்வாளர்களின் கைகளில் கிடைக்க வாய்ப்பிருப்பதாக நாசா விஞ்ஞானிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

செவ்வாய் கிரகத்தின் ‘சேயாவா நீர்வீழ்ச்சி’ பகுதியில் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்ட இடம்
செவ்வாய் கிரகத்தின் ‘சேயாவா நீர்வீழ்ச்சி’ பகுதியில் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்ட இடம் (NASA/JPL-Caltech/MSSS)

வாழ்க்கை அறிகுறிகளைக் கொண்ட பாறை

ஒரு மாதிரி ‘சபையர் கேன்யன்’ என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது பள்ளத்தின் உள்ளே இருக்கும் ஒரு பாறையான ‘சேயாவா நீர்வீழ்ச்சி’ பகுதியில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது. பூமியில் இருக்கும் இது போன்ற பெரும்பாலான இடங்கள் கனிமப் பொருட்களைப் பாதுகாக்கின்றன. அதனால்தான் இந்த மாதிரி மிகவும் முக்கியமானது.

ஏன் முக்கியமானது?

மேற்கூறியவை உறுதிப்படுத்தப்பட்டால், இது அறிவியலில் மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்றாக இருக்கும். மேலும், செவ்வாய் கிரக நுண்ணுயிரிகள் பூமி நுண்ணுயிரிகளிலிருந்து வேறுபட்டால், அவை வேற்றுலக வாழ்வியல் குறித்த புரிதலை நமக்கு உருவாக்கும். அப்படி இல்லாமல் அவை ஒத்திருந்தால், பூமியும் செவ்வாய் கிரகமும் வாழ்க்கை முறைகளை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கலாம் என்பதை நம்மால் யூகிக்க முடியும்.

பிரபல விஞ்ஞானி கார்ல் சாகன் ஒருமுறை, “செவ்வாய் கிரகத்தில் உயிர் இருந்தால், அது நுண்ணுயிரிகளாக இருந்தாலும் கூட, அவை ‘செவ்வாய் கிரகத்திற்கு சொந்தமானது’, என்று எச்சரித்திருந்தது இந்த நேரத்தில் மனதை தழுவி நினைவூட்டி செல்கின்றன.

