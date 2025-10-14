மெகா ஸ்டார்ஷிப்பை சோதனை செய்து ஸ்பேஸ்-எக்ஸ் சாதனை!
அடுத்தபடியாக வெர்ஷன் 3 ஸ்டார்ஷிப் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக ஸ்பேஸ்-எக்ஸ் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 14, 2025 at 12:35 PM IST
டெக்சாஸ்: இதுவரை கட்டமைக்கப்பட்டதில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த, ஸ்டார்ஷிப்-சூப்பர் ஹெவி வெர்ஷன் 2 ராக்கெட்டின் கடைசி சோதனைப் பயணம் வெற்றிகரமாக நிறைவு பெற்றுள்ளது.
டெக்சாஸில் உள்ள ஸ்டார்பேஸ்-இன் பேட் ஏ (Starbase Pad A) ஏவுதளத்தில் இருந்து ஸ்டார்ஷிப்-சூப்பர் ஹெவி வெர்ஷன் 2 ராக்கெட், இந்திய நேரப்படி இன்று காலை சரியாக 4:53 மணிக்கு ஏவப்பட்டது. பேட் ஏ ஏவுதளத்தில் இருந்து 2025 ஆம் ஆண்டு நடத்தப்படும் கடைசி ஸ்டார்ஷிப் ஏவுதல் இதுவாக இருக்கும் என்று ஸ்பேஸ்-எக்ஸ் தெரிவித்துள்ளது.
சந்திரன், செவ்வாய் போன்ற கிரகங்கள் மட்டுமில்லாமல், அதையும் தாண்டியுள்ள கிரகங்களை சென்றடையும் வகையில் ஸ்டார்ஷிப் உருவாக்கப்பட்டு வருகிறது. நாசாவின் ஆர்டெமிஸ் 3 (Artemis 3 mission) எனும் சந்திர பயணத் திட்டத்திற்காகவும், ஸ்பேஸ்-எக்ஸ் ஸ்டார்ஷிப் சோதனையை செய்கிறது.
ஸ்டார்ஷிப் இரண்டு முக்கிய பாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. முதலாவதாக, முன்னிருக்கும் ஸ்டார்ஷிப் கேப்சியூல். அடுத்தபடியாக, பின்னால் இருக்கும் ரேஃப்டர் எஞ்சினுடன் வரும் பூஸ்டர் ராக்கெட். இவை இரண்டும் இணைந்து தான் ஸ்டார்ஷிப் என அறியப்படுகிறது.
இவை அனைத்தும் மேம்பட்ட உயர்தர ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் உலோகத்தால் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் பயன்படுத்தப்படும் சூப்பர் ஹெவி வெர்ஷன் 2 ராக்கெட், முன்பக்க கேப்சியூலை புவி ஈர்ப்பு வட்ட பாதைக்கு மேலே செலுத்திவிட்டு, மீண்டும் பாதுகாப்பாக தரையிறங்கும் வகையில் நிறுவப்பட்டுள்ளது.
அதே போல், கேப்சியூல்களும் கிரகங்களில் ஆய்வுகளை முடித்துக் கொண்டு விண்வெளியில் இருக்கும் மீத்தேன் போன்ற ஆற்றலை பயன்படுத்தி பத்திரமாக தரையிறங்கும் வண்ணம் வலுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/sbfmGAEPa6— SpaceX (@SpaceX) October 13, 2025
சுமார் 400 அடி உயரம் கொண்ட (40 மாடி கட்டடத்திற்கு நிகரான) ஸ்டார்ஷிப், இதுவரை சோதனை செய்யப்பட்டதில், அதிதிறன் மற்றும் மிகப்பெரிய ராக்கெட் அமைப்பாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த சோதனை சுமார் ஒரு மணி நேரம் நீடித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அனைத்தும் சரியாக இருந்த நேரத்தில், ஒரு ரேஃப்டர் எஞ்சினில் மட்டும் பிரச்சினை எழுந்துள்ளது. இருப்பினும், தரையிறங்கும் போது இயந்திரம் மீண்டும் வேலை செய்ததால், ராக்கெட் மெக்சிகோ வளைகுடாவில் வெற்றிகரமாக தரையிறங்கியது என்று ஸ்பேஸ்-எக்ஸ் தெரிவித்துள்ளது.
மீண்டும் புவிஈர்ப்பு வட்ட பாதையில் இருந்த ஸ்டார்ஷிப் கேப்சியூலை, பி15 பூஸ்டர்கள் அடுத்தகட்டத்திற்கு எடுத்து சென்றன. ஸ்டார்ஷிப் (எஸ்38) என்று அழைக்கப்படும் கேப்சியூல், இந்தியப் பெருங்கடலை நோக்கி பயணத்தைத் தொடங்கியது.
இது எதிர்கால செயற்கைக்கோள்களை எவ்வாறு சுமந்து செல்லும் என்பதைச் சோதிக்க, எட்டு உலோக பொருட்களை கீழே போட்டு சோதனை செய்தது. பின்னர், செயற்கைக்கோள்களை வேறு கிரகத்தில் நிலை நிறுத்திய பிறகு, கேப்சியூல் பூமிக்கு திரும்ப வேண்டும். பத்திரமாகத் தரையிறங்க ராக்கெட்டை மெதுவாக கீழிறக்க வேண்டும். இதற்காக இயந்திரங்களில் ஒன்றை மீண்டும் இயக்கி கேப்சியூல் சோதனையை வெற்றிகரமாக நிறைவுசெய்தது.
Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting eleventh flight test of Starship! pic.twitter.com/llcIvNZFfg— SpaceX (@SpaceX) October 14, 2025
இந்த சோதனை வெற்றிகரமாக முடிந்த பிறகு, அறிவியலாளர்கள் அனைவருக்கும் ஸ்பேஸ்-எக்ஸ் நிறுவனர் எலான் மஸ்க் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார்.
இதற்கு அடுத்தப்படியாக மேற்கொள்ளப்படும் வெர்ஷன் 3 சோதனை மிக முக்கியமானதாகப் பார்க்கப்படுகிறது. ஏனேனில், இதில் வெற்றி கிடைக்கும் நிலையில், அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் அதிகபடியான மனிதர்களை நேரடியாக நிலவில் கால் பதிக்க வைக்கும் முயற்சிகளை மேற்கொள்ளப்படும்.
தற்போது சோதனை செய்யப்படும் ஸ்டார்ஷிப் வாயிலாக சந்திரன் மற்றும் செவ்வாய் கிரகங்களுக்கு மனிதர்களை அனுப்ப முடியும். அதுவும், ஒருமுறையில் 100 பேரையோ அல்லது அங்கு இருப்பவர்களுக்கு தேவையான அதிகபடியான பொருட்களையோ எளிதாக அனுப்பலாம். மேலும், செவ்வாய் கிரத்தில் ஸ்பேஸ்-எக்ஸ் உருவாக்க நினைக்கும் ஒரு சிறிய நகரத் திட்டத்திற்கு, இந்த சோதனைகள் உதவிகரமாக இருக்கும்.