சாம்சங் கேலக்சி டேப் ஏ11 அறிமுகம் - பட்ஜெட் டேப்லெட் விரும்பிகளுக்கு சிறந்த தேர்வு!
சாம்சங் கேலக்சி டேப் ஏ11 90Hz முழுஅளவு எச்டி+ திரை, 8ஜிபி வரை ரேம், 128GB வரை சேமிப்பு திறன், 5,100mAh பேட்டரி போன்ற சிறப்பம்சங்களுடம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
Published : September 24, 2025 at 5:36 PM IST
ஹைதராபாத்: சாம்சங் நிறுவனம் தங்களின் புதிய கேலக்சி டேப் ஏ11 டேப்லெட்டை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது.
புதிய பட்ஜெட் கேலக்சி டேப்லெட்டில் 90Hz ரெப்ரெஷ் ரேட் உடன்வரும் 8.7 அங்குல எச்டி+ திரை, 8 மெகாபிக்சல் கேமரா, 8ஜிபி ரேம், 128ஜிபி ஸ்டோரேஜ், ஆண்ட்ராய்டு 15 அடிப்படையிலான ஒன் யுஐ 7 இயங்குதளம் போன்ற அம்சங்கள் உள்ளன.
பட்ஜெட் சாம்சங் கேலக்சி டேப் ஏ11-ஐ இயக்க 5,100mAh திறன்கொண்ட பேட்டரி வழங்கப்படுகிறது. மேலும், இந்த டேப்லெட் வைஃபை மற்றும் 5ஜி என இரு வகைகளில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. சாம்பல் மற்றும் வெள்ளி வண்ணங்களில் பயனர்கள் இதை தேர்வு செய்யலாம்.
இதன் 4ஜிபி ரேம் + 64ஜிபி ஸ்டோரேஜ் கொண்ட வைஃபை வகையின் விலை ரூ.12,999 ஆகவும், 8ஜிபி ரேம் + 128ஜிபி ஸ்டோரேஜ் கொண்ட வைஃபை வகையின் விலை ரூ.17,999 என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. முறையே 5ஜி தொகுப்பில் வரும், 4ஜிபி ரேம் + 64ஜிபி ஸ்டோரேஜ் வகையின் விலை ரூ.15,999 ஆகவும், 8ஜிபி ரேம் + 128ஜிபி ஸ்டோரேஜ் விலை ரூ.20,999 எனவும் விற்பனைக்கு கொண்டுவரப்படுகிறது.