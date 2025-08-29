மும்பை: இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் தொலைதொடர்பு சேவை நிறுவனங்களில் ஒன்றான ரிலையன்ஸ் ஜியோ, மெட்டா நிறுவனத்துடன் கை கோர்க்கவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது.
ரிலையன்ஸ் குழும ஆண்டு பொதுக் குழுக் கூட்டம் அதன் தலைவர் முகேஷ் அம்பானி தலைமையில் மும்பையில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் நிறுவன மேம்பாட்டு திட்டங்கள் குறித்த அறிவிப்புகளை முகேஷ் அம்பானி அறிவித்தார். ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் வரும் காலங்களில் எந்தெந்த துறைகளில் கவனம் செலுத்தப் போகிறது? என்னென்ன மாற்றங்கள் நிறுவனங்களில் கொண்டுவரப்படவுள்ளன? என்பது குறித்து அறிவித்தார்.
மேலும், கடந்த சில மாதங்களாகவே மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட மெட்டா நிறுவனத்துடன் இணைந்து செயல்படுவது குறித்த அறிவிப்பையும் முகேஷ் அம்பானி வெளியிட்டார். அதன்படி, ரிலையன்ஸ் மற்றும் மெட்டா நிறுவனங்கள் இணைந்து லாமா மாதிரிகளை பயன்படுத்தி AI தளங்கள் மற்றும் கருவிகளை உருவாக்கவுள்ளன.
அதாவது உலகளவில் AI பயன்பாட்டில் நான்காவது இடத்தில் உள்ள இந்தியாவில், மெட்டா நிறுவனம் AI தொழில்நுட்பத்தில் புதுபுது மாற்றங்களை கொண்டு வர திட்டமிட்டிருக்கிறது. அதில் குறிப்பாக, இந்திய நிறுவனங்களுக்கான சிறப்பு AI தீர்வுகளை உருவாக்க கூட்டு நிறுவனம் ஒன்றை அமைக்க இருப்பதாக அறிவித்திருக்கிறது.
இதற்காக ரிலையன்ஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் என்ற புதிய நிறுவனம் தொடங்கப்படும் என்று முகேஷ் அம்பானி அறிவித்தார். மேலும் இந்த புதிய நிறுவனத்தில் ரிலையன்ஸ் 70% மற்றும் மெட்டா 30% என ஆரம்ப கட்ட மூலதனமாக மொத்தம் ரூ.855 கோடியை முதலீடு செய்யவுள்ளன. இந்த கூட்டு முயற்சியின் மூலம் சிறு, குறு இந்திய வணிக நிறுவனங்களுக்கு குறைந்த கட்டணத்தில் AI தொழில்நுட்பம் வழங்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டு இந்த திட்டம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
மெட்டா நிறுவனம் தனது லாமா AI மாதிரிகளையும், ரிலையன்ஸ் தனது அதிநவீன டிஜிட்டல் கட்டமைப்பையும் வழங்குவதன் மூலம் சிறு நிறுவனங்கள் முதல் பெரிய நிறுவனங்கள் வரை AI தொழில்நுட்பத்தை தங்களது துறைகளில் சிறந்த முறையில் பயன்படுத்த வழிவகை செய்யவிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டம் குறித்து முகேஷ் அம்பானி பேசுகையில், “மெட்டா நிறுவனத்துடன் கை கோர்ப்பதன் மூலம் ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் AI தொழில்நுட்பத்தை வழங்குவதற்கான எங்களது இலக்கை எட்ட முடியும். இந்த திட்டத்தின் மூலம் மெட்டா நிறுவனத்தின் ஓபன் சோர்ஸ் லாமா மாதிரிகளை இங்கு திறம்பட பயன்படுத்தவுள்ளோம். இதனால் சிறு, குறு வணிகங்கள் முதல் ப்ளூ-சிப் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் வரை அனைத்தும் பயனடையும்.
AI தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்துவதன் மூலம் அந்த நிறுவனங்கள் மிகத் திறமையாக செயல்படுவதுடன், உலகளவில் போட்டி நிறுவனங்களாக உருவெடுக்கவும் வழிவகை செய்யப்படுகிறது” என்றார்.
மெட்டா நிறுவனர் மார்க் ஜுகர்பெர்க் கூறுகையில், “இந்தியாவில் வளர்ந்து வரும் நிறுவனங்களுக்கு ஓபன் சோர்ஸ் AI-ஐ திறம்பட பயன்படுத்த ரிலையன்ஸ் எடுத்திருக்கும் முயற்சியுடன் இணைவதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியடைகிறோம். இந்த கூட்டு முயற்சியின் மூலம் மெட்டாவின் லாமா மாதிரிகளை இந்தியாவில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரவுள்ளோம்” என்று தெரிவித்தார்.