6ஜி வரை மேம்படுத்த முடியும்; உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட 92 ஆயிரம் செல்போன் கோபுரங்கள்!

பிஎஸ்என்எல்-லின் சுதேசி 4ஜி சேவையை தொடங்கி வைத்த பிரதமர் மோடி, 26,700 கிராமங்களை இணைக்கும் 97,500 புதிய செல்போன் கோபுரங்களை திறந்துவைத்தார்.

பிஎஸ்என்எல்-லின் சுதேசி 4ஜி சேவையை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்றினார்.
பிஎஸ்என்எல்-லின் சுதேசி 4ஜி சேவையை தொடங்கி வைத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்றினார். (PTI)
டெல்லி: பிஎஸ்என்எல்-லின் சுதேசி 4ஜி (Swadeshi 4G) சேவையை தொடங்கி வைத்த பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இது இந்தியாவின் தொலைத்தொடர்பு பயணத்தில் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தருணம் என்று கூறினார்.

ஒடிசாவின் ஜார்சுகுடாவில், பிஎஸ்என்எல்-லின் சுதேசி 4ஜி சேவையை அவர் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார். பொதுத்துறை நிறுவனமான பிஎஸ்என்எல்லின் 25-ஆம் ஆண்டு சேவை நிறைவடைவதை குறிக்கும் வகையில் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இதன் மூலம், இந்தியா தங்கள் சொந்த தொலைத்தொடர்பு தொழில்நுட்பத்தை வடிவமைத்து உருவாக்கும் ஐந்து நாடுகளின் பட்டியலில் இணைந்துள்ளது. இந்த திட்டம் சி-டாட் (C-DOT), தேஜஸ் நெட்வொர்க்ஸ் மற்றும் டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் (TCS) ஆகிய நிறுவனங்கள் இணைந்து உள்நாட்டிலேயே உருவக்கப்பட்டதாகும்.

இந்த நிகழ்வில், 97,500 புதிய செல்போன் கோபுரங்களையும் பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தார். அவற்றில் 92,600 கோபுரங்கள் 4ஜி தொழில்நுட்பத்தில், ரூ.37,000 கோடி செலவில் உள்நாட்டிலேயே கட்டப்பட்டுள்ளன. சூரிய சக்தியில் இயங்கும் சுமார் 19,000 கோபுரங்களும் இதில் அடங்கும். இதனால், இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பசுமை தொலைத்தொடர்பு திட்டமாக இது பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த கோபுரங்கள் ஒடிசாவில் 2,472 கிராமங்கள் உள்பட மொத்தமாக 26,700 கிராமங்களை இணைக்கும் வகையில் நிறுவப்பட்டுள்ளன. கிட்டத்தட்ட 20 லட்சம் புதிய சந்தாதாரர்கள் இந்த திட்டத்தால் ஈர்க்கப்படுவார்கள் என்று பிஎஸ்என்எல் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது. உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்டு நிறுவப்பட்டுள்ள 4ஜி செல்போன் கோபுரங்களில், 5ஜி மற்றும் 6ஜி மேம்படுத்தல்களை எளிதாக மேற்கொள்ளலாம் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பிரதமர் மோடி கூறியதென்ன?
முன்னதாக இந்தியா 2ஜி, 3ஜி மற்றும் 4ஜி தொழில்நுட்பத்தில் பின்தங்கியிருந்தது என்று பிரதமர் கூறினார். “ஆனால் இன்று, சொந்தமாக 4ஜி தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கும் முதல் ஐந்து நாடுகளில், இந்தியாவும் ஒன்று என்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி. இது எல்லைப் பகுதிகள், தொலைதூரத்தில் இருக்கும் கிராமங்கள் மற்றும் நம் ராணுவ வீரர்களுக்கு பயனளிக்கும்,” என்றார்.

மேலும், ஒடிசாவில் விரைவில் புதிய செமிகண்டக்டர் தயாரிப்பு பணிகள் தொடங்கப்படும் என்று கூறி, புதிய திட்டத்திற்கான நம்பிக்கை விதைத்தார். இம்மாநிலம் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மற்றும் தொழில்துறையின் ஒரு முக்கிய மையமாக மாறும் என்று அவர் தெரிவித்தார்.

கிராமப்புற மேம்பாடு
பிஎஸ்என்எல்-இன் இந்த புதிய திட்டம், இந்தியாவில் உள்ள தொலைதூர கிராம மக்களின் கல்வி மற்றும் மேம்பாட்டிற்கு நேரடியாக உதவ உள்ளது. அந்த வகையில்,

  • மாணவர்கள் ஆன்லைன் வகுப்புகளில் கலந்து கொள்ளலாம்.
  • நோயாளிகள் உடனடியாக மருத்துவக் குறிப்புகளை தெரிந்துகொள்ளலாம்.
  • விவசாயிகள் வானிலை மற்றும் விளை பொருட்களின் விலை மாற்றங்களைப் பெறலாம்.
  • பெண்களும் இளைஞர்களும் புதிய தொழில்களைத் தொடங்கலாம்.
  • கிராம மக்கள் யுபிஐ மற்றும் மின்வணிகத்தை எளிதாக அணுகலாம்.

மேற்கூறியவற்றால் கிராமங்கள் நல்ல வளர்ச்சியைக் காணும். மேலும், அரசின் சேவைகள் அவர்களை எளிதில் சென்றடையும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மறுமலர்ச்சி காணும் பிஎஸ்என்எல்
பல வருடங்களாக இழப்புகளை மட்டுமே சந்தித்து வந்த பிஎஸ்என்எல், மீண்டும் லாபத்தை ஈட்டத் தொடங்கியிப்பதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். சந்தாதாரர்களின் எண்ணிக்கையும் 8.7 கோடியிலிருந்து 9 கோடியாக வளர்ச்சிகண்டுள்ளது.

அதிகாரிகள் சுதேசி 4ஜி திட்டத்தை ஒரு திருப்புமுனைக்கான தருணம் என்று குறிப்பிடுகின்றனர். இது பிஎஸ்என்எல் தொலைத்தொடர்பு சேவையை மீண்டும் வளர்ச்சிப் பாதைக்கு கொண்டு செல்லும் என்று அவர்கள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.

இதனிடையே தொலைத்தொடர்பு சேவைகளில் பற்றிக்கிடக்கும் சைபர் மோசடியை எதிர்த்துப் போராடுவதற்காக DoT மற்றும் FIU-IND இடையிலான ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திலும் மத்திய அரசு கையெழுத்திட்டுள்ளது. இதனால் ரூ.140 கோடி மதிப்பிலான மோசடிகள் தடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசின் தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன.

