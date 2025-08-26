ETV Bharat / technology

மாருதி சுசுகி நிறுவனத்தின் மின்சார வாகன உற்பத்தியின் உலகளாவிய மையமாக இந்தியா செயல்படவிருக்கிறது.

Published : August 26, 2025 at 3:32 PM IST

அகமதாபாத்: இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட மாருதி சுசுகியின் முதல் மின்சார வாகனமான இ- விட்டாராவை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்.

குஜராத் மாநிலத்தில் இரண்டு நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, நேற்று அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பல்வேறு நலத்திட்ட பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார். மேலும் முடிவுற்ற திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார். அதற்கு முன்னதாக, சுமார் 2 கி.மீ ரோடு - ஷோ நடத்தினார்.

இதனையடுத்து, இன்று குஜராத்தில் செயல்பட்டு வருகிற ஹன்சல்பூர் ஆலையில் தயாரிக்கப்பட்ட இ- விட்டாரா என்ற முதல் மின்சார வாகனத்தை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார். மேலும் அந்த வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பேட்டரி உற்பத்தி ஆலையையும் திறந்து வைத்தார்.

இது குறித்து பிரதமர் அலுவலகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், பசுமை இயக்கத்திற்கான உலகளாவிய மையமாக இந்தியா உருவெடுப்பதை இந்த திட்டம் அடிகோடிட்டு காட்டுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளது.

இந்த திட்டம் குறித்து முன்னதாக பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் தள பக்க பதிவில், “இந்தியாவின் தன்னம்பிக்கைகாக தேடல் மற்றும் பசுமை இயக்கத்திற்கு இன்று ஒரு சிறந்த நாள். ஹன்சல்பூரில் நடைபெறவுள்ள நிகழ்ச்சியில் இ-விட்டாரா வாகனம் கொடியசைத்து துவக்கி வைக்கப்படும்.

இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் இந்த பேட்டரி மின்சார வாகனம் (BEV) நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படவுள்ளது. இங்கு தயாரிக்கப்படுகிற பேட்டரிகளானது சுற்றுச்சூழலுக்கு நன்மை பயக்கும் விதமாகவும், கலப்பின பேட்டரி உற்பத்தியை குஜராத்தில் தொடங்கும் விதமாகவும் அமையும்” என்று பதிவிட்டிருந்தார்.

குஜராத்தில் தயாரிக்கப்படுகிற பேட்டரி மின்சார வாகனங்களை (BEV) ஐரோப்பா மற்றும் ஜப்பான் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்ய இந்தியா திட்டமிட்டிருக்கிறது. இது பசுமை புரட்சிக்கான ஒரு மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது. மாருதி சுசுகி நிறுவனத்தின் மின்சார வாகன உற்பத்தியின் உலகளாவிய மையமாக இந்தியா செயல்படவிருக்கிறது.

டோஷிபா, டென்சோ மற்றும் சூசுகி ஆகிய நிறுவனங்களின் கூட்டு முயற்சியாக இந்த ஆலை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் உள்நாட்டு உற்பத்தி மேம்படுவதோடு, நமது நாட்டில் எரிசக்தி கண்டுபிடிப்புகளையும் ஊக்குவிக்கும் தலமாக குஜராத் மாறியிருக்கிறது.

முன்னதாக, நேற்று அகமதாபாத் மக்களிடையே பேசிய பிரதமர் மோடி, நாட்டின் வளர்ச்சி குறித்தும், ஆபரேஷன் சிந்தூர் குறித்தும் எடுத்துரைத்ததோடு, டிரம்ப்பின் வரி விதிப்பு குறித்து பேசினார். அப்போது விவசாயிகள் மற்றும் சிறு தொழில்களின் நலனை எதற்காகவும் சமரசம் செய்ய முடியாது என்றும், அதற்காக எவ்வளவு அழுத்தம் வந்தாலும் அதனை அரசு தாங்கிக்கொள்ளும் என்றும் உறுதியளித்தார்.

மேலும் உள்நாட்டு உற்பத்தி பொருட்களை பயன்படுத்த வேண்டுமென ஊக்குவித்த அவர், இன்று உள்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட மின்சார வாகனத்தை தொடங்கி வைத்துள்ளார்.

