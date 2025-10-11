IMC 2025: திறன் வாய்ந்த டிமென்சிட்டி 9500 சிப்செட் உடன் ஒப்போ ஃபைண்ட் எக்ஸ்9 அறிமுகம்!
Published : October 11, 2025 at 5:01 PM IST
டெல்லி: ஒப்போ நிறுவனம், புதிய ஃபைண்ட் எக்ஸ்9 சீரிஸ் (Oppo Find X9 Series) போன்களை இந்திய மொபைல் காங்கிரஸ் 2025 நிகழ்வில் அறிமுகம் செய்துள்ளது.
செஃல்பி கேமராக்களுக்கு பெயர் போன ஒப்போ போன்களில், தற்போது சிறந்த முதன்மை கேமராக்களும் வழங்கப்படுகிறது. எனவே, இந்தியாவில் இந்த ஸ்மார்ட்போன்களின் புதிய வெளியீடுக்கு பயனர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு இருந்துவருகிறது. பயனர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 9500 சிப்செட் உடன், புதிய ஃபைண்ட் எக்ஸ்9 தொடர் போன்களை ஒப்போ நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது.
இந்திய மொபைல் காங்கிரஸ் 2025 நிகழ்வில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஃபைண்ட் எக்ஸ்9 ஸ்மார்ட்போன் தொடரை, சீனாவில் அக்டோபர் 16 அன்று ஒப்போ வெளியிடுகிறது. இதற்கு அடுத்தப்படியாக உலகளவில் இந்த ஸ்மார்ட்போன்கள் வெளியிடப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முற்றிலும், திறன்வாய்ந்த ஸ்மார்ட்போனாக களமிறக்கப்படும் ஃபைண்டு எக்ஸ்9 சீரிஸ், 200 மெகாபிக்சல் டெலிஃபோட்டோ கேமரா லென்ஸுடன் இந்திய டெக் சந்தையில் கால்பதிக்கிறது.
தற்போதைய சூழலில், ஒப்போ ஃபைண்ட் எக்ஸ்9 சீரிஸ் தொடர்பான சில தகவல்களை மட்டுமே சீன இணையதளத்தில் இருந்து நம்மால் திரட்ட முடிந்தது. அதன்படி, ஹெசல்பிளாட் உடன் இணைந்து, ஒப்போ தங்களின் ஃபைண்ட் எக்ஸ்9 போன் கேமராவை மேம்படுத்தியுள்ளது. நாம் பொதுவாக இந்த ஹெசல்பிளாட் தொழில்நுட்பத்தை, ஒன்பிளஸ் பிரீமியம் மாடல் போன்களில் பார்த்திருப்போம்.
ஒப்போ ஃபைண்ட் எக்ஸ்9 தொடர் போன்களிலும், அதேபோன்று சிறந்த புகைப்படங்களை எடுக்கும் வகையிலான கேமரா லென்ஸுகள் இடம்பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆண்ட்ராய்டு 16 அடிப்படையிலான கலர் ஓஎஸ் 16 இயங்குதளம், இந்த ஒப்போ ஃபைண்ட் எக்ஸ்9 தொடர் போன்களில் கொடுக்கப்படும் என்பதை நிறுவனம் உறுதி செய்துள்ளது. பயனர்கள் இந்த போனை சேசிங் ரெட், வெல்வெட் டைட்டானியம், ஃப்ராஸ்டி வைட் ஷேட்ஸ் ஆகிய மூன்று வண்ணத் தேர்வுகளில் முன்பதிவு செய்து பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
ஒப்போ ஃபைண்ட் எக்ஸ்9 போனின் அடிப்படை மாடலில் பெரிய 7,000mAh பேட்டரியும், ப்ரோ மாடல்களில் 7,500mAh திறன்கொண்ட பேட்டரிகளும் வழங்கப்படுகிறது. கேமரா, கேமிங் என அனைத்திற்குமான சிறந்த தேர்வாக ‘ஒப்போ ஃபைண்ட் எக்ஸ்9’ போன் இருக்கும் என்று நிறுவனம் விளம்பரப்படுத்தி வருகிறது. எனினும், சீன வெளியீட்டுக்கு பின்னரே அதன் முழு அம்சங்கள் மற்றும் விலை விவரங்கள் நமக்கு தெரியவரும்.