ஒப்போ எஃப்31 5ஜி: பெருசா எதிர்பார்த்த பயனர்களுக்கு கிடைத்தது என்ன?
ஒப்போ எஃப்31 5ஜி தொடர் போன்கள் அனைத்தும் ராணுவ தர பாதுகாப்பு கட்டுமானத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : September 16, 2025 at 11:08 AM IST
ஹைதராபாத்: ஒப்போ தங்களின் எஃப்31 எனும் இடைநிலை ஸ்மார்ட்போன் தொடரை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. ஒப்போ எஃப்31 5ஜி, ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ 5ஜி, ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ பிளஸ் 5ஜி என மூன்று போன்களாக இவை வகைபடுத்தப்பட்டு விற்பனை கொண்டுவரப்படுகின்றன.
இம்முறை கட்டமைப்பிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கும் ஒப்போ, எஃப்31 தொடர் போன்களில் 360 டிகிரி பிரீமியம் ஆர்மர் அலுமினியம் பேனலை கொடுத்திருக்கிறது. அந்த வகையில் மூன்று வகைகளும் ஐபி69, ஐபி68, ஐபி66 நீர் மற்றும் தூசி பாதுகாப்பு தரக்குறியீட்டுடன் இருக்கிறது.
ஒப்போ எஃப்31 5ஜி ஸ்மார்ட்போன் தொடரின் விலை என்ன?
ஒப்போ எஃப்31 5ஜி போனின் 8ஜிபி ரேம் + 128ஜிபி ஸ்டோரேஜ் மாடல் ரூ.22,999 என்ற விலையிலும், 8ஜிபி ரேம் + 256ஜிபி ஸ்டோரேஜ் மாடல் ரூ.24,999 விலையிலும் விற்பனைக்குக் கொண்டுவரப்படுகிறது.
Rajkummar & Tripti’s agency may lose its way, but the OPPO F31 Pro+5G won’t. With Snapdragon 7 Gen3 & 5,219mm² SuperCool VC system, enjoy smooth performance, even under heat.— OPPO India (@OPPOIndia) September 15, 2025
Pre-order now: https://t.co/IH6aFLEXDY#BusinessBadhegaSmoothChalega #SmoothAndPowerful #OPPOF31Series5G pic.twitter.com/6Roquf7DHM
முறையே மூன்று மாடல்களுடன் வரும் ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ 5ஜி வகையின் 8ஜிபி ரேம் + 128ஜிபி ஸ்டோரேஜ் ரூ.26,999-க்கும், 8ஜிபி ரேம் + 256ஜிபி ஸ்டோரேஜ் மாடல் ரூ.28,999 என்ற விலையிலும், 12ஜிபி ரேம் + 256ஜிபி ஸ்டோரேஜ் மாடல் ரூ.30,999 என்ற விலையிலும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
இதன் மேம்பட்ட வகையான ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ பிளஸ் 5ஜி போனின் 8ஜிபி ரேம் + 256ஜிபி ஸ்டோரேஜ் மாடல் விலை ரூ.32,999 என்று நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. முறையே 12ஜிபி ரேம் + 256ஜிபி ஸ்டோரேஜ் மாடல் விலை ரூ.34,999 ஆக விற்பனைக்குக் கொண்டுவரப்படுகிறது.
|ஒப்போ எஃப்31 5ஜி விலை விவரம்
|வகை
|ரேம் + ஸ்டோரேஜ்
|விலை
|நிறங்கள்
|விற்பனைக்கு
வரும் நாள்
|ஒப்போ எஃப்31 5ஜி
|8ஜிபி + 128ஜிபி
|ரூ.22,999
|மிட்நைட் ப்ளூ
க்ளவுட் கிரீன்
ப்ளூம் ரெட்
|செப்டம்பர் 27, 2025
|8ஜிபி + 256ஜிபி
|ரூ.24,999
|ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ 5ஜி
|8ஜிபி + 128ஜிபி
|ரூ.26,999
|ஸ்பேஸ் கிரே
டெசர்ட் கோல்டு
|செப்டம்பர் 19, 2025
|8ஜிபி + 256ஜிபி
|ரூ.28,999
|12ஜிபி + 256ஜிபி
|ரூ.30,999
|ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ பிளஸ் 5ஜி
|8ஜிபி + 256ஜிபி
|ரூ.32,999
|ஜெம்ஸ்டோன் ப்ளூ
ஹிமாலயன் வைட்
ஃபெஸ்டிவ் பிங்க்
|12ஜிபி + 256ஜிபி
|ரூ.34,999
ஒப்போ எஃப்31 5ஜி போனின் ப்ரோ மாடல்களை செப்டம்பர் 19 முதலும், ப்ரோ மாடல்களை செப்டம்பர் 27 முதலும் ஒப்போ ஆன்லைன் ஸ்டோர், ஃபிளிப்கார்ட், அமேசான் போன்ற ஆன்லைன் விற்பனை தளங்களில் இருந்து பயனர்கள் முன்பதிவு செய்தோ அல்லது ஒப்போவின் விற்பனை நிலையங்களில் இருந்து நேரடியாக பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
ஒப்போ எஃப்31 5ஜி தொடர் போன்களில் அம்சங்கள்
ஒப்போ எஃப்31 5ஜி தொடர் போன்களின் மூன்று மாடல்களிலும் ஒரே 6.5 அங்குல தட்டையான அமோலெட் முழுஅளவு எச்டி+ திரை, 120Hz ரெப்ரெஷ் ரேட், 397 PPI (திரை அடர்த்தி), 600 நிட்ஸ் பிரகாசம் போன்ற சிறப்புகளுடன் இருக்கிறது. மேலும், இந்த போன் மாடல்கள் அனைத்தும் MIL-STD-810H ராணுவ தர குறியீடு கட்டுமான திறனுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆண்ட்ராய்டு 15 அடிப்படையிலான கலர் ஓஎஸ் 15 இந்த போன்களை இயக்குகின்றன.
It's time to pre-order the #SmoothAndPowerful - OPPO F31 Series 5G ! Pick your perfect match: OPPO F31 5G starting at ₹22,999, OPPO F31 Pro 5G starting at ₹26,999, and OPPO F31 Pro+ 5G starting at ₹32,999.— OPPO India (@OPPOIndia) September 15, 2025
Pre-Order Now: https://t.co/IH6aFLEpOq#OPPOF31Series5G pic.twitter.com/bM4x2oGMAO
ஒப்போ எஃப்31 5ஜி: சிப்செட்டை பொருத்தவரை, ரூ.20,000-க்கும் கீழ் விற்பனையாகும் மொபைல்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள 6nm (நானோமீட்டர்) அளவுள்ள மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 6300 எனர்ஜி இதில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. பின்பக்கம் 50 மெகாபிக்சல் ஆம்னிவிஷன் கேமரா, ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் உடன் இருக்கிறது. இதனுடன் 2 மெகாபிக்சல் போர்ட்ரேட் கேமரா கொடுக்கப்படுகிறது. முன்பக்கம் 16 மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமரா இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒப்போ எஃப்31 5ஜி மாடல் போனில் 7,000mAh திறனுள்ள பேட்டரி வழங்கப்படுகிறது.
ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ 5ஜி: ப்ரோ மாடலில் 4 நானோமீட்டர் அளவுள்ள மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 7300 எனர்ஜி சிப்செட் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பின்பக்கம் 50 மெகாபிக்சல் ஆம்னிவிஷன் கேமரா, ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் உடன் இருக்கிறது. இதனுடன் 2 மெகாபிக்சல் மோனோகுரோம் கேமரா சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. முன்பக்கம் 32 மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமரா இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ 5ஜி மாடல் போனில் 80 வாட்ஸ் சார்ஜிங் திறனுடன் 7,000mAh திறனுள்ள பேட்டரி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ பிளஸ் 5ஜி: இதன் திரை அடர்த்தி மட்டும் பிற வகைகளில் இருந்து 453 PPI எனும் சற்று உயர்வான தரத்தில் காணப்படுகிறது. இந்த மாடலில் ஒப்போ நிறுவனம் ஸ்னாப்டிராகன் சிப்செட்டை பயன்படுத்தியுள்ளது. அதன்படி நடுத்தர சிப்செட் வகையில் இருக்கும் ஸ்னாப்டிராகன் 7 ஜென் 3 சிப்செட், ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ பிளஸ் 5ஜி வகை போன்களை இயக்குகிறது. கேமராவைப் பொருத்தவரை ப்ரோ வகையில் உள்ள அதே அமைப்பை நிறுவனம் பிளஸ் வகையிலும் நிறுவியுள்ளது.
|ஒப்போ எஃப்31 5ஜி தொடர் போன்களின் அம்சங்கள்
|வகை
|ஒப்போ எஃப்31 5ஜி
|ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ 5ஜி
|ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ பிளஸ் 5ஜி
|திரை
|6.5 அங்குல அமோலெட் 120Hz
|6.5 அங்குல அமோலெட் 120Hz
|6.5 அங்குல அமோலெட் 120Hz
|சிப்செட்
|மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 6300 (6nm)
|மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 7300 (6nm)
|ஸ்னாப்டிராகன் 7 ஜென் 3
|கிராபிக்ஸ்
|ஆர்ம் மாலி-ஜி57 எம்சி2
|ஆர்ம் மாலி-ஜி615
|அட்ரினோ 7 சீரிஸ்
|ரேம்
|8ஜிபி
|12ஜிபி வரை
|12ஜிபி வரை
|ஸ்டோரேஜ்
|256ஜிபி வரை
|256ஜிபி வரை
|256ஜிபி வரை
|முதன்மை கேமரா
|50எம்பி (OIS) + 2எம்பி போர்ட்ரேட்
|50எம்பி (OIS) + 2எம்பி மோனோகுரோம்
|50எம்பி (OIS) + 2எம்பி மோனோகுரோம்
|முன்பக்க கேமரா
|16எம்பி IMX480
|32எம்பி
|32எம்பி
|பேட்டரி
|7,000mAh
|சார்ஜர்
|80 வாட்ஸ்
|இயங்குதளம்
|கலர் ஓஎஸ் 15 (ஆண்ட்ராய்டு 15)
|அளவு
|158.2x75x8.0 மிமீ
|158.2x75x8.1 மிமீ
|163.1x70x7.9 மிமீ
|எடை
|185 கிராம்
|191 கிராம்
|204 கிராம்
ஒப்போ தரப்பில் மிகவும் பிரபலமான எஃப் சீரிஸ் போன்கள் தற்போது வெளியாகி இருக்கும் நிலையில், விலைக்கேற்ற சிப்செட் மற்றும் கேமராக்கள் இதில் கொடுக்கப்படவில்லை என பயனர்கள் சிலர் தங்கள் கருத்துகளை தெரிவித்துள்ளனர்.