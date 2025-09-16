ETV Bharat / technology

ஒப்போ எஃப்31 5ஜி: பெருசா எதிர்பார்த்த பயனர்களுக்கு கிடைத்தது என்ன?

ஒப்போ எஃப்31 5ஜி தொடர் போன்கள் அனைத்தும் ராணுவ தர பாதுகாப்பு கட்டுமானத்துடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

ஒப்போ எஃப்31 5ஜி
ஒப்போ எஃப்31 5ஜி (Oppo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2025 at 11:08 AM IST

ஹைதராபாத்: ஒப்போ தங்களின் எஃப்31 எனும் இடைநிலை ஸ்மார்ட்போன் தொடரை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது. ஒப்போ எஃப்31 5ஜி, ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ 5ஜி, ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ பிளஸ் 5ஜி என மூன்று போன்களாக இவை வகைபடுத்தப்பட்டு விற்பனை கொண்டுவரப்படுகின்றன.

இம்முறை கட்டமைப்பிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கும் ஒப்போ, எஃப்31 தொடர் போன்களில் 360 டிகிரி பிரீமியம் ஆர்மர் அலுமினியம் பேனலை கொடுத்திருக்கிறது. அந்த வகையில் மூன்று வகைகளும் ஐபி69, ஐபி68, ஐபி66 நீர் மற்றும் தூசி பாதுகாப்பு தரக்குறியீட்டுடன் இருக்கிறது.

ஒப்போ எஃப்31 5ஜி ஸ்மார்ட்போன் தொடரின் விலை என்ன?
ஒப்போ எஃப்31 5ஜி போனின் 8ஜிபி ரேம் + 128ஜிபி ஸ்டோரேஜ் மாடல் ரூ.22,999 என்ற விலையிலும், 8ஜிபி ரேம் + 256ஜிபி ஸ்டோரேஜ் மாடல் ரூ.24,999 விலையிலும் விற்பனைக்குக் கொண்டுவரப்படுகிறது.

முறையே மூன்று மாடல்களுடன் வரும் ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ 5ஜி வகையின் 8ஜிபி ரேம் + 128ஜிபி ஸ்டோரேஜ் ரூ.26,999-க்கும், 8ஜிபி ரேம் + 256ஜிபி ஸ்டோரேஜ் மாடல் ரூ.28,999 என்ற விலையிலும், 12ஜிபி ரேம் + 256ஜிபி ஸ்டோரேஜ் மாடல் ரூ.30,999 என்ற விலையிலும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

இதன் மேம்பட்ட வகையான ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ பிளஸ் 5ஜி போனின் 8ஜிபி ரேம் + 256ஜிபி ஸ்டோரேஜ் மாடல் விலை ரூ.32,999 என்று நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. முறையே 12ஜிபி ரேம் + 256ஜிபி ஸ்டோரேஜ் மாடல் விலை ரூ.34,999 ஆக விற்பனைக்குக் கொண்டுவரப்படுகிறது.

ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ 5ஜி
ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ 5ஜி (Oppo)
ஒப்போ எஃப்31 5ஜி விலை விவரம்
வகைரேம் + ஸ்டோரேஜ்விலைநிறங்கள்விற்பனைக்கு
வரும் நாள்
ஒப்போ எஃப்31 5ஜி8ஜிபி + 128ஜிபிரூ.22,999மிட்நைட் ப்ளூ
க்ளவுட் கிரீன்
ப்ளூம் ரெட்		செப்டம்பர் 27, 2025
8ஜிபி + 256ஜிபிரூ.24,999
ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ 5ஜி8ஜிபி + 128ஜிபிரூ.26,999ஸ்பேஸ் கிரே
டெசர்ட் கோல்டு		செப்டம்பர் 19, 2025
8ஜிபி + 256ஜிபிரூ.28,999
12ஜிபி + 256ஜிபிரூ.30,999
ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ பிளஸ் 5ஜி8ஜிபி + 256ஜிபிரூ.32,999ஜெம்ஸ்டோன் ப்ளூ
ஹிமாலயன் வைட்
ஃபெஸ்டிவ் பிங்க்
12ஜிபி + 256ஜிபிரூ.34,999

ஒப்போ எஃப்31 5ஜி போனின் ப்ரோ மாடல்களை செப்டம்பர் 19 முதலும், ப்ரோ மாடல்களை செப்டம்பர் 27 முதலும் ஒப்போ ஆன்லைன் ஸ்டோர், ஃபிளிப்கார்ட், அமேசான் போன்ற ஆன்லைன் விற்பனை தளங்களில் இருந்து பயனர்கள் முன்பதிவு செய்தோ அல்லது ஒப்போவின் விற்பனை நிலையங்களில் இருந்து நேரடியாக பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

ஒப்போ எஃப்31 5ஜி தொடர் போன்களில் அம்சங்கள்
ஒப்போ எஃப்31 5ஜி தொடர் போன்களின் மூன்று மாடல்களிலும் ஒரே 6.5 அங்குல தட்டையான அமோலெட் முழுஅளவு எச்டி+ திரை, 120Hz ரெப்ரெஷ் ரேட், 397 PPI (திரை அடர்த்தி), 600 நிட்ஸ் பிரகாசம் போன்ற சிறப்புகளுடன் இருக்கிறது. மேலும், இந்த போன் மாடல்கள் அனைத்தும் MIL-STD-810H ராணுவ தர குறியீடு கட்டுமான திறனுடன் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆண்ட்ராய்டு 15 அடிப்படையிலான கலர் ஓஎஸ் 15 இந்த போன்களை இயக்குகின்றன.

ஒப்போ எஃப்31 5ஜி: சிப்செட்டை பொருத்தவரை, ரூ.20,000-க்கும் கீழ் விற்பனையாகும் மொபைல்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள 6nm (நானோமீட்டர்) அளவுள்ள மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 6300 எனர்ஜி இதில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. பின்பக்கம் 50 மெகாபிக்சல் ஆம்னிவிஷன் கேமரா, ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் உடன் இருக்கிறது. இதனுடன் 2 மெகாபிக்சல் போர்ட்ரேட் கேமரா கொடுக்கப்படுகிறது. முன்பக்கம் 16 மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமரா இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒப்போ எஃப்31 5ஜி மாடல் போனில் 7,000mAh திறனுள்ள பேட்டரி வழங்கப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: பை பை ஹைக்... 13 ஆண்டுகளுக்கு பின் விடைபெற்ற வாட்ஸ்ஆப் போட்டியாளர்!

ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ 5ஜி: ப்ரோ மாடலில் 4 நானோமீட்டர் அளவுள்ள மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 7300 எனர்ஜி சிப்செட் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பின்பக்கம் 50 மெகாபிக்சல் ஆம்னிவிஷன் கேமரா, ஆப்டிகல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் உடன் இருக்கிறது. இதனுடன் 2 மெகாபிக்சல் மோனோகுரோம் கேமரா சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. முன்பக்கம் 32 மெகாபிக்சல் செல்ஃபி கேமரா இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ 5ஜி மாடல் போனில் 80 வாட்ஸ் சார்ஜிங் திறனுடன் 7,000mAh திறனுள்ள பேட்டரி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ பிளஸ் 5ஜி: இதன் திரை அடர்த்தி மட்டும் பிற வகைகளில் இருந்து 453 PPI எனும் சற்று உயர்வான தரத்தில் காணப்படுகிறது. இந்த மாடலில் ஒப்போ நிறுவனம் ஸ்னாப்டிராகன் சிப்செட்டை பயன்படுத்தியுள்ளது. அதன்படி நடுத்தர சிப்செட் வகையில் இருக்கும் ஸ்னாப்டிராகன் 7 ஜென் 3 சிப்செட், ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ பிளஸ் 5ஜி வகை போன்களை இயக்குகிறது. கேமராவைப் பொருத்தவரை ப்ரோ வகையில் உள்ள அதே அமைப்பை நிறுவனம் பிளஸ் வகையிலும் நிறுவியுள்ளது.

ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ பிளஸ் 5ஜி
ஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ பிளஸ் 5ஜி (Oppo)
ஒப்போ எஃப்31 5ஜி தொடர் போன்களின் அம்சங்கள்
வகைஒப்போ எஃப்31 5ஜிஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ 5ஜிஒப்போ எஃப்31 ப்ரோ பிளஸ் 5ஜி
திரை6.5 அங்குல அமோலெட் 120Hz6.5 அங்குல அமோலெட் 120Hz6.5 அங்குல அமோலெட் 120Hz
சிப்செட்மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 6300 (6nm)மீடியாடெக் டிமென்சிட்டி 7300 (6nm)ஸ்னாப்டிராகன் 7 ஜென் 3
கிராபிக்ஸ்ஆர்ம் மாலி-ஜி57 எம்சி2ஆர்ம் மாலி-ஜி615அட்ரினோ 7 சீரிஸ்
ரேம்8ஜிபி12ஜிபி வரை12ஜிபி வரை
ஸ்டோரேஜ்256ஜிபி வரை256ஜிபி வரை256ஜிபி வரை
முதன்மை கேமரா50எம்பி (OIS) + 2எம்பி போர்ட்ரேட்50எம்பி (OIS) + 2எம்பி மோனோகுரோம்50எம்பி (OIS) + 2எம்பி மோனோகுரோம்
முன்பக்க கேமரா16எம்பி IMX48032எம்பி32எம்பி
பேட்டரி7,000mAh
சார்ஜர்80 வாட்ஸ்
இயங்குதளம்கலர் ஓஎஸ் 15 (ஆண்ட்ராய்டு 15)
அளவு158.2x75x8.0 மிமீ158.2x75x8.1 மிமீ163.1x70x7.9 மிமீ
எடை185 கிராம்191 கிராம்204 கிராம்

ஒப்போ தரப்பில் மிகவும் பிரபலமான எஃப் சீரிஸ் போன்கள் தற்போது வெளியாகி இருக்கும் நிலையில், விலைக்கேற்ற சிப்செட் மற்றும் கேமராக்கள் இதில் கொடுக்கப்படவில்லை என பயனர்கள் சிலர் தங்கள் கருத்துகளை தெரிவித்துள்ளனர்.

