ETV Bharat / technology

OpenAI-இன் புதிய Sora 2 வீடியோ உருவாக்கும் AI மாடல் அறிமுகம்

கூகுள் நிறுவனத்தின் Veo 3 மாடலுடன் போட்டியிடும் வகையில் OpenAI-இன் புதிய Sora 2 அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஓபன் ஏஐ சோரா 2 மாதிரி படம்
ஓபன் ஏஐ சோரா 2 மாதிரி படம் (Open AI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 2, 2025 at 5:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: OpenAI (ChatGPT தயாரித்த நிறுவனம்) புதிய Sora 2 எனும் வீடியோ உருவாக்கும் செயற்கை நுண்ணறிவு மாடலை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது கூகுள் நிறுவனத்தின் Veo 3 மாடலுடன் போட்டியிடும் வகையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

முந்தைய Sora 1 மாடல் பிப்ரவரி 2024-இல் வெளியானது. அதிலிருந்து பல மேம்பாடுகளுடன் இப்போது Sora 2 வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

Sora 2-இன் முக்கிய அம்சங்கள்:

ஒலி (Audio) உருவாக்கம்: "கடற்கரையில் ஒரு பசுமை சூழல்" என்று எழுதினால், அதற்கான வீடியோவுடன் அலை சத்தமும் வரும்.

இயக்கங்களில் (Movements) மற்றும் இயற்பியல் (Physics) மேம்பாடு: ஒருவர் பந்து எறிந்தால் அது இயற்கையாக கீழே விழும் மாதிரி.

உண்மைக்கு நிகரான (Hyper-realistic) வீடியோ உருவாக்கம்.

செங்குத்து (Vertical) வீடியோ: இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் மாதிரி வீடியோக்களையும் உருவாக்க முடியும்.

OpenAI காட்டிய உதாரணங்கள்:

Sora 2 பல சினிமா ஸ்டைல், கார்ட்டூன் ஸ்டைல், அனிமே ஸ்டைல் வீடியோக்களை காட்டியுள்ளது. ஒரே உலகத்தை (world state) தொடர்ந்து வைத்துக்கொண்டு பல காட்சிகளை உருவாக்கும் திறன் சோரா 2-க்கு உண்டு.

உதாரணமாக ‘ஒரு பூனை விண்வெளியில் நடந்து செல்கிறது’ என்று ஒரு வரியில் எழுதினால், அதற்கான கார்ட்டூன் ஸ்டைல் வீடியோவும், சினிமா ஸ்டைல் வீடியோவையும் உருவாக்க முடியும்.

For All Latest Updates

TAGGED:

OPENAISORA 2 VS VEO 3ARTIFICIAL INTELLIGENCEAI VIDEO MODELOPENAI SORA 2

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.