OpenAI-இன் புதிய Sora 2 வீடியோ உருவாக்கும் AI மாடல் அறிமுகம்
கூகுள் நிறுவனத்தின் Veo 3 மாடலுடன் போட்டியிடும் வகையில் OpenAI-இன் புதிய Sora 2 அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : October 2, 2025 at 5:33 PM IST
ஹைதராபாத்: OpenAI (ChatGPT தயாரித்த நிறுவனம்) புதிய Sora 2 எனும் வீடியோ உருவாக்கும் செயற்கை நுண்ணறிவு மாடலை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இது கூகுள் நிறுவனத்தின் Veo 3 மாடலுடன் போட்டியிடும் வகையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
முந்தைய Sora 1 மாடல் பிப்ரவரி 2024-இல் வெளியானது. அதிலிருந்து பல மேம்பாடுகளுடன் இப்போது Sora 2 வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
Sora 2-இன் முக்கிய அம்சங்கள்:
ஒலி (Audio) உருவாக்கம்: "கடற்கரையில் ஒரு பசுமை சூழல்" என்று எழுதினால், அதற்கான வீடியோவுடன் அலை சத்தமும் வரும்.
இயக்கங்களில் (Movements) மற்றும் இயற்பியல் (Physics) மேம்பாடு: ஒருவர் பந்து எறிந்தால் அது இயற்கையாக கீழே விழும் மாதிரி.
உண்மைக்கு நிகரான (Hyper-realistic) வீடியோ உருவாக்கம்.
செங்குத்து (Vertical) வீடியோ: இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸ் மாதிரி வீடியோக்களையும் உருவாக்க முடியும்.
OpenAI காட்டிய உதாரணங்கள்:
Sora 2 பல சினிமா ஸ்டைல், கார்ட்டூன் ஸ்டைல், அனிமே ஸ்டைல் வீடியோக்களை காட்டியுள்ளது. ஒரே உலகத்தை (world state) தொடர்ந்து வைத்துக்கொண்டு பல காட்சிகளை உருவாக்கும் திறன் சோரா 2-க்கு உண்டு.
உதாரணமாக ‘ஒரு பூனை விண்வெளியில் நடந்து செல்கிறது’ என்று ஒரு வரியில் எழுதினால், அதற்கான கார்ட்டூன் ஸ்டைல் வீடியோவும், சினிமா ஸ்டைல் வீடியோவையும் உருவாக்க முடியும்.