ஒரு கப் தேநீரை விட குறைவான விலையில் 1 ஜிபி டேட்டா கிடைக்கிறது! பிரதமர் நரேந்திர மோடி பெருமிதம்!

தொழில்நுட்பத்தைப் பின் தொடர்பவராக இருந்து, தற்போது உலகின் டிஜிட்டல் தலைமையாக இந்தியா மாறியுள்ளதாக மத்திய தகவல் தொலைத்தொடர்பு அமைச்சர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா புகழாரம் சூட்டியுள்ளார்.

இந்திய மொபைல் காங்கிரஸ் நிகழ்வில் பிரதமர் மோடி
இந்திய மொபைல் காங்கிரஸ் நிகழ்வில் பிரதமர் மோடி (PTI)
Published : October 8, 2025 at 7:21 PM IST

புதுடெல்லி: தொழில்நுட்ப வெளியீடுகள் மற்றும் புதிய படைப்புகளை ஊக்குவிக்கும் இந்திய மொபைல் காங்கிரஸ் 2025 நிகழ்ச்சியை பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று தொடங்கி வைத்தார்.

இந்திய தொலைத் தொடர்பு அமைச்சகத்துடன், இந்திய செல்லுலார் ஆபரேட்டர்கள் சங்கம் இணைந்து டெல்லியின் யஷோபூமியில் இந்நிகழ்வை நடத்துகிறது. ஆசியாவின் பெரிய தொழில்நுட்ப நிகழ்வாகப் பார்க்கப்படும் இதில், தொழில் துறை வல்லுநர்கள் பங்கேற்பாளர்களாக கலந்து கொண்டுள்ளனர்

இந்திய மொபைல் காங்கிரஸ் நிகழ்வில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, “டிஜிட்டல் கண்டுபிடிப்பு மற்றும் இணைப்பில் இந்தியாவின் முன்னேற்றம் நாட்டை மாற்றியமைத்துள்ளது. இன்று, இந்தியாவில் 1 ஜிபி டேட்டா ஒரு கப் தேநீரை விட குறைவான விலையில் கிடைக்கிறது. டிஜிட்டல் இணைப்பு இனி ஒரு ஆடம்பரமல்ல, அது ஒவ்வொரு இந்தியரின் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாகும்.

ஒரு காலத்தில் 2ஜி உடன் போராடிய இந்தியா, இப்போது கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு மாவட்டத்தையும் சென்றடையும் அளவுக்கு 5ஜி தொழில்நுட்பத்தில் வளர்ந்துள்ளது. இந்தியா உலகின் இரண்டாவது பெரிய தொலைத்தொடர்பு மற்றும் 5ஜி சந்தையாக மாறியுள்ளது" என்றார்.

உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்டு அறிமுகம் செய்யப்பட்ட 4ஜி தொழில்நுட்பம் குறித்து பேசிய பிரதமர் மோடி, “இது இந்தியாவை அத்தகைய மேம்பட்ட தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்ட ஐந்து நாடுகளில் ஒன்றாக சேர்த்துள்ளது. உள்நாட்டில் உருவாக்கப்பட்ட 4ஜி மற்றும் 5ஜி நெட்வொர்க்குகள் மூலம், அனைவருக்கும் வேகமான, பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான இணையம் கிடைக்கிறது. தொழில்நுட்பம் மற்றும் உற்பத்தியாகும் பொருட்களுக்கான விநியோகச் சங்கிலியில் இந்திய வளர்ந்து வருகிறது. எனவே, இந்தியாவில் முதலீடு செய்து, நாட்டை புதுமைப்படுத்துங்கள். இந்தியாவிலேயே உற்பத்தி செய்யுங்கள்” என்றும் வலியுறுத்தினார்.

இதே நிகழ்வில் பேசிய மத்திய தகவல் தொலைத்தொடர்பு அமைச்சர் ஜோதிராதித்ய சிந்தியா, “தொழில்நுட்பத்தைப் பின் தொடர்பவராக இருந்து, தற்போது உலகின் டிஜிட்டல் தலைமையாக இந்தியா மாறியுள்ளது. 5ஜி இப்போது இந்தியாவின் 99.9 விழுக்காடு மாவட்டங்களை சென்றடைந்துள்ளது. ஒரு ஜிபி டேட்டாவுக்கு வெறும் ரூ.9.11 மட்டுமே செலவாகிறது. இந்தியாவில் 1.2 பில்லியன் மொபைல் பயனர்கள் மற்றும் 944 மில்லியன் இணைய சந்தாதாரர்கள் உள்ளனர்” என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "உற்பத்தியுடன் இணைக்கப்பட்ட ஊக்கத்தொகை (பிஎல்ஐ) திட்டத்தின் கீழ், செமிகண்டக்டர் உற்பத்தி ரூ.91,000 கோடியை எட்டியுள்ளது. அதே போல அதன் ஏற்றுமதி ரூ.18,000 கோடியை நெருங்கியுள்ளது. இந்த நேரத்தில் 30,000 புதிய வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன" என்றும் தெரிவித்தார்.

“புதுமை முதல் உருமாற்றம் வரை” என்ற கருப்பொளைக் கொண்டு அக்டோபர் 8 முதல் 11-ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்திய மொபைல் காங்கிரஸ் 2025 நிகழ்வானது, 150 நாடுகளைச் சேர்ந்த 1.5 லட்சம் பார்வையாளர்களை ஈர்க்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில் 1,600க்கும் மேற்பட்ட தொழில்நுட்ப கண்டுபிடிப்புகள், 800 பிரதிநிதிகள் மற்றும் 400 நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டுள்ளன.

