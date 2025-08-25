ETV Bharat / technology

சென்னை ஐஐடியில் பாக்டீரியாக நுண்ணுயிர் பாதிப்பை கண்டறிய புதிய கருவி! - BACTERIAL INFECTION DETECTION

மருத்துவர்கள் சரியான சிகிச்சையை பரிந்துரைக்கவும், உயிர்காக்கவும் இந்த முறை உதவிகரமாக இருக்கும் என்றும் முழுமையான மருத்துவ சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு இதனை வணிகமயமாக்க திட்டமிட்டுள்ளோம் என்றும் ஐஐடி ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

சென்னை: ஐஐடி ஆராய்ச்சியாளர்கள் புதிய மற்றும் விலை குறைந்த மைக்ரோஃப்ளூயிடிக்ஸ் சாதனத்தை உருவாக்கியுள்ளனர்.

பாக்டீரியாக்கள் நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புத் திறன் கொண்டவையா? அல்லது எளிதில் பாதிக்கப்படுகின்றனவா? என்பதை இதனால் விரைவாகக் கண்டறிய முடியும்.

இந்த சாதனத்தின் விலை குறைவாக இருப்பதுடன், சிறிய மருத்துவமனைகள், கிராமப்புற சுகாதார மையங்கள் போன்றவற்றில் பயன்படுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது. வேகம், உணர்திறன் கொண்டதாகவும் பயன்படுத்த இலகுவாகவும் வடிவமைக்கப்பட்ட இந்த சாதனம், மேம்பட்ட ஆய்வக உள்கட்டமைப்பு இல்லாத பகுதிகளில், பாக்டீரியா தொற்றுகளை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து உரிய சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில் வலுவான ஆற்றலைக் கொண்டுள்ளது. மேலும், இந்த சாதனத்தால் 3 மணி நேரத்திற்குள் முடிவுகளை வழங்க முடியும்.

நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு (AMR) என்பது உலக சுகாதார அமைப்புகள் தற்போது எதிர் கொள்ளும் மிக முக்கிய சவால்களில் ஒன்றாகும். நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பை உலக சுகாதாரத்திற்கு எதிரான முதல் 10 அச்சுறுத்தல்களில் ஒன்றாக உலக சுகாதார அமைப்பு (WHO) அடையாளம் கண்டுள்ளது. 2019-ம் ஆண்டில் உலகளவில் கிட்டத்தட்ட 4.95 மில்லியன் உயிரிழப்புகள் பாக்டீரியா நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புடன் தொடர்புடையவை என்று மதிப்பீடுகள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த ஆராய்ச்சி குறித்து சென்னை ஐஐடி ரசாயனப் பொறியியல் துறையின் ஆராய்ச்சிப் பேராசிரியர் புஷ்பவனம் கூறுகையில், ''பிரத்யேகமாகத் தயாரிக்கப்பட்ட ஊட்டச்சத்து கரைசலைப் பயன்படுத்துவது இந்த சாதனத்தின் முக்கிய அம்சமாகும். இது பாக்டீரியா வளர்ச்சிக்கு ஒத்துழைப்பது மட்டுமின்றி, சோதனைக்கு அவசியமான மின் சமிக்ஞைகளின் உணர்திறனையும் அதிகரிக்கிறது. பாக்டீரியா வளரும்போது, ​கரைசலின் மின் பண்புகளில் அளவிடக்கூடிய மாற்றங்களை இவை ஏற்படுத்துகின்றன.

இதனை எங்களின் அமைப்பால் துல்லியமாகக் கண்காணிக்க முடியும். தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவுகளில் உள்ள நோயாளிகளுக்கு இந்த அணுகுமுறை பெரிதும் உதவும். பாக்டீரியா தொற்றுகளால் ஏற்படும் சிக்கல்களால் நோயாளிகளுக்கு பாதிப்பு ஏற்படலாம். மருத்துவர்கள் சரியான சிகிச்சையை பரிந்துரைக்கவும், உயிர்காக்கவும் இந்த முறை உதவிகரமாக இருக்கும். ​​சென்னை ஐஐடி கல்வி நிறுவன மருத்துவமனையுடன் இணைந்து தற்போது மருத்துவரீதியான ஆய்வுகளை சரிபார்த்து வருகிறோம். முழுமையான மருத்துவ சரிபார்ப்புக்குப் பிறகு, ஸ்டார்ட்அப் நிறுவனமான 'காப்போன் அனலிட்டிக்ஸ் இந்தியா பிரைவேட் லிமிடெட்' மூலம் இதனை வணிகமயமாக்க திட்டமிட்டுள்ளோம்'' எனத் தெரிவித்தார்.

