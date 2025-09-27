நாசா-இஸ்ரோ இணைந்து அனுப்பிய நிசார் செயற்கைக்கோள் அனுப்பிய முதல் படம்!
விண்ணில் செலுத்தப்பட்டு இரண்டு மாதங்கள் நிறைவடையும் வேளையில், நிசார் செயற்கைக்கோள் அனுப்பிய இரண்டு புகைப்படங்களை நாசா பகிர்ந்துள்ளது.
September 27, 2025
ஹைதராபாத்: பூமியின் நிலப்பரப்பு குறித்து நிசார் (NISAR) செயற்கைக்கோள் அனுப்பிய முதல் புகைப்படங்களை நாசா வெளியிட்டுள்ளது.
இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையமான இஸ்ரோ மற்றும் அமெரிக்காவின் நாசா இணைந்து உருவாக்கிய நிசார் செயற்கைக்கோள், கடந்த ஜூலை 30, 2025 அன்று விண்ணில் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது.
ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி தளத்தில் இருந்து ஏவப்பட்ட இந்த செயற்கைக்கோள் மூலம், பூமியின் நிலப்பரப்புகளில் ஏற்படும் மாறுபாடுகளை உடனடியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று இஸ்ரோ தெரிவித்தது.
இந்நிலையில், நிசார் செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்தி 2 மாதங்கள் நெருங்கும் வேளையில், இரு புகைப்படங்களை நாசா வெளியிட்டுள்ளது. அதில், படம்பிடிக்கப்பட்ட நிலப்பரப்பின் அம்சங்களை விளக்கும் குறியீடுகளும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வெளியான புகைப்படத்தில் காடுகள், சதுப்பு நிலங்கள், சோள விவசாயம், காடுகளில் ஓடும் நதி, நீர்ப்பாசனப் பகுதிகள், சோயா விளைச்சல் அல்லது மேய்ச்சல் நிலம், தரிசு நிலங்கள் என அனைத்து வகையான நிலப்பரப்புகளும், அதில் தெளிவாக காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
நிசார் செயற்கைக்கோளை ஏவுவதற்கு முன்னதாக, சில தகவல்களை பகிர்ந்திருந்த இஸ்ரோ, ‘பூமியில் ஏற்படும் மாறுதல்களை நிசார் செயற்கைக்கோள் எடுக்கும் படங்களின் உதவியுடன் கண்டுபிடிக்க முடியும். குறிப்பாக நிலநடுக்கம், நிலச்சரிவு ஏற்படும் முன் அதனை கண்டுபிடிக்கலாம். அப்போது உயிர் சேதங்களை தடுக்க முடியும்’ என்று தெரிவித்திருந்தது.
நிசார் செயற்கைக்கோளின் சிறப்புகள்
முதல் முறையாக ஒரே நேரத்தில் இரண்டு ரேடார்களை நிசார் செயற்கைக்கோள் பயன்படுத்துவது தான் ஆய்வாளர்களின் இந்த நம்பிக்கைக்கு காரணமாக அமைந்திருக்கிறது. எல்-பேண்ட், எஸ்-பேண்ட் எனும் அந்த ரேடார் அமைப்புகள், துல்லியமான படங்களை வழங்கி, ஆய்வுகளுக்கு வழிவகுக்கின்றன.
எல்.பேண்ட் (L-band) ரேடார் அமைப்பு 10 அங்குல கொண்ட நீளமான அலைவரிசைக் கொண்டிருக்கிறது. மண்ணின் ஈரப்பதம், நிலச்சரிவு போன்ற மாற்றங்களை கண்காணிக்க இந்த அமைப்பு உதவுகிறது. அதேவேளை எஸ்.பேண்ட் (S-band) அமைப்பின் அலைவரிசை நீளம் 4 அங்குலமாக இருக்கிறது. இது, பூமியின் மேற்பரப்பில் ஏற்படும் சிறிய மாற்றங்களை கண்காணிக்கும் வல்லமை கொண்டது.
நிசாரில் நிறுவப்பட்டிருக்கும் ஸ்வீப்-சார் (SweepSAR) தொழில்நுட்பத்தின் உதவியுடன், 248 கிலோமீட்டர் பரப்பளவை ஒரே நேரத்தில் ஸ்கேன் செய்ய முடியும் என்கிறது இஸ்ரோ. அந்தவகையில், வரும்காலங்களில் பூமியில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் உடனடியாக கண்டறியப்பட்டு, உயிர் சேதங்களை தவிர்க்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையை இவ்வகை புதிய தொழில்நுட்பங்கள் விதைக்கிறது.