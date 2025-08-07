Essay Contest 2025

ETV Bharat / technology

‘நீ மட்டும் இங்க ராஜா இல்ல’ - ஆப்பிள் நிறுவனத்திற்கு செக் வைத்த ஜப்பான்! - APPLE IMPACT ON OTHER APPS

ஜப்பானில் அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கும் மொபைல் மென்பொருள் போட்டிச் சட்டத்தின் படி, மூன்றாம் தரப்பு செயலிகளின் செயல்பாட்டு அளவுகளுக்கு கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க முடியாது.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (Apple India)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2025 at 1:36 PM IST

2 Min Read

ஹைதராபாத்: ஆப்பிள் கேட்ஜெட்டுகளில் கூகுள் குரோம், மொசில்லா ஃபயர்பாக்ஸ் போன்ற பிற பிரவுசர்களை முழுமையாக அனுமதிக்க வழி வகை செய்யும் சட்டத்தை ஜப்பான் அரசு அமல்படுத்தியுள்ளது.

ஜப்பான் நாடாளுமன்றத்தில் மொபைல் மென்பொருள் போட்டிச் சட்டம் (Mobile Software Competition Act - MSCA) கடந்த ஜூன் மாதம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதன்படி, மொபைல் நிறுவனங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய வழிமுறைகளை ஜப்பான் அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அனைவருக்கும் சமமான இடத்தைக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதே இந்த சட்டத்தின் நோக்கமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

உதாரணமாக, நாம் பயன்படுத்தும் ஐபோன்களில், ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் பிரத்யேக சஃபாரி பிரவுசருக்கு மட்டும் முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால், குரோம், ஒபெரா, எட்ஜ் போன்ற பிற முன்னணி பிரவுசர்கள் தங்கள் மேம்பாட்டுக்காக, ஆப்பிளின் வெப்கிட் எஞ்சினை அணுக முடியாத சூழல் உள்ளது.

பிரவுசர்கள் மேம்பாட்டுக்காக, ஆப்பிள் வெப்கிட் அணுகல் பிற டெவலப்பர்களுக்கு தேவைப்படும் சூழலில், ஆப்பிள் அதற்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கும். இதனால், பிற ஆண்ட்ராய்டு போன்களில் செயல்படும் பிரவுசர்களைப் போல, ஆப்பிள் போன்களில் மூன்றாம் தர பிரவுசர் செயலிகள் சிறப்பாக இயங்க முடியாத சூழல் இருந்தது.

ஜப்பானில் அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கும் மொபைல் மென்பொருள் போட்டிச் சட்டம், இந்த பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வை வழங்கியுள்ளது. இதன்படி, டெவலப்பர்களுக்குத் தேவையான அணுகலை மொபைல் நிறுவனங்கள் வழங்க வேண்டும். மேலும், மூன்றாம் தரப்பு செயலிகளின் செயல்பாட்டு அளவுகளுக்கு கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க முடியாது.

இதையும் படிங்க: டாடாவின் புதிய அட்வெஞ்சர் எக்ஸ் ஹேரியர், சஃபாரி கார்கள் அறிமுகம்!

விளக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், என் பொருள் தரமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆப்பிள் நிறுவனம் தங்கள் ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு ஒரு பிரத்யேக மொபைல் செயலியை வழங்கும். இதே சேவையை வழங்க, மற்றொரு நிறுவனம் இது போன்ற வேறு செயலியை வழங்க ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரில் இணைகிறது. அந்த நிறுவனத்திற்கு குறிப்பிட்ட அளவில் மட்டும் தான் இந்த செயலியின் செயல்பாடுகள் இருக்க வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாடுகளை இனி ஆப்பிள் திணிக்க இயலாது என்பதே சட்டம் கொண்டு வந்திருப்பதன் நோக்கம்.

முன்னதாகவே, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இது போன்ற டிஜிட்டல் சந்தைகள் சட்டம் (DMA) என்பதை அமல்படுத்தி இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. போட்டி நிறைந்த சந்தைகளில், முன்னேற்றத்திற்கு தடை இல்லாமல் பரந்த இடத்தில் டெவலப்பர்கள் போட்டியை எதிர்கொள்வதே சரியாக இருக்கும் என்று உலக நாடுகள் நினைக்கின்றன. அதில் ஜப்பானும் தன்னை இணைத்துக் கொண்டுள்ளது. இதனால், மட்டுமே சுயலாபத்துடன் தனித்து இயங்கும் நிறுவனங்களை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

ஹைதராபாத்: ஆப்பிள் கேட்ஜெட்டுகளில் கூகுள் குரோம், மொசில்லா ஃபயர்பாக்ஸ் போன்ற பிற பிரவுசர்களை முழுமையாக அனுமதிக்க வழி வகை செய்யும் சட்டத்தை ஜப்பான் அரசு அமல்படுத்தியுள்ளது.

ஜப்பான் நாடாளுமன்றத்தில் மொபைல் மென்பொருள் போட்டிச் சட்டம் (Mobile Software Competition Act - MSCA) கடந்த ஜூன் மாதம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதன்படி, மொபைல் நிறுவனங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய வழிமுறைகளை ஜப்பான் அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அனைவருக்கும் சமமான இடத்தைக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதே இந்த சட்டத்தின் நோக்கமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

உதாரணமாக, நாம் பயன்படுத்தும் ஐபோன்களில், ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் பிரத்யேக சஃபாரி பிரவுசருக்கு மட்டும் முன்னுரிமை வழங்கப்பட்டிருக்கும். ஆனால், குரோம், ஒபெரா, எட்ஜ் போன்ற பிற முன்னணி பிரவுசர்கள் தங்கள் மேம்பாட்டுக்காக, ஆப்பிளின் வெப்கிட் எஞ்சினை அணுக முடியாத சூழல் உள்ளது.

பிரவுசர்கள் மேம்பாட்டுக்காக, ஆப்பிள் வெப்கிட் அணுகல் பிற டெவலப்பர்களுக்கு தேவைப்படும் சூழலில், ஆப்பிள் அதற்கு கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை விதிக்கும். இதனால், பிற ஆண்ட்ராய்டு போன்களில் செயல்படும் பிரவுசர்களைப் போல, ஆப்பிள் போன்களில் மூன்றாம் தர பிரவுசர் செயலிகள் சிறப்பாக இயங்க முடியாத சூழல் இருந்தது.

ஜப்பானில் அமல்படுத்தப்பட்டிருக்கும் மொபைல் மென்பொருள் போட்டிச் சட்டம், இந்த பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வை வழங்கியுள்ளது. இதன்படி, டெவலப்பர்களுக்குத் தேவையான அணுகலை மொபைல் நிறுவனங்கள் வழங்க வேண்டும். மேலும், மூன்றாம் தரப்பு செயலிகளின் செயல்பாட்டு அளவுகளுக்கு கட்டுப்பாடுகளை விதிக்க முடியாது.

இதையும் படிங்க: டாடாவின் புதிய அட்வெஞ்சர் எக்ஸ் ஹேரியர், சஃபாரி கார்கள் அறிமுகம்!

விளக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், என் பொருள் தரமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆப்பிள் நிறுவனம் தங்கள் ஸ்மார்ட்போன்களுக்கு ஒரு பிரத்யேக மொபைல் செயலியை வழங்கும். இதே சேவையை வழங்க, மற்றொரு நிறுவனம் இது போன்ற வேறு செயலியை வழங்க ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரில் இணைகிறது. அந்த நிறுவனத்திற்கு குறிப்பிட்ட அளவில் மட்டும் தான் இந்த செயலியின் செயல்பாடுகள் இருக்க வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாடுகளை இனி ஆப்பிள் திணிக்க இயலாது என்பதே சட்டம் கொண்டு வந்திருப்பதன் நோக்கம்.

முன்னதாகவே, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் இது போன்ற டிஜிட்டல் சந்தைகள் சட்டம் (DMA) என்பதை அமல்படுத்தி இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. போட்டி நிறைந்த சந்தைகளில், முன்னேற்றத்திற்கு தடை இல்லாமல் பரந்த இடத்தில் டெவலப்பர்கள் போட்டியை எதிர்கொள்வதே சரியாக இருக்கும் என்று உலக நாடுகள் நினைக்கின்றன. அதில் ஜப்பானும் தன்னை இணைத்துக் கொண்டுள்ளது. இதனால், மட்டுமே சுயலாபத்துடன் தனித்து இயங்கும் நிறுவனங்களை கட்டுப்படுத்த முடியும் என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

IOSஆப்பிள் பிரவுசர்WHICH BROWSER IS OWN BY APPLEBROWSERS FOR IOSAPPLE IMPACT ON OTHER APPS

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

EXCLUSIVE: என் நடிப்பு எந்த விதத்தில் குறைந்து விட்டது? நடிகை ஊர்வசி ஆதங்கம்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.