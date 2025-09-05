இந்தியாவில் முதல் டெஸ்லா காரை வாங்கினார் மகாராஷ்டிரா அமைச்சர்! விலை எவ்வளோ தெரியுமா?

ETV Bharat / technology

Published : September 5, 2025 at 9:14 PM IST

மும்பை: மகாராஷ்டிரா போக்குவரத்து அமைச்சர் பிரதாப் சர்நாயக் இந்தியாவில் முதல் டெஸ்லா காரை வாங்கினார்.

அமெரிக்காவை சார்ந்த டெஸ்லா நிறுவனம் மும்பையில் உள்ள அதன் ஷோரூமில் இன்றிலிருந்து கார் விற்பனையை தொடங்கியுள்ளது. இந்தியாவில் விற்பனையான முதல் டெஸ்லா காரை மகாராஷ்டிரா போக்குவரத்து அமைச்சர் பிரதாப் சர்நாயக் வாங்கியுள்ளார். டெஸ்லா மாடல் Y (LR RWD) எலெக்ட்ரிக் காரை முழு தொகையை கொடுத்து அவர் வாங்கி இருக்கிறார். அதன் விலை ரூ. 67.89 லட்சம் ஆகும்.

இது தொடர்பாக அமைச்சர் பிரதாப் சர்நாயக் கூறுகையில், '' இந்தியாவில் முதல் டெஸ்லா காரை வாங்கியதில் பெருமைப்படுகிறேன். கார் வாங்கியது எனது தனிப்பட்ட முடிவாக நான் கருதவில்லை, மின்சார வாகனம் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும் விரும்புகிறேன். குழந்தைகள் மின்சார வாகனங்களை வாழ்க்கையின் ஒரு சாதாரண பகுதியாகப் பார்த்து வளர வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறன். இந்த காரை எனது பேரனுக்கு பரிசாக அளிப்பேன். அவன் அதில் பள்ளிக்கு சென்று வருவான். ஒரு மாநிலத்தின் போக்குவரத்து அமைச்சராக, சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வாகனத்தைத் தேர்ந்தெடுத்ததில் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. அடுத்த பத்தாண்டுகளில், எங்கள் சாலைகளில் மின்சார வாகனங்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர வேண்டும் என்று நாங்கள் இலக்கு வைத்துள்ளோம். செலவு சற்று அதிகமாக இருந்தாலும், சுற்றுசூழல் நலனை கருத்தில்கொண்டு மின்சார வாகனங்களை மக்கள் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.'' என தெரிவித்தார்.

மஹாராஷ்டிராவில் மின்சார வாகனங்கள் வாங்குபவர்களை ஊக்குவிக்க மாநில அரசு கட்டண விலக்குகளை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அதே போல, பொது இடங்களில் சார்ஜ் செய்துக்கொள்ளும் வசதியை அதிக அளவில் அமைத்துக்கொடுக்கும் பணியிலும் ஈடுபட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் டெஸ்லா நிறுவனம் முதன்முதலில் ஜூலை 15 ஆம் தேதி மும்பையில் தனது ஷோரூமை திறந்தது. அதன் பின்னர் சார்ஜிங் நிலையத்தையும் திறந்தது. ஆகஸ்ட் மாதம் டெல்லியில் மற்றொரு ஷோரூம் மற்றும் சார்ஜிங் நிலையத்தையும் கொண்டு வந்தது.

இந்த ஆண்டு டெஸ்லா நிறுவனம் 350 முதல் 500 கார்களை இந்தியாவிற்கு அனுப்பும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவற்றில் முதல் தொகுதி ஏற்கெனவே ஷாங்காயிலிருந்து வந்திறங்கியுள்ளது. முதற்கட்டமாக மும்பை, டெல்லி, புனேவில் டெலிவரி செய்யப்படும். அடுத்த ஆண்டில் தென்னிந்தியாவில் டெஸ்லா ஷோரூம் திறக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

