சமையலறை குப்பைகளில் இருந்து விடுதலை - கழிவுகளை வளமான மண்ணாக மாற்றும் சூவி மேக்ஸ்!

சமையலறை கழிவுகளை வளமான மண்ணாக்கும் புதிய கருவி ‘சூவி மேக்ஸ்’-ஐ, மேன்கோப் டெக்னாலஜிஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.

சூவி மேக்ஸ் இயந்திரம்
சூவி மேக்ஸ் இயந்திரம்
By Anubha Jain

Published : October 7, 2025 at 1:42 PM IST

Updated : October 7, 2025 at 2:41 PM IST

பெங்களூரு: இந்திய சமையல் அறைகளில் நிலவும் கழிவு பிரச்சினைகளுக்கு “சூவி மேக்ஸ்” (Chewie Max) எனும் ஒரு தீர்வை மேன்கோம்ப் டெக்னாலஜிஸ் (Mankomb Technologies) நிறுவனம் உருவாக்கி உள்ளது.

சூவி மேக்ஸ் ஒரு செயற்கை நுண்ணறிவு திறன்கொண்ட வீட்டு ரோபோட் ஆகும். நம் சமையல் அறைகளில் இருந்து வரும் ஈரத்தன்மை கொண்ட கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்து, ஊட்டச்சத்து மிகுந்த மண்ணாக மாற்றித் தருகிறது. இந்த மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட மண்ணை வீட்டுத் தோட்டம் அல்லது இயற்கை விவசாயத்திற்குப் பயன்படுத்தலாம். பசுமையான இந்தியாவின் நோக்கத்தை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் இந்த ரோபோட் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

சூவி இயந்திரம்
சூவி இயந்திரம்

சூவி மேக்ஸ் மிகவும் சிறியதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதால், சமையலறையில் பாத்திரம் கழுவப் பயன்படுத்தும் தொட்டியின் (Kitchen Sink) கீழே இதை பொருத்திக்கொள்ளலாம் என்கிறது மேகோம்ப் நிறுவனம். முக்கியமாக, இது சாதாரண 6 amps பவர் சாக்கெட்டிலேயே வேலை செய்கிறது. 6 amps என்பது, சாதாரணமாக நாம் மொபைல் சார்ஜ் செய்ய பயன்படுத்தும் சாக்கெட்டுகள் ஆகும். இதற்காக வீட்டு உபகரணங்களுக்காக (எ.கா., குளிர்சாதன பெட்டி, சலவை இயந்திரம்) பயன்படுத்தப்படும் பெரிய 16 amps சாக்கெட்டுகள் தேவைப்படாது.

ஒரு மாதத்தில் சுமார் 120 கிலோ வரையிலான கழிவுகளை வளமான மண்ணாக மாற்றும் திறன் கொண்டதாக சூவி மேக்ஸ் செயல்படுகிறது. நம் மொபைல் போனில் இருந்தே கட்டுப்படுத்தக் கூடிய இந்த கருவியின் விலை ரூ.34.999 என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

சமையலறைக் கழிவுகளை தானாகவே மண்ணாக மாற்றும் சூவி மேக்ஸ்
சமையலறைக் கழிவுகளை தானாகவே மண்ணாக மாற்றும் சூவி மேக்ஸ்

பெங்களூர் நகரில் நிலவும் குப்பை மேம்பாடு பிரச்சினைகளும், சாலைகளில் அவற்றின் மோசமான துர்நாற்றமும் தான், சூவி மேக்ஸ் கருவியை உருவாக்க வேண்டும் என்ற தூண்டுதலை அளித்ததாக மேன்கோம்ப் நிறுவனர்களில் ஒருவரும், அதன் தலைமை நிர்வாக அலுவலருமான மிருதுல் முடோதோலி தெரிவித்துள்ளார்.

இவர், மேன்கேம்ப்-இன் மற்ற இரு இணை நிறுவனர்களான தினேஷ் பாபு சுகுமார், ஜவகர் ஆறுமுகம் ஆகிய இருவருடன் இணைந்து, வீட்டு கழிவுகள், சாலைகளுக்கு வருவதை தடுக்கும் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்.

சூவி மேக்ஸ் எப்படி வேலை செய்கிறது?

சூவி மேக்ஸ் VECA (Vision, Environment Orchestration, Cloud, and over-the-ai) என்ற நோக்கத்துடன் செயல்படுகிறது. அதாவது எதிர்கால திட்டம், சுற்றுச்சூழல் இசைவு, கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஒருங்கிணைப்பு, சூழலுக்கு ஏற்ற புதுப்பிப்புகளுடன் இந்த நோக்கம் சார்ந்திருக்கிறது. இந்த அமைப்பு ஏஐ சென்சார்களைப் பயன்படுத்தி, எந்த வகையான கழிவுகள் இந்த கருவியில் சேர்க்கப்படுகின்றன என்பதைக் கண்டறிந்து செயல்படுகிறது.

எடுக்காட்டாக காய்கறி தோல்கள், உணவுத் துண்டுகள் அல்லது இறைச்சி ஆகியவற்றை நெகிழி போன்ற மக்காத கழிவுகளில் பிரிக்கிறது. கழிவுகள் தரம் பிரிக்கப்பட்ட உடன். அவற்றை சிறிய துண்டுகளாக சூவி மேக்ஸ் உடைக்கிறது. மேலும், இதில் நிறுவப்பட்டுள்ள ஒரு செரிமான அறை, சுமார் ஒரு நேரத்திற்குள் பெறப்பட்ட குப்பைகளை வளமான மண்ணாக மாற்றுகிறது.

சூவி மேக்ஸ் VECA செயல்படும் முறை
சூவி மேக்ஸ் VECA செயல்படும் முறை

இதில் இருக்கும் சென்சார்கள் ஆக்சிஜன், வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் ஆகியவற்றை கண்காணித்து, துர்நாற்றம் இல்லாத ஒரு செயல்முறையை உறுதி செய்கிறது. இயந்திரம் தானாகவே சுத்தம் செய்து, கழிவுகளின் அளவு மற்றும் வகையைப் பொறுத்து தானாகவே தன்னை சரிசெய்து கொள்ளும் என்பது கூடுதல் சிறப்பு.

தற்போது செயல்பாட்டில் உள்ள மறுசுழற்சி முறையில், கார்பனில் இருந்து நைட்ரஜன் பிரியும் சமநிலையில் மாறுபாடுகள் ஏற்படுவதால், அவை துர்நாற்றம் வீசும் திரவக் கழிவுகளை உருவாக்குகிறது. சூவி மேக்ஸ் கழிவுகளின் செயல்பாடுகளை தொடர்ந்து கண்காணிப்பதால், இவை வெளியேற்றும் கழிவு நீரோ, ஊட்டம் மிகுந்த மண்ணோ துர்நாற்றம் அற்றதாக இருக்கிறது.

சூவி மேக்ஸ் சிறப்பம்சங்கள்
சூவி மேக்ஸ் சிறப்பம்சங்கள்

தொழில்நுட்பத்தை சார்ந்த பசுமையான வாழ்க்கை

சூவி மேக்ஸ் தனது செயல்பாடுகளை முதலில் தரவுகளாக சேமிக்கிறது. பின்னர் அது சார்ந்த புதுப்பிப்புகள் மூலம், இயந்திரத்தை புத்திசாலியாக மாற்றுகிறது. இதனால் புதிய கழிவுகள் இதில் சேர்க்கப்படும் போது, அதை எளிதாக அரைத்து மண்ணாக மாற்றுகிறது.

சூவி மேக்ஸ் இயந்திரம் மூலம், ஒரு குடும்பம் ஆண்டுக்கு வெளியேற்றும் 500 கிலோ சமையலறை குப்பைகளை தடுக்க முடியும் என்கிறது மேன்கோம்ப் டெக்னாலஜிஸ். 1,000 குடும்பங்களை ஒப்பிடும்போது, 5 லட்சம் கிலோ கழிவுகள் சேர்கிறது. இது ஒவ்வொரு மாதமும் 10 பெரிய குப்பை லாரிகளுக்கு சமம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேன்கோம்ப் குழு
மேன்கோம்ப் குழு
இதையும் படிங்க: 10 நிமிடத்தில் கிளாம்பாக்கம் டூ கோயம்பேடு; 2027-இல் களமிறங்கும் ஏர் டாக்சி!

அடுத்தகட்டமாக, 2027-ஆம் ஆண்டுக்குள் சிறிய சமையல் அறைகளில் பயன்படுத்த ஏதுவாக சூவி ஜீ (Chewie Z) மற்றும் உணவகங்களில் பயன்படுத்தும் வகையிலான சூவி ப்ரோ ஆகிய இயந்திரங்களையும் உருவாக்க மேன்கோம்ப் திட்டமிட்டுள்ளது.

சூவி மேக்ஸ் போன்ற புதுமையான தொழில்நுட்பம் சார்ந்த தயாரிப்புகள், இந்தியாவின் தூய்மையான எதிர்காலத்திற்கு வித்திட்டு, அதனை அடுத்த நிலைக்கு நகர்த்தி வருகிறது.

