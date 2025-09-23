ETV Bharat / technology

நல்ல ஐடியாவா இருக்கே! இரண்டு ஐபோன் ஏர் மொபைல்களை இணைத்து மடிக்கக்கூடிய ஆப்பிள் ஸ்மார்ட்போன்!

மடிக்கக்கூடிய ஐபோன் சீனாவில் தயாரிக்கப்படும் என்று மார்க் குர்மன் கணித்துள்ளார்.

மடிக்கக்கூடிய ஐபோன் புரோட்டோடைப்
மடிக்கக்கூடிய ஐபோன் புரோட்டோடைப் (Mark Gurman via Apple Track)
Published : September 23, 2025 at 11:37 AM IST

ஹைதராபாத்: ஆப்பிள் தனது மடிக்கக்கூடிய ஐபோன் மாடல்களை 2026-இல் வெளியிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

டெக் சந்தையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய ஆப்பிள் ஐபோன் 17 வகை ஸ்மார்ட்போன்களை, பயனர்கள் போட்டிப்போட்டுக் கொண்டு வாங்கி வருகின்றனர். அதேவேளை சாம்சங், கூகுள், ஒப்போ போன்ற பெரும்பாலான அனைத்து பெரிய ஸ்மார்ட்போன் நிறுவனங்களும், மடிக்கக்கூடிய ஃபோல்டபிள் போன்களை சந்தையில் விற்பனை செய்துவரும் நிலையில், ஆப்பிள் எப்போது இந்த மாடல் ஐபோன்களை வெளியிடும் என்று வாடிக்கையாளர்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்புகள் நிலவி வருகிறது.

இந்த சூழலில், புதிய ஐபோன் ஃபோல்டபிள் போன்கள் (iPhone foldable phone) குறித்த தகவல்கள் கசிந்துள்ளன. இதனை வெளியிட்டிருக்கும் ப்ளூம்பெர்கின் மார்க் குர்மன், எதிர்வரும் ஐபோன் ஃபோல்டபிள் போன்கள், இரண்டு ஐபோன் ஏர் மாடல்களை ஒன்றாக இணைத்தது போன்ற வடிவத்தை பெறும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், இந்த மாடல் மெல்லிய டைட்டானியம் தகடுகளால் கட்டமைக்கப்பட்டதாக இருக்கும் என்றும் அவர் ஊகித்துள்ளார். புதிதாக வெளியாகும் ஃபோல்டபிள் ஐபோன்களின் தயாரிப்பு சீனாவில் நடைபெறும் என்றும் மார்க் குர்மன் கணித்துள்ளார்.

ஐபோன் ஃபோல்டு எதிர்பார்ப்புகள்
இதுவரை வெளியான தகவல்களின்படி, ஐபோன் ஃபோல்ட் போனின் உள்பக்கம் 7.8 அங்குல ஓலெட் திரையும், வெளிபுறம் 5.5 அங்குல கவர் திரையும் கொடுக்கப்படலாம். இவை சாம்சங் நிறுவனத்தின் பிரத்யேக ஓலெட் திரையை கொண்டிருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

எனினும், ஆப்பிள் தரப்பில் இருந்து இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வத் தகவல்கள் வெளியாகவில்லை என்றாலும், இருநிறுவனங்களும் இணைந்து திரையில் அதிகம் மடிப்பு தெரியாத ஓலெட் பேனலை உருவாக்கும் பணியில் ஈடுபட்டு வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஆப்பிள் ஃபோல்டபிள் ஐபோன், இரண்டு பின்பக்க கேமரா மற்றும் ஒரு செல்ஃபி கேமராவை கொண்டிருக்கலாம். புதிய ஐஓஎஸ் 17 அடிப்படையிலான இயங்குதளம் இதில் கொடுக்கப்படலாம். நிறுவனம் ஃபோல்டபில் ஐபோனை சந்தையில் களமிறக்கும் பட்சத்தில், சாம்சங், கூகுல், ஒப்போ போன்ற நிறுவங்களின் பிரீமியம் ஃபோல்டு போன்களுடன் டெக் சந்தையில் கடும் போட்டியை சந்திக்கும்.

ஐபோன் ஃபோல்டு விலை?
ஐபோன் போல்டு போனின் விலை சுமார் ரூ.1.80 லட்சம் என்றளவில் நிர்ணயம் செய்யப்படலாம். சமீபத்தில் வெளியான ஐபோன் ஏர் மாடலின் 256ஜிபி விலை ரூ.1,19,900 என்று விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதன் அடிப்படையில், எதிர்வரும் ஃபோல்டபிள் ஐபோனின் விலை சுமார் 2 லட்ச ரூபாயை என்றளவில் அறிமுகம் செய்யப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

குறிப்பாக, ஃபோல்டபிள் ஐபோனின் அடிப்படையாகப் பார்க்கப்படும், ஆப்பிள் ஐபோன் ஏர் போனை ஐஃபிக்சிட் (iFixit) என்ற பிரபல நிறுவனம் பரிசோதித்தது சில தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளது. அவர்களது ஒரு யூடியூப் காணொளியில், 5.6 மிமீ தடிமன் கொண்ட போனில் அனைத்து தொலைபேசி கூறுகளையும் பொருத்த ஒரு தனித்துவமான அணுகுமுறையை ஆப்பிள் கையாண்டுள்ளது என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

