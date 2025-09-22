ETV Bharat / technology

ஐஐடி மெட்ராஸூடன் கைகோர்த்த கேட்டர்பில்லர்! தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சிகாக முக்கிய ஒப்பந்தம்!

ஐஐடி மெட்ராஸ், அமெரிக்க பன்னாட்டு நிறுவனமான கேட்டர்பில்லருடன் ஆராய்ச்சிக்கான உலகளாவிய பல்கலைக்கழக கூட்டாளியாக புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டுள்ளது.

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டபோது
புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டபோது (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2025 at 5:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஐஐடி மெட்ராஸ், கேட்டர்பில்லர் நிறுவனத்துடன் (Caterpillar Inc.) சேர்ந்து செயற்கை நுண்ணறிவு, தரவு அறிவியல், இயந்திரப் பொறியியல் உள்ளிட்ட பல அம்சங்களில் கூட்டு ஆரய்ச்சி மேற்கொள்ள உள்ளதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறது என சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை ஐஐடி, அமெரிக்க பன்னாட்டு நிறுவனமான கேட்டர்பில்லர் உடன் உலகளாவிய பல்கலைக்கழகங்கள் கூட்டாளியாகி அதி நவீன தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த கூட்டு ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்ள இருக்கிறது. இதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஆகஸ்ட் 8 ஆம் தேதி சென்னை ஐஐடியில் கையெழுத்திடப்பட்டது. இந்த நிகழ்வின் போது கேட்டர்பில்லர் இந்தியா நிறுவனத்தின் பொறியியல் பிரிவு துணைத் தலைவரும், இந்திய மேலாளருமான புவன் அனந்தகிருஷ்ணன், சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி, சென்னை ஐடி டீன் (ஐசிஎஸ்ஆர்) மனு சந்தானம், பயன்பாட்டு இயக்கவியல் மற்றும் உயிரி மருத்துவப் பொறியியல் துறை பேராசிரியர் நஷேக் ஃபரூக் அலி உள்ளிட்டவர்கள் உடன் இருந்தனர்.

இந்த ஆராய்ச்சியில் மேம்பட்ட உற்பத்தி, செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் தரவு அறிவியல், இயந்திரப் பொறியியல், தன்னிச்சையான தொழில்நுட்ப சுரங்க உபகரணங்கள், எரிவாயு டர்பைன்கள், என்ஜின்கள், எரிசக்தி கூட்டமைப்பு, பேட்டரிகள், எரிபொருள் செல்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்கள் குறித்து ஆராயப்பட உள்ளன.

இது குறித்து சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி கூறும் போது, “கேட்டர்பில்லர் நிறுவனம் சென்னை ஐஐடின் பல்வேறு துறைகளுடன் தொடர்புடைய பல்துறை நிறுவனமாகும். உலகத் தரத்தில் இருக்கும் பல்வேறு அற்புதமான தயாரிப்புகளுக்கு இந்த ஒத்துழைப்பு வழிவகுக்கும் என்பதில் எனக்கு எவ்வித ஐயமும் இல்லை” என்றார்.

சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் பேராசிரியர் காமகோடி உடன் கேட்டர்பில்லர் இந்தியா நிறுவனத்தின் பொறியியல் துணைத் தலைவர் அனந்தகிருஷ்ணன்
சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி உடன் கேட்டர்பில்லர் இந்தியா நிறுவனத்தின் பொறியியல் துணைத் தலைவர் அனந்தகிருஷ்ணன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும் பேசிய கேட்டர்பில்லர் இந்தியா நிறுவனத்தின் பொறியியல் பிரிவு துணைத் தலைவரும், இந்திய மேலாளருமான புவன் அனந்தகிருஷ்ணன், “சென்னை ஐஐடியுடன் கேட்டர்பில்லர் இந்தியா நிறுவனம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடுவதில் பெருமை கொள்கிறோம். எங்களது நீண்டகால கூட்டுமுயற்சியை மேலும் வலுப்படுத்துவதாக இந்த ஒப்பந்தம் அமைந்துள்ளது. எங்கள் நிறுவனம் உலகளாவிய பல்கலைக்கழகங்களுடன் இணைந்து, பொறியியல், தொழில்நுட்பத் துறையில் கூட்டு ஆராய்ச்சி, ஆலோசனை, திறன் வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது.

இந்த முயற்சி மூலம் ஐஐடி-எம் மாணவர்களுக்கு தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டை மேற்கொள்ளுதல், கல்வித் திட்டங்களைத் தொடரச் செய்தல், புத்தாக்க கிளப்புகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிகழ்வுகளுக்கு நிதியுதவி அளித்தல் உள்ளிட்ட திறமை மேம்பாட்டினை வழங்கி பயிற்சி மற்றும் முழுநேர வேலைக்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க முடியும்” என்றார்.

இதையடுத்து பேசிய சென்னை ஐஐடி டீன் (ஐசிஎஸ்ஆர்) மனு சந்தானம், “நாட்டின் தொழில்துறை ஒத்துழைப்பில் சென்னை ஐஐடி முன்னணியில் உள்ளது. கேட்டர்பில்லருடனான எங்களது ஒத்துழைப்பு புதிய அம்சத்தில் அடியெடுத்து வைக்கும் முயற்சியாகும். ஐஐடி-எம் கேட்டர்பில்லருக்கான உலகளாவிய பல்கலைக்கழக கூட்டாளராக மாறிருக்கிறது. இதன் மூலம் தொடர்புகள் அதிகரிப்பதுடன், உலகம் முழுவதும் உள்ள கேட்டர்பில்லரின் கிளைகளில் இருந்து பல்வேறு கூட்டுத் திட்டங்களைக் கொண்டு வர முடியும். கேட்டர்பில்லர் போன்ற முன்னணி உலகளாவிய தொழில்துறை நிறுவனத்துடன் கூட்டாண்மையை வலுப்படுத்துவதில் ஐஐடி-எம் பெருமை கொள்கிறது” எனக் குறிப்பிட்டார்.

இதையும் படிங்க: ‘கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு’ நிகழ்ச்சி - சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்கிறார் தெலங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி!

கேட்டர்பில்லர் நிறுவனமும், ஐஐடிஎமும்

கேட்டர்பில்லர் நிறுவனம் கடந்த 2006 ஆம் ஆண்டு முதல் சென்னை ஐஐடியுடன் இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறது. 2008 ஆம் ஆண்டில் சென்னை ஐஐடி ஆராய்ச்சி பூங்கா வளாகத்தில் கேட்டர்பில்லர் நிறுவனம் இணைப்பு அலுவலகத்தை அமைத்தது. அத்துடன், தொடர்ச்சியான கல்வித் திட்டங்கள், ஆலோசனை முயற்சிகள், ஆராய்ச்சி முயற்சிகள், திறமை மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள், புத்தாக்க கிளப்புகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிகழ்வுகளுக்கான நிதியுதவி போன்றவற்றில் ஐஐடி மெட்ராஸ் உடன் கேட்டர்பில்லர் இணைந்து செயல்பட்டு வருகிறது. தற்போது இரு தரப்புக்கும் பயனளிக்கும் வகையில் புதிய தொழில்நுட்பப் ஆராய்ச்சியை மேற்கொள்வதன் மூலம் இரு நிறுவனங்களின் புத்தாக்கத் திறன்களும் வலுப்பெற உள்ளன.

For All Latest Updates

TAGGED:

கேட்டர்பில்லர்சென்னை ஐஐடிகேட்டர்பில்லர் சென்னை ஐஐடிIITM JOINS CATERPILLAR INC

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.